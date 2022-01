PM मोदी का बुरा चाहता था इमरान खान का यार, साबित हुए ऐसे आरोप कि जेल में कटेगा बुढ़ापा

लंदन: पाकिस्‍तानी पीएम इमरान खान (Imran Khan) का दोस्‍त और ब्रिटेन (UK) के बड़बोले मुस्लिम नेता लार्ड नजीर अहमद की बाकी जिंदगी अब जेल में कटेगी. नजीर अहमद को एक कोर्ट ने दो बच्‍चों के साथ यौन उत्‍पीड़न का दोषी करार दिया है. लॉर्ड नजीर को बुधवार को 1970 के दशक में एक बच्‍चे के साथ यौन उत्‍पीड़न और एक लड़की के साथ रेप के प्रयास का दोषी पाया गया है. पाकिस्‍तान में जन्‍मा लॉर्ड नजीर अहमद अक्‍सर भारत के खिलाफ कश्‍मीर को लेकर जहरीले बयान देता रहता है. यही नहीं एक बार तो उसने पीएम मोदी की मौत की कामना भी की थी.

ब्रिटिश अदालत अब 4 फरवरी को इस मामले में सजा का ऐलान करेगी. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक अदालत यूके के कानूनों के मुताबिक उसे लंबी सजा सुना सकती है.

लेबर पार्टी के पूर्व नेता रह चुके लॉर्ड नजीर को बच्‍चे के साथ अप्राकृतिक मैथुन और एक लड़की के साथ दो बार रेप के प्रयास का दोषी पाया गया है. नजीर के साथ उसके दो भाइयों मोहम्‍मद फारुक और मोहम्‍मद तारिक के खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं. नजीर के दोनों भाई ज्‍यादा उम्र हो जाने के कारण ट्रायल में शामिल होने के लिए अनफिट पाए गए थे.

इससे पहले एक महिला ने कोर्ट को बताया था कि नजीर अहमद ने साल 1973 और 1974 में रेप का प्रयास किया था.

नजीर का जन्म पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हुआ था. कुछ समय बाद उसका परिवार यूके (UK) में बस गया. घर के कारोबार के साथ यूके की राजनीति में कामयाबी हासिल करने वाले नजीर के खिलाफ कई जगहों पर कश्मीरी मूल की

महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए थे.

Imran Khan's friend PTI supporter Lord Nazir found guilty at Sheffield Crown Court 4 trying to rape a girl, also convicted of a serious sexual assault against a boy during the same period in teens. IK was planning 2 make him Kashmir Committee Chairman, they met just 2 months ago pic.twitter.com/YPfd8bzWDa

— Gul Bukhari (@GulBukhari) January 5, 2022