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चर्च-मस्जिद के लिए हरी झंडी, मंदिरों पर रोक! ब्रिटेन के फैसले पर हिंदू समुदाय में नाराजगी, UK में कैसे मिलती है जमीन?

Britain News: ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में रहने वाले हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है. यहां पर धार्मिक गतिविधियों के लिए आरक्षित जमीन को चर्च नेटवर्क को 999 साल की लीज पर दे दी गई है. जिसके बाद बहस छिड़ी है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:08 AM IST
चर्च-मस्जिद के लिए हरी झंडी, मंदिरों पर रोक! ब्रिटेन के फैसले पर हिंदू समुदाय में नाराजगी, UK में कैसे मिलती है जमीन?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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