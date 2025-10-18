नाबालिग से यौन संबंध का आरोप, ब्रिटेन के इस प्रिंस ने छोड़ा 'ड्यूक ऑफ यॉर्क' टाइटल

Prince Andrew gives up Duke of York title: ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू ने शुक्रवार 17 अक्टूबर को कहा कि वो अपने बिहेवियर और दिवंगत अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein) से रिश्तों को लेकर कई सालों से चली आ रही आलोचनाओं के बाद 'ड्यूक ऑफ यॉर्क' (Duke of York) की अपने टाइटल को छोड़ रहे हैं. किंग चार्ल्स (King Charles) के छोटे भाई और मरहूम महारानी एलिजाबेथ (Queen Elizabeth) के दूसरे बेटे एंड्रयू की "रेपुटेशन" को हाल के सालों में, खासकर एपस्टीन से उनके लिंक के कारण, काफी धक्का लगा है.

विवादों में ब्रिटेन के प्रिंस

लेकिन पिछले साल एक अदालती फैसले से ये भी पता चला कि उनके एक करीबी करोबारी सहयोगी को ब्रिटिश सरकार चाइनीज जासूस मानती थी. उस वक्त एंड्रयू ने कहा था कि उन्होंने उस शख्स से सभी तरह के कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए हैं.

यह भी पढ़ें- 'मानो यौन संबंध बनाना उसका अधिकार हो...' ब्रिटेन के प्रिंस पर गिफ्रे ने लगाए आरोप



Add Zee News as a Preferred Source

आरोपों से इनकार

शुक्रवार को दिए गए एक बयान में, एंड्रयू ने कहा कि "मुझ पर लगातार लग रहे आरोपों" ने उनके बड़े भाई राजा चार्ल्स और ब्रिटिश शाही परिवार के कामों से ध्यान भटकाया है. एंड्रयू ने कहा, "मैंने हमेशा की तरह, अपने परिवार और देश को लेकर अपनी ड्यूटी को सबसे आगे रखने का फैसला किया है. मैं 5 साल पहले सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के अपने फैसले पर कायम हूं."

अब यूज नहीं करेंगे रॉयल टाइटल

"महामहिम की सहमति से, हमें लगता है कि अब मुझे एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए. इसलिए मैं अब उस उपाधि या सम्मान का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो मुझे दिया गया है. जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैं अपने ऊपर लगे आरोपों का पुरजोर खंडन करता हूं."

फेमस रहे हैं एंड्रयू

65 साल एंड्रयू, जो सिंहासन के 8वें उत्तराधिकारी थे, कभी एक तेज-तर्रार नौसेना अधिकारी माने जाते थे और 1980 के दशक की शुरुआत में अर्जेंटीना (Argentina के साथ फॉकलैंड वॉर (Falklands War) के दौरान सेना में सेवारत थे.

ले डूबा यौन दुराचार का आरोप

लेकिन 2011 में उन्हें ब्रिटेन के रोविंग ट्रेड एम्बेसेडर के रोल से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने 2019 में सभी रॉयल ड्यूटीज को छोड़ दिया और फिर 2022 में यौन दुराचार के आरोपों के बीच उनके मिलिटरी लिंक्स और शाही संरक्षण से वंचित कर दिया गया, जिसका उन्होंने हमेशा खंडन किया है.

नाबालिग से यौन शोषण का इल्जाम

उसी साल, उन्होंने वर्जीनिया गिफ्रे (Virginia Giuffre) की तरफ दायर एक मुकदमे का निपटारा किया, जिनकी अप्रैल में मौत हो गई थी, जिसमें उन पर टीन एज में उनका यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था. एंड्रयू ने हमेशा उनके बयान का खंडन किया है. गार्डियन न्यूजपेपर छपे एक्सट्रैक्ट के मुताबिक अपनी कितीब में उन्होंने कहा कि एंड्रयू का मानना ​​था कि उनके साथ यौन संबंध बनाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है.

(इनपुट-रॉयटर्स)