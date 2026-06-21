ब्रिटेन में मेकरफील्ड सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में बर्नहैम ने बड़ी जीत हासिल की थी. उन्होंने रिफॉर्म यूके पार्टी के धुर दक्षिणपंथी नेता नाइजेल फराज को भारी अंतर से हराया था. इस जीत के बाद से ही बर्नहैम की दावेदारी अधिक मजबूत हो गई है. ब्रिटिश मीडिया के दावों के मुताबिक, चौतरफा दबाव के बाद कीर स्टार्मर कल (22 जून, 2026) को अपने इस्तीफे और नए नेतृत्व की समयसीमा की घोषणा कर सकते हैं.