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Hindi Newsदुनियाट्रंप ने ब्रिटिश PM से किया था मजाक, 6 दिन की चुप्पी के बाद स्टारमर ने सूद समेत ले लिया बदला

ट्रंप ने ब्रिटिश PM से किया था मजाक, 6 दिन की चुप्पी के बाद स्टारमर ने सूद समेत ले लिया बदला

ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने ट्रंप के उस तंज पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पीएम का मजाक उड़ाया था. ब्रिटेन के पीएम की ओर से कहा गया कि ट्रंप केवल हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 28, 2026, 08:57 PM IST
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डोनाल्ड ट्रंप एवं कीर स्टारमर, (फाइल फोटो)
डोनाल्ड ट्रंप एवं कीर स्टारमर, (फाइल फोटो)

Keir Starmer on Donald Trump: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच हाल में ही अमेरिका और ब्रिटेन के बीच तनाव देखने को मिला था. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से ब्रिटेन के ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन ब्रिटेन की ओर से पहले मना किया गया और कुछ घंटों के बाद अनुमति दे दी गई है. ब्रिटेन के इस एक्शन से ट्रंप ने नाराजगी जताई थी. 

इसके कुछ समय बाद ट्रंप ने एक वीडियो साझा करते हुए ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का मजाक उड़ाया था. अब ट्रंप के उस वीडियो पर ब्रिटिश पीएम स्टारमर का बयान सामने आया है. स्टारमर ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने जो कुछ भी कहा उसका उद्देश्य केवल ब्रिटेन पर दबाव डालना है. आइए आपको बताते हैं उन्होंने और क्या कहा? 

ट्रंप के तंज पर ब्रिटिश पीएम का जवाब 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो वाले मजाक पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप ने जो कुछ भी कहा, उसका मकसद मुझ पर दबाव डालना और मेरा मन बदलना और मुझे इस युद्ध में घसीटना है. मैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री हूं और मैं ब्रिटिश राष्ट्रीय हित में काम करता हूं.

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कहां से शुरू हुआ मामला? 

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का मजाक उड़ाया. बताया जाता है कि ट्रंप की ओर से शेयर किया गया वीडियो, ब्रिटेन के सैटरडे नाइट लाइव का एक कॉमेडी स्किट है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक एक्टर कीर स्टारमर का रोल निभा रहा है. वह एक जगह पर बैठा हुआ है और काफी घबराया है. 

वह इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उसको राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आने वाला है. स्टारमर की ओर से इस वीडियो में पूछा जाता है कि क्या होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप मुझे डाटेंगे. ठीक इसी दौरान ट्रंप की कॉल आती है और स्टारमर घबरा कर कॉल काट देते हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. 

यह भी पढ़ें: आप मुझसे सेक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं... ट्रंप ने पत्रकारों से क्यों कह दी ऐसी बात? देखिए VIDEO

 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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