टॉयलेट में बिना कपड़े मिला इस एयरवेज का क्रू मेंबर, मचा गया बवाल, आखिर उड़ती फ्लाइट के बीच क्या हुआ?
Advertisement
trendingNow12895227
Hindi Newsदुनिया

टॉयलेट में बिना कपड़े मिला इस एयरवेज का क्रू मेंबर, मचा गया बवाल, आखिर उड़ती फ्लाइट के बीच क्या हुआ?

फ्लाइट में चढ़ने से पहले कैप्टन समेत सभी क्रू मेंबर की जांच होती है, जिसमें नशे में पाए जाने पर उनकी उड़ान रद्द कर दी जाती है. लेकिन हाल ही में ब्रिटिश एयरवेज के एक क्रू मेंबर ने सारी हदे पार कर दी. नशे में धुत ये अटेंडेंट टॉयलेट में आपत्तिजनक हालत में मिला, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया है.   

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 09:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टॉयलेट में बिना कपड़े मिला इस एयरवेज का क्रू मेंबर, मचा गया बवाल, आखिर उड़ती फ्लाइट के बीच क्या हुआ?

लंदन जाने वाली एक ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक फ्लाइट अटेंडेंट को उड़ान के दौरान विमान के टॉयलेट में आपत्तिजनक हालत में पाया गया. यह मामला कैलिफोर्निया से लंदन की फ्लाइट का है. आरोपी फ्लाइट अटेंडेंट था जिसका नाम हेडन पेंटेकोस्ट और उम्र 41 साल बतायी गयी है. 

कोर्ट को बताया गया कि वह उड़ान के दौरान नशे में धुत था. लोगों ने उसे बेचैन, पसीने से लथपथ, घबराहट जैसे लक्षणों का सामना करते देखा था. बाद में उसका ब्लड टेस्ट भी किया गया, जिसमें उसके शरीर में मेथेम्फेटामाइन और एम्फेटामाइन जैसी नशीली दवाओं की मौजूदगी पाई गई.

इसे भी पढ़ें- दुनिया की 7 सबसे पुरानी भाषाएं, 21वीं सदी में भी बोलबाला, लेकिन क्या आपको है इनकी समझ?

Add Zee News as a Preferred Source

ड्यूटी पर रहते हुए किया ड्रग्स का सेवन

पेंटेकोस्ट को प्री-फ्लाइट सेफ्टी चेक में भी भाग नहीं लेते देखा गया था, जिसके बाद उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया था. उड़ान के बीच में उसने पेट दर्द की शिकायत की और कपड़े बदलने के बहाने टॉयलेट में चला गया, जहां उसने खुद को बंद कर लिया. साथ में काम करने वाली एक साथी जब दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची तो देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था. उसे अपनी हालत का होश नहीं था. साथी ने उसे कपड़े पहनाए और यात्री की सीट पर बिठाया.

पायलट और मेडिकल टीम को दी गई जानकारी

कैप्टन को इस स्थिति की जानकारी दी गई और फ्लाइट में मौजूद एक हेल्थ प्रोफेशनल ने पेंटेकोस्ट की जांच की. उसके दिल की धड़कन तेज थी और आंखों की पुतलियां फैली हुई थीं. क्रू ने हर 20 मिनट में उसकी स्थिति की निगरानी की, जब तक कि फ्लाइट हीथ्रो एयरपोर्ट नहीं पहुंची. लैंडिंग के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

कोर्ट में किया कबूल, नौकरी से निकाले गए

पेंटेकोस्ट ने अदालत में माना कि उसने उड़ान के दौरान नशा किया और विमानन कार्य करते समय ड्रग्स के प्रभाव में था. उन्हें ब्रिटिश एयरवेज से निकाल दिया गया है. अब अगली सुनवाई और सजा की प्रक्रिया आइल्सवर्थ क्राउन कोर्ट में होगी. पेंटेकोस्ट अपने पति के साथ रहते हैं.

ब्रिटिश एयरवेज में यह कोई पहली घटना नहीं

इस घटना से पहले भी एक और मामला सामने आया था जब एक फ्लाइट स्टाफ मेंबर को सैन फ्रांसिस्को से लंदन की उड़ान के दौरान बिजनेस क्लास के टॉयलेट में नग्न होकर नाचते हुए पकड़ा गया था. वह भी ड्यूटी के दौरान नशे में था और यात्रियों को भोजन परोसने की बजाय टॉयलेट में अपने कपड़े उतारकर डांस कर रहा था. उस समय उसे फर्स्ट क्लास के पजामा पहनाकर सीट से बांध दिया गया था और हीथ्रो पहुंचने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया.

इसे भी पढ़ें- CISF का बड़ा फैसला! हाई सिक्योरिटी जगहों पर तैनात होंगी वुमन कमांडो, 8 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग, 2026 तक 2400 महिलाओं की भर्ती का लक्ष्य

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

Airways staff drugs on flight

Trending news

पुरानी बात पर मिट्टी डालिए गढ़िए नए रिश्ते... PAK के ऑफर पर ढाका ने दिया टका सा जवाब
Bangladesh Pakistan Ties
पुरानी बात पर मिट्टी डालिए गढ़िए नए रिश्ते... PAK के ऑफर पर ढाका ने दिया टका सा जवाब
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
CM Devendra Fadnavis
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
CISF News
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
CCTV video
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
Viral Video
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
India-Pakistan War 1965
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
Ladakh news
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
Mallikarjun Kharge
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
Indian tourists
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
;