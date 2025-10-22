Advertisement
UK News: 500 साल बाद इतिहास रचेगा ब्रिटेन! किंग चार्ल्स बनेंगे पहले ब्रिटिश सम्राट, जो करने जा रहे ये अद्भुत काम

King Charles III News: ब्रिटेन 500 साल बाद इतिहास रचने जा रहा है. वहां के मौजूदा सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय पहले सम्राट होने जा रहे हैं, जो अगले कुछ दिनों में अद्भुत काम करने जा रहे हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 22, 2025, 09:48 PM IST
King Charles III's visit to the Vatican: ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय इस हफ़्ते वेटिकन की ऐतिहासिक यात्रा पर जा रहे हैं. उनकी यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है. यह वो पल होगा, जो 500 साल बाद इतिहास को फिर दोहराने जा रहा है. असल में अपनी वेटिकन यात्रा के दौरान किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला पोप लियो XIV से मुलाकात करेंगे और पहली बार एक साथ सार्वजनिक रूप से प्रार्थना भी करेंगे. ऐसा ब्रिटिश इतिहास में हेनरी अष्टम के समय के बाद पहली बार हो रहा है, जब इंग्लैंड ने कैथोलिक चर्च से अलग होकर ‘चर्च ऑफ इंग्लैंड’ की स्थापना की थी.

गाए जाएंगे दोनों चर्चों के प्रेयर सॉन्ग

इस मुलाकात का मकसद सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी केंद्रित होगा, जो किंग चार्ल्स का आजीवन जुनून रहा है. गुरुवार को सिस्टिन चैपल में होने वाली इस प्रार्थना सभा में माइकल एंजेलो की कलाकृतियों के नीचे दोनों चर्चों के कोयर (धार्मिक गीत) एक साथ सुर मिलाएंगे 

ब्रिटिश सम्राटों के लिए रखा जाएगा आसन

बकिंघम पैलेस ने इसे 'दो धर्मों के बीच आध्यात्मिक एकता का प्रतीक' बताया है. इस यात्रा के दौरान किंग चार्ल्स को रोम के सेंट पॉल बेसिलिका के एक विशेष सम्मान 'रॉयल कॉन्फ्रेटर' से भी नवाज़ा जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि भविष्य के ब्रिटिश सम्राटों के लिए उस बेसिलिका में एक विशेष 'राजसी आसन' भी स्थायी रूप से रखा जाएगा.

सम्राट के छोटे भाई विवादों में

हालांकि यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब शाही परिवार के एक अन्य सदस्य, प्रिंस एंड्रयू, एक पुराने विवाद में फिर सुर्खियों में हैं. इसके बावजूद, यह यात्रा ब्रिटिश राजशाही और कैथोलिक चर्च के बीच संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने वाली मानी जा रही है.

कैंसर का इलाज करवा रहे हैं चार्ल्स

बताते चलें कि किंग चार्ल्स वर्तमान में कैंसर के इलाज से गुजर रहे हैं. वे पहले भी कई बार वेटिकन का दौरा कर चुके हैं. लेकिन इस बार का उनका वेटिकन दौरा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पल माना जा रहा है. यह उनके राजकाल की सबसे यादगार घटनाओं में गिना जाएगा.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

