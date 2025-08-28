ब्रिटिश पीएम ने अपने दफ्तर से 'पंडित' की छुट्टी कर दी! ऋषि सुनक से भी है खास रिश्ता

London News: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक बड़ा फैसला लिया है. वे अपने एक अहम सहयोगी को बदलने का निर्णय लिए हैं. ये सहयोगी भारतीय मूल की निंजेरी ‘निन’ पंडित हैं, जो पिछले 10 महीनों से पीएम ऑफिस (10 डाउनिंग स्ट्रीट) में प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी (PPS) की जिम्मेदारी संभाल रही थीं. निन पंडित अब नई भूमिका में नीति (पॉलिसी) लागू करने के काम की जिम्मेदारी संभालेंगी.

ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम स्टारमर को लगा कि वे अपनी भूमिका में ज्यादा प्रभावी नहीं हैं. हालांकि, प्रधानमंत्री के करीबी लोगों ने इन अटकलों को खारिज किया है और कहा है कि स्टारमर को अब भी उन पर पूरा भरोसा और यकीन है.

वहीं, डाउनिंग स्ट्रीट ने आंतरिक स्टाफिंग मामलों से जुड़े घटनाक्रमों की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया है, लेकिन विपक्षी कंजर्वेटिवों ने इस खबर को लेबर सरकार की दिशाहीनता का संकेत मानकर हमलावर है. विपक्षी नेता केमी बेडेनॉच ने पीपीएस रिप्लेसमेंट पर मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 'कीर स्टारमर लगातार सलाहकारों को बर्खास्त कर रहे हैं, मंत्रियों को खो रहे हैं, और अखबारों में अपनी ही टीम के खिलाफ बयानबाज़ी कर रहे हैं. एक और बदलाव से सच्चाई नहीं छिप पाएगी. उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई दिशा नहीं है, और उन्हें अपने रेड फोल्डर (आधिकारिक सरकारी फाइलें) की जरूरत है, ताकि उन्हें याद रहे कि वे किस विचारधारा के हैं.'

कई अहम पदों पर संभाल चुकी हैं जिम्मेदारी

रिपोर्ट के मुताबिक, ऋषि सुनक के कार्यकाल में पंडित नवंबर 2022 से डाउनिंग स्ट्रीट पॉलिसी यूनिट की डायरेक्टर थीं. लेरकिन पॉलिसी रोल से पहले उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट डिलीवरी यूनिट की हेल्थ और सोशल केयर टीम का नेतृत्व किया था, जिसमें कोविड महामारी के दौरान भी शामिल है.

हालांकि, पीएम ऑफिस में कार्यभार संभालने से पहले पंडित स्टेट-फंडेड नेशनल हेल्थ सर्विस में चीफ ऑफ स्टाफ और एनएचएस इंग्लैंड के सीईओ के प्रिंसिपल पॉलिसी एडवइजर के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. इसके अलावा पंडित ने डिजिटल हेल्थ सर्विस के अलग-अलग सेक्टर में काम किया है, जैसे कि ब्रिटेन में मेंटल हेल्थ सर्विस में पहला इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड और उन्होंने लंदन के स्वास्थ्य सुधार बोर्ड के मेयर के लिए सूचना पारदर्शिता पर काम का नेतृत्व भी किया है.

इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी

स्टारमर के पीपीएस पद से उनके जाने से 12 महीनों में चीफ ऑफ स्टाफ सू ग्रे और संचार निदेशक मैट डॉयल के बाद तीसरे करीबी सहयोगी का जाना तय माना जा रहा है. माना जा रहा है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मौजूद सिविल सर्विस टीम के मैनेजमेंट के लिए पंडित के उत्तराधिकारी की तलाश में एक इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी चल रही है.