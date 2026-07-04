/चर्च-मस्जिद के लिए हरी झंडी, मंदिरों पर रोक! ब्रिटेन के फैसले पर हिंदू समुदाय में नाराजगी, UK में कैसे मिलती है जमीन?

Hindu Temple: देश-दुनिया में ऐसे तमाम मंदिर हैं, जहां पर हिंदू समुदाय के लोग पूजा-अर्चना करते हैं. ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में रहने वाले हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है. यहां पर धार्मिक गतिविधियों के लिए आरक्षित जमीन को चर्च नेटवर्क को 999 साल की लीज पर दे दी गई है. इस प्रोजेक्ट के तहत मुस्लिम समुदाय को धार्मिक शिक्षा के लिए स्थान मिलेगा. जानिए कैसे धार्मिक स्थलों के लिए जमीन मिलती है.
इस जमीन पर मंदिर के साथ एक इंटरफेथ और वेलबीइंग सेंटर बनाने का प्रस्ताव हिंदू समाज नॉर्थस्टो ने भी दिया था. पर काउंसिल की उनकी बोली कम अंक दिए, जबकि चर्च संगठन नॉर्थस्टो चर्च नेटवर्क (NCN) की बोली को ज्यादा अंक मिले. जिसकी वजह से इस जमीन पर हिंदू संगठन कमजोर पड़ गया और ये जमीन मस्जिद और चर्च बनाने के लिए दे दी गई.
यूके में धार्मिक जमीन खरीदने के लिए एक पंजीकृत चैरिटी का गठन करना होता है. इसे आप सीधे बाजार से खरीदने के साथ-साथ स्थानीय काउंसिल के माध्यम से भी हासिल कर सकते हैं.
यूके में नए विकसित हो रहे क्षेत्रों में काउंसिल अक्सर सामुदायिक और धार्मिक उपयोग के लिए जमीन आरक्षित करती है. आप इसके लिए बोली लगा सकते हैं या लीज के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा खरीदी गई जमीन पर मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाने के लिए मौजूदा इमारत का उपयोग बदलने के लिए आपको स्थानीय काउंसिल से 'Class F1' के तहत मंजूरी लेनी होगी. जब इन जमीनों पर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर GOV.UK के तहत पूजा और विवाह स्थल के रूप में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है.
ब्रिटेन में हिंदुओं का आवेदन खारिज करने के बाद से बहस छिड़ी है. आवेदन खारिज करने वाली काउंसिल के मेंबर डॉ. लिसा रेड्रुप ने कहा, 'नीलामी में कोई भेदभाव नहीं हुआ. सभी बोलीदाताओं के लिए मूल्यांकन के स्पष्ट मानदंड उपलब्ध थे. जिससे उन पर समय रहते विचार करके फैसला लिया जा सके.'