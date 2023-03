ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने गंवाया अपना विकेट, सब देखते रह गए

मैच आराम से और दोस्ताना माहौल में खेला जा रहा था, जब तक कि युवा बाएं हाथ के स्पिनर सैम करन गेंदबाजी करने नहीं आए. सैम करन ने कई गेंदें फेंकी, जिसने सुनक को पूरी तरह से परेशान कर दिया. सुनक बल्ले से गेंद निकालने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिये.

इस बीच तेज गेंदबाज जॉर्डन ने मैच में एंट्री की. जॉर्डन को उनकी बिजली की तेज गति और घातक गेंद फेंकने के लिए जाना जाता है. जॉर्डन ने सुनक को गेंदबाजी करने की पेशकश की. इसके बाद कौशल और चालाकी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. जॉर्डन ने एक अच्छी आउटस्विंगर पर सुनक को पूरी तरह से फंसा दिया.

जॉर्डन ने अपनी इस गेंद पर सुनक का विकेट चटकाया. जिसके बाद उन्होंने साथियों के साथ अपने विकेट का जश्न मनाया और भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी. सुनक ने स्पष्ट रूप से इसे अच्छी भावना से लिया और जॉर्डन को उनकी उत्कृष्ट डिलीवरी के लिए बधाई दी.

Never in doubt @CJordan nicks off the PM with a beauty after a working over from @CurranSM's left arm spin

Big send off as well pic.twitter.com/JGTEwQiLx5

— Surrey Cricket (@surreycricket) March 23, 2023