/VIDEO: ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में हाई वोल्टेज ड्रामा! नशे की हालत में महिला क्रू मेंबर से यात्री की हाथापाई

ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक यात्री कथित तौर पर नशे की हालत में केबिन क्रू के सदस्यों से भिड़ गया. विमान के अंदर हुए इस हंगामे के चलते हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को बुलाना पड़ा. आखिरकार यात्री को फ्लाइट उड़ान भरने से पहले ही विमान से बाहर निकाल दिया गया. घटना के दौरान विमान के केबिन के अंदर यात्री और क्रू मेंबर्स के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई और धक्का-मुक्की तक पहुंच गई.
केबिन में मौजूद दूसरे यात्रियों के लिए भी यह पूरा घटनाक्रम काफी परेशान करने वाला रहा. बताया गया कि यात्री के व्यवहार को देखते हुए क्रू सदस्यों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत होने के बजाय और बिगड़ गया. इसके बाद विमान में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई और एयरपोर्ट अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई.
Mid-air chaos before takeoff.
Footage shows a disruptive passenger confronting British Airways crew aboard BA275 from London Heathrow to Las Vegas on Thursday, 6 August, after he was allegedly intoxicated.
The Metropolitan Police said officers responded to reports of a… pic.twitter.com/DPjkyS25CQ
— Silent Observer (@YousufPash69914) August 8, 2026
मामला लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर सामने आया. पुलिस के पहुंचने के बाद यात्री को विमान से बाहर ले जाया गया. यह कार्रवाई उड़ान के रवाना होने से पहले की गई, जिससे विमान में सवार बाकी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. पुलिस ने यात्री के खिलाफ औपचारिक कार्रवाई भी शुरू की और उसके ऊपर आरोप दर्ज किए गए. घटना के बाद एयरलाइन और सुरक्षा अधिकारियों की ओर से पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया.
हवाई यात्रा के दौरान नशे में यात्रियों के बेकाबू होने की घटनाएं एयरलाइंस के लिए बड़ी चुनौती बनती रही हैं. विमान के अंदर किसी यात्री का आक्रामक व्यवहार सिर्फ क्रू के लिए ही नहीं, बल्कि बाकी यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है. इसी वजह से एयरलाइंस ऐसे मामलों में स्थिति बिगड़ने से पहले सुरक्षा एजेंसियों की मदद लेती हैं. ब्रिटिश एयरवेज की इस फ्लाइट में भी यात्री को उड़ान से पहले ही उतार दिया गया, ताकि मामला हवा में पहुंचने के बाद और गंभीर रूप न ले.