ब्रिटिश सरकार का भारत को बड़ा झटका, पहले निर्वासन फिर अपील वाली लिस्ट में किया शामिल, क्या है ये पॉलिसी?

Britain Deportion Law: ब्रिटेन ने भारत को बड़ा झटका दिया है. बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को उन देशों की लिस्ट में शामिल किया है, जिसके नागरिकों को पहले निर्वासित किया जाएगा फिर अपील की नीति लागू होगी. बता दें कि भारत के अलावा अन्य 14 देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं. इससे ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को अधिक सर्तक रहना पड़ेगा.

क्या है नई पॉलिसी?

बता दें कि ब्रिटेन की इस नई पॉलिसी के तहत अगर कोई भी भारतीय नागरिक ब्रिटेन में किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो सबसे पहले उसे निर्वासित किया जाएगा. उसके बाद ही उसकी अपील को सुना जाएगा. साफ कहें तो व्यक्ति अपने निर्वासन में देरी के लिए उसके खिलाफ अपील नहीं करा पाएगा और न ही वह ब्रिटेन में रह पाएगा. अपील की सुनवाई को लेकर शख्स को भारत से ही ऑनलाइन माध्यम से ही सुनवाई में भाग लेना होगा.

पॉलिसी का मकसद

ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस पॉलिसी का उद्देश्य जेलों में भीड़ को कम करना है और देश में क्राइम को लेकर लोगों में चिंता को भी कम करना है. इससे पहले किसी भी देश के अपराधी मानवाधिकार कानूनों के तहत निर्वासन की अपील करके सालों तक ब्रिटेन में रह सकते थे. नए कानूनों के अनुसार निर्वासित किए गए भारतीयों को ब्रिटेन में वापस एंट्री लेने से रोक दिया गया है, हालांकि अपने देश वापस लौटने के बाद भारत पर निर्भर होगा कि उन्हें जेल में बंद किया जाएगा या रिहा किया जाएगा.

किन देशों के नाम जुड़े?

बता दें कि ब्रिटेन अबतक केवल 8 देशों के अपराधियों को ही बिना अपील किए निर्वासित कर सकता था. इन देशों में नाइजीरिया, बेलीज, कोसोवो, तंजानिया, अल्बानिया, फिनलैंड, मॉरीशस और एस्टोनिया शामिल थे. अब इस नई लिस्ट में ब्रुनेई, लातविया, केन्या, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, लेबनान, भारत, अंगोला, जाम्बिया, गुयाना, बोत्सवाना, बुल्गारिया और अंगोला शामिल हैं.

FAQ

ब्रिटेन ने भारत को किस लिस्ट में शामिल किया है?

ब्रिटेन ने भारत को उन देशों की लिस्ट में शामिल किया है, जिनके अपराधियों को पहले निर्वासित किया जाएगा फिर उनकी अपील सुनी जाएगी.

ब्रिटिश सरकार की इस पॉलिसी का मकसद क्या है?

ब्रिटिश सरकार की इस पॉलिसी का मकसद अपनी जेलों में भीड़ को कम करना है.