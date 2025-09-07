सपनों से सलाखों तक...मामूली सी वेबकूफी के चलते ब्रिटिश छात्रा को UAE में मिली उम्रकैद, मां जुटा रही चंदा
दुबई में एक 23 वर्षीय ब्रिटिश छात्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार, छात्रा को 50 ग्राम क्लास ए ड्रग के साथ पकड़ा गया था. इस ड्रग की कीमत लगभग 2500 पाउंड आंकी गई थी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 07, 2025, 10:24 AM IST
British Woman Jailed: ब्रिटेन की एक 23 वर्षीय छात्रा मिया ओ’ब्रायन को दुबई की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. छात्रा की मां डेनिएल मैककेना के अनुसार बेहद मूर्खतापूर्ण गलती के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जानकारी के अनुसार, मिया ओ'ब्रायन फिलहाल शहर की केंद्रीय जेल में बंद है. मां का दावा है कि उसने एक बड़ी मूर्खतापूर्ण गलती की थी और गलत संगत में पड़ गई थी, जिसके चलते यह स्थिति आई. मिया की मां डेनियल मैकेना ने सोशल मीडिया और GoFundMe फंडरेजर  प्लेटफॉर्म पर लोगों से आर्थिक सहयोग की अपील की है, ताकि वे कानूनी खर्च और परिवार के दुबई जाने का इंतजाम कर सकें.

छात्रा की मां ने बताई आपबीती

मिया की मां डेनियल मैकेना ने अपनी बेटी की सजा को लेकर गहरा दुख जताया. उन्होंने लिखा कि मिया को दुबई में आजीवन कारावास की सजा मिली है मां होने के नाते मैं बेहद टूट चुकी हूं. उन्होंने लोगों से मदद की अपील करते हुए कहा कि छोटी से छोटी राशि भी उनकी बेटी की मदद कर सकती है. बाद में यह पेज हटा लिया गया. मिया की मां के मुताबिक, उसने लॉ की पढ़ाई की थी और उसके सपने बहुत बड़े थे. लेकिन गलत संगत में फंसकर उसने ऐसा कदम उठा लिया, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई. मां ने कहा कि मिया ने कभी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया. यह एक मासूम लड़की है, जिसने कभी कानून पढ़ा था, लेकिन एक गलती ने उसकी जिंदगी बदल दी.

 50 ग्राम ड्रग के साथ पकड़ी गई थी छात्रा

बता दें कि दुबई की जेलों को दुनिया की सबसे कठोर जेल माना जाता है. वहां ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू है. दुबई में ड्रग्स तस्करी के मामलों में मौत की सजा तक का भी प्रावधान है. संयुक्त अरब अमीरात में आजीवन कारावास का अर्थ 15 से 25 वर्ष तक की जेल हो सकती है. द सन की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह देश अपने सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है, तथा यहां आमतौर पर मादक पदार्थों की तस्करी और कब्जे, हत्या या हत्या के प्रयास, मानव तस्करी और आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाती है. बता दें कि मिया के परिवार ने उसके अपराध का खुलासा नहीं किया, केवल इसे बहुत मूर्खतापूर्ण गलती बताया. हालांकि, द मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय के छात्र को अक्टूबर में 50 ग्राम क्लास ए ड्रग के साथ पकड़ा गया था. इस ड्रग की कीमत लगभग 2500 पाउंड आंकी गई थी.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

