Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /VIDEO: ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में हाई वोल्टेज ड्रामा! नशे की हालत में महिला क्रू मेंबर से यात्री की हाथापाई

VIDEO: ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में हाई वोल्टेज ड्रामा! नशे की हालत में महिला क्रू मेंबर से यात्री की हाथापाई

ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में एक नशे में धुत यात्री ने कथित तौर पर जमकर हंगामा किया और क्रू सदस्यों से भिड़ गया. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को बुलाया गया और यात्री को विमान से उतार दिया गया. जानिए फ्लाइट में क्या हुआ और यात्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 09, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:49 PM IST
VIDEO: ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में हाई वोल्टेज ड्रामा! नशे की हालत में महिला क्रू मेंबर से यात्री की हाथापाई
Image Credit: Video Grab (ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में हाई वोल्टेज ड्रामा! नशे की हालत में महिला क्रू मेंबर से यात्री की हाथापाई)

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UPI से पेमेंट करने से पहले जान लें ये 6 जरूरी बातें, हर सवाल का मिलेगा आसान जवाब
2
3
4
5