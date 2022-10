Britain PM Rishi Sunak: ऋषि सुनक की ताजपोशी पर आनंद महिंद्रा ने किया ऐसा ट्वीट, हर इंडियन होगा खुश

Anand Mahindra Tweet for Britain New PM Rishi Sunak: ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक होंगे. उनके नाम के ऐलान के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है. सोशल मीडिया पर उनका नाम ट्रेंड कर रहा है. इस बीच सोशल मीडिया पर भी ऋषि सुनक को जमकर बधाइयां मिल रही हैं. उन्हें बधाई देने वालों में सबसे ज्यादा लोग भारतीय हैं. उनके भारत कनेक्शन की वजह से यहां के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. यह उत्साह बड़ी पर्सनैलिटी में भी दिख रही है. इसी कड़ी में मशहूब कारोबारी और महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने उन्हें बधाई देते हुए जो ट्वीट किया है उसे देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा. उनका यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है.

चर्चिल के बयान का जिक्र करते हुए दी बधाई

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल के एक बहुत पुराने बयान का जिक्र करते हुए लिखा है ‘1947 में भारत की आज़ादी के दौरान... चर्चिल ने कथित तौर पर कहा था कि भारत के सभी नेता निम्न क्षमता वाले होंगे. आज हमारी आज़ादी के 75वें साल में हम भारतीय मूल के व्यक्ति को यूके पीएम के रूप में देखने के लिए तैयार हैं.’ लोगों को यह ट्वीट काफी पसंद आ रहा है.

In 1947 on the cusp of Indian Independence, Winston Churchill supposedly said “…all Indian leaders will be of low calibre & men of straw.” Today, during the 75th year of our Independence, we’re poised to see a man of Indian origin anointed as PM of the UK. Life is beautiful…

— anand mahindra (@anandmahindra) October 24, 2022