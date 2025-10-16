Advertisement
'मानो यौन संबंध बनाना उसका अधिकार हो...' ब्रिटेन के प्रिंस पर गिफ्रे ने लगाए आरोप

Prince Andrew: गिफ्रे ने कहा है कि उसने एंड्रयू के साथ तीन अलग-अलग मौकों पर यौन संबंध बनाए थे, जिसमें वह समय भी शामिल है जब वह 18 वर्ष से कम उम्र की थी. बता दें, गिफ्रे उस समय चर्चित हुईं जब उन्होंने आरोप लगाया कि बदनाम अमेरिकी फाइनेंसर एपस्टीन ने उन्हें यौन कर्मी के रूप में इस्तेमाल किया तथा एंड्रयू ने उन पर हमला किया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:43 PM IST
Prince Andrew: जेफरी एपस्टीन कांड की मुख्य पीड़िता वर्जीनिया गिफ्रे ने अपनी मरणोपरांत प्रकाशित होने जा रही आत्मकथा में ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रयू पर गंभीर आरोप लगाए हैं. गिफ्रे ने लिखा है कि राजकुमार एंड्रयू का व्यवहार ऐसा था जैसे उनके साथ यौन संबंध बनाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो. गिफ्रे की आत्मकथा 'नोबडीज गर्ल: ए मेमॉयर ऑफ सर्वाइविंग एब्यूज एंड फाइटिंग फॉर जस्टिस' से द गार्जियन द्वारा प्रकाशित अंशों के अनुसार, उन्होंने एंड्रयू के साथ 3 बार यौन संबंध बनाए थे जिनमें से एक बार वह 18 वर्ष से कम उम्र की थीं. 

गिफ्रे का दावा है कि यह घटनाएं वर्ष 2001 में घटीं थी जब वह लंदन में एपस्टीन की करीबी और पूर्व प्रेमिका गिस्लेन मैक्सवेल के घर पर थीं. उन्होंने लिखा कि मार्च 2001 में उनकी एंड्रयू से मुलाकात हुई थी जहां उन्होंने उनकी उम्र का सही अनुमान लगाते हुए कहा था कि मेरी बेटियां तुमसे थोड़ी ही छोटी हैं. इसके बाद दोनों मध्य लंदन के ट्रैम्प नाइट क्लब गए जहां गिफ्रे के अनुसार, वह अनाड़ी नर्तक था और उसे बहुत पसीना आता था. बाद में दोनों मैक्सवेल के घर लौटे जहां गिफ्रे का आरोप है कि उनके बीच यौन संबंध बने.

एंड्रयू ने आरोपों का किया खंडन 

गिफ्रे ने लिखा कि वह काफी मिलनसार था, लेकिन फिर भी अधिकारपूर्ण था. मानो वह मानता हो कि मेरे साथ यौन संबंध बनाना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है. अगली सुबह मैक्सवेल ने कथित तौर पर गिफ्रे से कहा कि तुमने अच्छा किया. राजकुमार ने खूब मजा किया. गिफ्रे का यह भी दावा है कि एपस्टीन ने उन्हें राजकुमार की सेवा करने के लिए 15000 डॉलर दिए थे.

गौरतलब है कि 65 वर्षीय राजकुमार एंड्रयू इन आरोपों का लगातार खंडन करते रहे हैं और उन्होंने एक दीवानी मुकदमे से बचने के लिए करोड़ों डॉलर का समझौता भुगतान किया था. एपस्टीन ने 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में आत्महत्या कर ली थी जब वह नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मुकदमे का सामना कर रहा था. वहीं, गिस्लेन मैक्सवेल को 2022 में अमेरिका में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.

अप्रैल 2025 में हो गई थी गिफ्रे की मौत  

गिफ्रे की मृत्यु अप्रैल 2025 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया स्थित उनके फार्म में हुई थी. एंड्रयू और एपस्टीन के संबंधों ने लंबे समय से ब्रिटिश राजशाही के लिए शर्मिंदगी पैदा की है. 2019 में एक चर्चित टीवी साक्षात्कार में एंड्रयू ने गिफ्रे से मिलने से इनकार किया था और एपस्टीन से अपनी दोस्ती का बचाव किया था. अब वह सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब हैं और उनकी लोकप्रियता रेटिंग अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है. एक समय दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के प्रिय पुत्र माने जाने वाले एंड्रयू की यह स्थिति उनके शाही कद के लिए बड़ी गिरावट मानी जा रही है. बता दें, गिफ्रे की आत्मकथा 'नोबडीज गर्ल' 21 अक्टूबर को नोपफ द्वारा प्रकाशित की जाएगी.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Prince Andrew Affair

