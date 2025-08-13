Batuk: ब्रिटिश 'बटुक' केन्या में सेक्स वर्कर्स को बुलाते थे? फौजियों की इन्क्वायरी में क्या निकला
दुनिया

Batuk: ब्रिटिश 'बटुक' केन्या में सेक्स वर्कर्स को बुलाते थे? फौजियों की इन्क्वायरी में क्या निकला

UK News: गौरतलब है कि पहली बड़ी चिंता तब उठी थी जब 2012 में आई एक डॉक्यूमेंट्री में स्थानीय महिला एग्नेस वंजीरू की संदिग्ध मौत का मामला उठाया गया था. आरोप था कि वंजीरू की कथित तौर पर बेस पर तैनात एक ब्रिटिश सैनिक ने उसकी हत्या कर दी थी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:46 AM IST
UK Army: ब्रिटिश सेना की एक जांच में पाया गया है कि केन्या के एक विवादास्पद बेस पर तैनात सैनिक प्रतिबंध के बावजूद लगातार वहां मौजूद सेक्स वर्कर्स के संपर्क में बने हुए हैं. खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटिश आर्मी ट्रेनिंग यूनिट केन्या यानी बटुक (British Army Training Unit Kenya) के सैनिक कम या मध्यम स्तर पर सेक्स वर्कर्स को बुलाकर उनके साथ घूम रहे थे. इस प्रथा को फौरन खत्म करने की जरूरत है. ये जांच दो साल से ज़्यादा समय तक चली. 

10 महीने पहले शुरू हुई इन्क्वायरी?

आपको बताते चलें कि जुलाई 2022 से बेस पर मौजूद सैनिकों के आचरण की जांच की गई थी. ब्रिटिश मीडिया आउटलेट आईटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बटुक में सैनिकों के व्यवहार की जांच के बाद अक्टूबर 2024 में पुराने इनपुट्स को डेवलप करने पर पता चला कि बटुक यूनिट में तैनात कुछ सैनिकों ने स्थानीय महिलाओं को यौन संबंध के लिए पैसे ऑफर किए थे. गौरतलब है कि एक डॉक्यूमेंट्री 2012 में एक स्थानीय महिला एग्नेस वंजीरू की मौत के बाद बटुक के बारे में उठाई गई चिंताओं पर आधारित थी, जिसकी कथित तौर पर बेस पर तैनात एक ब्रिटिश सैनिक ने हत्या कर दी थी.

FAQ

सवाल- बटुक क्या है?
जवाब- बटुक ब्रिटिश आर्मी की एक यूनिट है जो केन्या में करीब 15 साल से तैनात है.

सवाल- ब्रिटिश सेना ने आरोपों पर क्या कहा?
जवाब- ब्रिटिश रक्षा प्रमुख जनरल सर रोली वॉकर ने एक बयान में कहा, 'सेना अपने रैंकों में यौन शोषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है. मेरे द्वारा कराई गई सेवा जांच के निष्कर्षों से यह निष्कर्ष निकला है कि केन्या में अभी भी निम्न से मध्यम स्तर पर लेन-देन संबंधी यौन संबंध हो रहे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए.

सवाल- ब्रिटिश सैनिकों की जांच टीम में कौन-कौन शामिल था?
जवाब- सेवा जांच चार लोगों के एक पैनल ने की, जिसमें 2 सेवारत अधिकारी, एक सिविल सेवक और एक स्वतंत्र सलाहकार शामिल थे. इसने बटुक में तैनात सैनिकों के व्यवहार की जांच की और सेना के विनियमन JSP 769 के उल्लंघन को रोकने के लिए सेना की प्रणालियों का आकलन किया, जो सैनिकों को अनैतिक संबंध बनाने के लिए पैसों का भुगतान करने पर प्रतिबंध लगाता है.

About the Author
author img
श्वेतांक रत्नाम्बर

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

