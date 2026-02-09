Advertisement
trendingNow13103974
Hindi Newsदुनियाक्या मैंडेलसन-एपस्टीन स्कैंडल के दबाव में ब्रिटिश पीएम स्टार्मर देंगे इस्तीफा? सामने आया ये जवाब; समझिए पूरा मामला

क्या मैंडेलसन-एपस्टीन स्कैंडल के दबाव में ब्रिटिश पीएम स्टार्मर देंगे इस्तीफा? सामने आया ये जवाब; समझिए पूरा मामला

ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री स्टार्मर अपने काम में लगे हैं और देश को आगे ले जा रहे हैं. वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे. ब्रिटेन में सियासी भूचाल उस वक्त आ गया, जब ब्रिटिश पीएम के सबसे करीबी सलाहकार और चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैकस्वीनी ने इस्तीफा दे दिया. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या मैंडेलसन-एपस्टीन स्कैंडल के दबाव में ब्रिटिश पीएम स्टार्मर देंगे इस्तीफा? सामने आया ये जवाब; समझिए पूरा मामला

British PM Keir Starmer: अमेरिका से निकली एप्सटीन फाइल की आग ब्रिटेन तक पहुंच गई है. इसके कारण ब्रिटिश पीएम स्टार्मर की कुर्सी खतरे में आ गई है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा कि वह इस्तीफा दे सकते हैं. हालांकि,उनके आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और इस्तीफा नहीं देंगे. हाल में ही एपस्टीन स्कैंडल में अपने करीबी का नाम आने के बाद स्टार्मर विपक्ष के निशाने पर हैं.

स्टार्मर के प्रवक्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पीएम पूरे देश में बदलाव लाने के काम में लगे हुए हैं. यह बात प्रधानमंत्री के कम्युनिकेशन चीफ और चीफ ऑफ स्टाफ के इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद कही गई. 18 महीने पहले ब्रिटिश में लेबर पार्टी ने जीत हासिल की थी. इसके बाद स्टार्मर देश के पीएम बने थे. 

क्यों ब्रिटेन में क्यों गहराया सियासी संकट? 

Add Zee News as a Preferred Source

स्टार्मर इस समय इस्तीफे के दबाव का सामना कर रहे हैं. बताया जाता है कि  उन्होंने पीटर मैंडेलसन को यूएस राजदूत नियुक्त किया था. बावजूद इसके उन्हें पता था कि 2008 में यूएस यौन अपराधी को दोषी ठहराए जाने के बाद भी मैंडेलसन के एपस्टीन से संबंध थे. बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रवक्ता ने आगे कहा कि सुबह स्टाफ को संबोधित करने के बाद स्टार्मर खुश और आत्मविश्वासी लग रहे हैं. इस दौरान उनके प्रवक्ता ने इस बात से भी इनकार किया कि पीएम सप्ताहांत में अपना पद छोड़ने पर विचार कर रहे थे. उन्होंने कहा कि आज सुबह स्टाफ के सामने जो प्रधानमंत्री दिखे, वे ऐसे नहीं थे.

यह भी पढ़ें: 'करीना' पर भी मेहरबान था एपस्टीन, गर्लफ्रेंड के नाम की 900 करोड़ की प्रॉपर्टी; एपस्टीन फाइल्स में खुलासा

'देश के लिए काम कर रहे स्टार्मर'

कीर स्टार्मर के प्रवक्ता ने बताया कि वह पूरे देश में बदलाव लाने के काम में लगे हुए हैं. यह बहुत साफ है कि वह अपने हाथ में लिए गए काम को पूरा करने के लिए दृढ़ हैं. वहीं, प्रवक्ता ने कहा कि स्टार्मर को यह भी भरोसा है कि उन्हें कैबिनेट का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त है.

क्या है पूरा मामला? 

उल्लेखनीय है कि रविवार को ही ब्रिटिश पीएम के सबसे करीबी सलाहकार और चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैकस्वीनी ने इस्तीफा दे दिया. साल 2024 में मैकस्वीनी ने कीर स्टार्मर की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने अपने त्यागपत्र में कहा था कि मैंडेलसन की नियुक्ति 'गलत' थी और इससे पार्टी, देश और राजनीति को गहरा नुकसान पहुंचा है. उन्होंने अपनी सलाह की पूरी जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया. (इनपुट-आईएएनएस)

यह भी पढ़ें: DNA: ईरान के हाथ लगी अमेरिका की ये एक्सक्लूसिव हथियार टेक्निक, हमला करने से पहले थरथराएंगे ट्रंप

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Britain Political crisisBritish PM Keir Starmer

Trending news

AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
Ahmedabad
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
general mm narvane
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
DNA
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
संसद के मौन होने पर दागे सवाल,रोटी से सत्ता को सीधी चुनौती;कौन थे साहित्य के सुदामा
Sudama Pandey Dhumil
संसद के मौन होने पर दागे सवाल,रोटी से सत्ता को सीधी चुनौती;कौन थे साहित्य के सुदामा
रील पर बहस करने लगे भारतीय नेता, क्यों 12 सेकंड्स का वीडियो बना विवाद का मुद्दा?
DNA
रील पर बहस करने लगे भारतीय नेता, क्यों 12 सेकंड्स का वीडियो बना विवाद का मुद्दा?
तेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया
sharad pawar
तेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया
AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर
India-US Deal
AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
Rajesh Pilot
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
पहाड़ों पर बरसेगी आफत, उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा; दिल्ली से बिहार तक IMD अलर्ट
IMD Alert
पहाड़ों पर बरसेगी आफत, उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा; दिल्ली से बिहार तक IMD अलर्ट
'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी
digital arrest
'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी