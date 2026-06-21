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चौतरफा दबाव के बाद कल पद से इस्तीफा दे सकते हैं PM कीर स्टार्मर; ब्रिटिश मीडिया का दावा


British PM Keir Starmer: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर कल यानी 22 जून, 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. उनकी कुर्सी पर पहले से ही खतरा मंडाराया हुआ है. कीर के बाद अब किसे पीएम पद का दावेदार माना जा रहा है?

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 21, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:45 PM IST
चौतरफा दबाव के बाद कल पद से इस्तीफा दे सकते हैं PM कीर स्टार्मर; ब्रिटिश मीडिया का दावा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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