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भारत को तोड़ने वाला ब्रिटेन अब खुद टूटने की कगार पर? 3 हिस्सों में बंटेगा ये देश; इन नेताओं ने किया ऐतिहासिक समझौता

Britain Separation: ब्रिटेन अब बंटावरे के दरवाजे पर खड़ा है. यहां वेल्स,स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयलैंड के नेताओं ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए सरकार से संवैधानिक बदलाव के लिए तैयार रहने की घोषणा की. समझौते में इन देशों के नेताओं ने कहा कि उन्हें अपने खुद के फैसले लेने का पूरा अधिकार है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 15, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:54 AM IST
भारत को तोड़ने वाला ब्रिटेन अब खुद टूटने की कगार पर? 3 हिस्सों में बंटेगा ये देश; इन नेताओं ने किया ऐतिहासिक समझौता

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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