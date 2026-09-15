/भारत को तोड़ने वाला ब्रिटेन अब खुद टूटने की कगार पर? 3 हिस्सों में बंटेगा ये देश; इन नेताओं ने किया ऐतिहासिक समझौता

स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्वेनी, उनके वेल्श समकक्ष रून एप इओरवेर्थ और नॉर्थ आयरलैंड की मिशेल ओ' नील ने कार्डिफ में एक शिखर सम्मेलन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. आयरलैंड में विपक्ष की नेता और सिन फेन की अध्यक्ष मैरी लू मैकडॉनल्ड इसमें चौथी हस्ताक्षरकर्ता थीं. समझौते में कहा गया,' हमारे देशों को खुद से फैसले लेने का अधिकार है. किसी भी वेस्टमिंस्टर सरकार को डेमोक्रेसी को ब्लॉक करने या इस सिद्धांत को कमजोर करने का अधिकार नहीं है कि हमारे लोग अपना भविष्य खुद तय करेंगे.' मई में हुए सेनेड (वेल्स संसद) चुनावों में प्लाइड सिमरू की जीत ने साल 1999 में सत्ता के हस्तांतरण की शुरुआत के बाद से वेल्श सरकार पर लेबर पार्टी के फुल कंट्रोल को समाप्त कर दिया.