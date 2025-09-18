Melania Outfit Trolled: ब्रिटिश किंग चार्ल्‍स ने ट्रंप कपल के लिए रखी शाही दावत, मेलानिया अपनी ड्रेस को लेकर हुईं ट्रोल
Melania Outfit Trolled: ब्रिटिश किंग चार्ल्‍स ने ट्रंप कपल के लिए रखी शाही दावत, मेलानिया अपनी ड्रेस को लेकर हुईं ट्रोल


Melania Royal Banquet: किंग चार्ल्स की शाही दावत में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ब्राइट येलो ड्रेस में पहुंची. सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं. लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इसके पीछे कुछ सीक्रेट मैसेज है.  

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 08:22 AM IST
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ ब्रिटेन दौरे पर हैं. किंग चार्ल्स और क्विन कमिला उनकी मेजबानी कर रहे हैं. इस मौके दौरे के दूसरे दिन बुधवार को शाही विंडसर कैसल में शाही दावत का आयोजन भी किया गया. यहां मेलानिया ब्राइट येलो ड्रेस पर पिंक बेल्ट लगाए पहुंची जिनके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है. हालांकि मेलानिया अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं.

यह ड्रेस डिजाइनर कैरोलिना हेरेरा ने बनाई थी. इस ड्रेस का चमकीला पीला रंग सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के रूप में लोगों की आंखों में चुभता नजर आया. एक तरफ जहां कुछ लोगों ने इसे 'भयानक' बताया, तो कुछ ने कहा कि मेलानिया ने 'रंगों का तालमेल' सही नहीं किया. वहीं, एक्सपर्ट्स ने बताया कि मेलानिया की ड्रेस के कलर के पीछे कुछ सीक्रेट मैसेज हो सकते हैं.    

सोशल मीडिया ट्रोलिंग

जहां एक तरफ कई लोगों ने मेलानिया की इस ड्रेस की खुलकर आलोचना की, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह ड्रेस काफी पसंद आई. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि माफ कीजिए, लेकिन मुझे मेलानिया का यह पीला गाउन बिल्कुल पसंद नहीं आया. एक और व्यक्ति ने टिप्पणी की, "यह बहुत अजीब है, बस इतना ही कह सकता हूं." कुछ अन्य लोगों ने लिखा कि हरी ड्रेस इस मौके के लिए बेहतर होती.

तारीफ भी हो रही

कुछ लोगों ने मेलानिया के इस बोल्ड फैशन चॉइस की तारीफ भी की. एक प्रशंसक ने लिखा कि शुरुआत में मैं भी श्योर नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसे पूरा देखा, तो मुझे यह बहुत पसंद आया. यह लुक मॉर्डन और फ्रेश है. कानों में झुमके भी बहुत शानदार लग रहे हैं. मैं कभी चमकीले पीले रंग की बहुत बड़ी प्रशंसक नहीं रही, लेकिन मेलानिया कुछ भी पहन सकती हैं.

क्या ड्रेस में छिपा था कोई 'सीक्रेट मैसेज'?

एक मशहूर फैशन स्टाइलिस्ट मारियन क्वेई ने बीबीसी को बताया कि मेलानिया की इस ड्रेस में एक छिपा हुआ संदेश हो सकता है. क्वेई के अनुसार, दो बिल्कुल अपोजिट कलर का कॉम्बिनेशन पहनना साफ-साफ बताता है कि ट्रंप अपने तरीके से ही काम करते रहेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि यह ड्रेस 'ट्रंप के नजरिए को दर्शाती है.' क्वेई ने मेलानिया की एक और ड्रेस के बारे में बात की थी, जो उन्होंने यूके पहुंचने पर पहनी थी. उस समय उन्होंने एक बहुत बड़ी बैंगनी टोपी पहनी थी, जिससे उनका चेहरा लगभग छिपा हुआ था. क्वेई ने कहा कि यह टोपी "यह दर्शाती है कि वह चाहती हैं कि सभी की निगाहें उनके पति और उनके एजेंडे पर रहें." उन्होंने यह भी बताया कि टोपी का बैंगनी रंग, जो राष्ट्रपति की टाई से मेल खा रहा था, उनके पति के एजेंडे के प्रति उनके सपोर्ट का प्रतीक था.

 

;