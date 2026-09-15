/भारत को तोड़ने वाला ब्रिटेन अब खुद टूटने की कगार पर? 3 हिस्सों में बंटेगा ये देश; इन नेताओं ने किया ऐतिहासिक समझौता

World News: साल 1947 में भारत का बंटवारा करने वाला ब्रिटेन आज खुद उसी कगार पर खड़ा है. सोमवार ( 14 सितंबर 2026) को वेल्स,स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयलैंड के नेताओं ने एक MoU पर हस्ताक्षर किए, जिससे ब्रिटेन के टूटने का खतरा पैदा हो गया है. ब्रिटेन के तीनों अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र के टॉप लीडर्स ने पीएम एंडी बर्नहैम और उनकी सरकार से संवैधानिक बदलाव के लिए तैयार रहने की घोषणा की, क्योंकि इन इलाकों का भविष्य यूरोपी. संघ (EU) के साथ है.
मंत्रियों ने जिस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसमें ब्रिटिश संसद की तरफ इशारा करते हुए कहा गया कि इन आइलैंड्स और दुनियाभर में इसे देख रहे लोगों के लिए इससे स्पष्ट संकेत और कुछ नहीं हो सकता कि वेस्टमिंस्टर का वक्त अब खत्म हो चुका है.
स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्वेनी, उनके वेल्श समकक्ष रून एप इओरवेर्थ और नॉर्थ आयरलैंड की मिशेल ओ' नील ने कार्डिफ में एक शिखर सम्मेलन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. आयरलैंड में विपक्ष की नेता और सिन फेन की अध्यक्ष मैरी लू मैकडॉनल्ड इसमें चौथी हस्ताक्षरकर्ता थीं. समझौते में कहा गया,' हमारे देशों को खुद से फैसले लेने का अधिकार है. किसी भी वेस्टमिंस्टर सरकार को डेमोक्रेसी को ब्लॉक करने या इस सिद्धांत को कमजोर करने का अधिकार नहीं है कि हमारे लोग अपना भविष्य खुद तय करेंगे.' मई में हुए सेनेड (वेल्स संसद) चुनावों में प्लाइड सिमरू की जीत ने साल 1999 में सत्ता के हस्तांतरण की शुरुआत के बाद से वेल्श सरकार पर लेबर पार्टी के फुल कंट्रोल को समाप्त कर दिया.
वेल्स,स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयलैंड के नेताओं ने समझौते में कहा कि इन आइलैंड्स और दुनियाभर से देख रहे लोगों के लिए इससे साफ संकेत और कुछ नहीं हो सकता है कि वेस्टमिंस्टर (संसद) का वक्त अब खत्म हो रहा है. नेताओं की तरफ से यह ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के तकरीबन 48 घंटे बाद किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह आयरलैंड को फिर एक होता देखना पसंद करेंगे. यह मुद्दा पॉलिटिकल तौर पर काफी सेंसिटिव है.
यह पहली बार है, जब वेल्स,स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड तीनों देशों के नेता या तो नॉर्थ आयरलैंड में इंटीग्रेशन या फिर आजादी के समर्थक दलों से हैं. नॉर्थ आयरलैंड का बंटवारा हुआ था, तब आयरलैंड को ब्रिटेन से एक सदी से भी पहले स्वतंत्रता मिली थी. तब भी वह ब्रिटेन का ही हिस्सा बना रहा था. एंडी बर्नहम के प्रवक्ता ने ब्रिटेन के टूटने के खतरे को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को EU पर पूरा भरोसा है और वे संवैधानिक बहसों से निपटने के बदले जीवन-यापन की लागत कम करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं. वहीं, कंजर्वेटिव पार्टी की स्कॉटिश शैडो सेक्रेटरी हैरियट क्रॉस ने बैठक को एक अलगाववादी शिखर सम्मेलन और दिखावटी फोटो सेशन बताया.