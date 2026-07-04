/चर्च-मस्जिद के लिए हरी झंडी, मंदिरों पर रोक! ब्रिटेन के फैसले पर हिंदू समुदाय में नाराजगी, UK में कैसे मिलती है जमीन?

यूके में नए विकसित हो रहे क्षेत्रों में काउंसिल अक्सर सामुदायिक और धार्मिक उपयोग के लिए जमीन आरक्षित करती है. आप इसके लिए बोली लगा सकते हैं या लीज के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा खरीदी गई जमीन पर मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाने के लिए मौजूदा इमारत का उपयोग बदलने के लिए आपको स्थानीय काउंसिल से 'Class F1' के तहत मंजूरी लेनी होगी. जब इन जमीनों पर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर GOV.UK के तहत पूजा और विवाह स्थल के रूप में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है.