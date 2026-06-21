UK Politics: फिर बदलेगी ब्रिटेन में सरकार, 22 जून को इस्तीफा दे सकते हैं UK PM कीर स्टार्मर

ब्रिटेन की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सोमवार को अपने भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं. हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टारमर अपने पद को लेकर गंभीर विचार-विमर्श कर रहे हैं और उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों, पार्टी से जुड़े लोगों और ट्रेड यूनियन नेताओं से बातचीत की है. इन चर्चाओं के बाद उनके नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवाल और भी तेज हो गए हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, स्टारमर ने अपने सरकारी आवास चेकर्स में अपनी पत्नी के साथ भी इस विषय पर बातचीत की है. पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को उम्मीद है कि सोमवार तक प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर स्पष्ट बयान दे सकते हैं. हालांकि डाउनिंग स्ट्रीट ने अभी तक इस्तीफे की किसी संभावना की पुष्टि नहीं की है. सरकार से जुड़े एक सूत्र ने रॉयटर्स से कहा कि प्रधानमंत्री फिलहाल अपने काम पर पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं और पहले भी वह सार्वजनिक रूप से अपने पद पर बने रहने की बात कह चुके हैं.
शुक्रवार को कीर स्टारमर ने संभावित नेतृत्व चुनौती को लेकर कहा था कि वह किसी भी चुनौती का सामना करेंगे. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 'मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं.' यह बयान ऐसे समय आया है जब लेबर पार्टी के भीतर एंडी बर्नहैम के नाम की चर्चा तेजी से हो रही है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लेबर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कैबिनेट सदस्यों का मानना है कि एंडी बर्नहैम भविष्य में पार्टी की कमान संभाल सकते हैं. हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बर्नहैम फिलहाल तत्काल नेतृत्व चुनौती देने के पक्ष में नहीं हैं.
ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रहे बर्नहैम सोमवार को वेस्टमिंस्टर में अपनी संसदीय भूमिका संभालने वाले हैं. पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि हालिया चुनावी प्रदर्शन ने उन्हें दक्षिणपंथी राजनीति के मुकाबले लेबर के लिए एक मजबूत चेहरा बना दिया है. लेबर पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि यदि नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता लंबी खिंचती है तो इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है. वहीं स्टारमर के पूर्व राजनीतिक निदेशक ल्यूक सुलिवन ने टाइम्स रेडियो से कहा कि हालिया राजनीतिक परिस्थितियों ने प्रधानमंत्री के सामने विकल्पों को सीमित कर दिया है.
कीर स्टारमर के इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
ऑब्जर्वर और ब्लूमबर्ग जैसी मीडिया रिपोर्ट्स में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई गई हैं.
प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से पद नहीं छोड़ने की बात कही है.
लेबर पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चर्चा जारी है.
सोमवार को संभावित राजनीतिक बयान पर सभी की नजरें टिकी हैं.