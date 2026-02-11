Advertisement
trendingNow13105189
Hindi Newsदुनियाघर के अंदर ट्रंप को लेकर झगड़ा, अमेरिकी राजनीति ने पिता को बनाया हत्यारा! बेटी का कर दिया कत्ल

घर के अंदर ट्रंप को लेकर झगड़ा, अमेरिकी राजनीति ने पिता को बनाया हत्यारा! बेटी का कर दिया कत्ल

Woman Shot Dead By Father: अमेरिका के टेक्सास में रहने वाले एक पिता ने कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी राजनीति पर हुए झगड़े के बाद अपनी ही बेटी को गोली मार दी. ब्रिटेन की रहने वाली लूसी हैरिसन की इस घटना में मौत हो गई. वह 23 साल की थीं. यह मामला अब ब्रिटेन की एक अदालत में हुई जांच के दौरान सामने आया है जहां लूसी के पूर्व बॉयफ्रेंड ने पूरी घटना के बारे में बताया है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 11, 2026, 06:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर के अंदर ट्रंप को लेकर झगड़ा, अमेरिकी राजनीति ने पिता को बनाया हत्यारा! बेटी का कर दिया कत्ल

Woman Shot Dead By Father: ब्रिटेन की 23 साल की लूसी हैरिसन की मौत एक बेहद चौंकाने वाले मामले में हुई है. वह अपने बॉयफ्रेंड सैम लिटलर के साथ अमेरिका गई थीं. दोनों टेक्सास के प्रॉस्पर शहर में लूसी के पिता क्रिस हैरिसन के घर पर ही ठहरे हुए थे. यह घटना 10 जनवरी 2025 की है.

पिता के घर रुकी लूसी
लूसी हैरिसन चेशायर के वारिंगटन की रहने वाली थीं. वह फैशन कंपनी बूहो में फैशन बायर के तौर पर काम कर रही थीं. अमेरिका यात्रा के दौरान वह अपने पिता, सौतेली मां हीदर और परिवार के साथ रह रही थीं. उनके बॉयफ्रेंड सैम भी साथ रहते थे.

ट्रंप को लेकर हुआ झगड़ा
ब्रिटेन की अदालत में दी गई गवाही में सैम लिटलर ने बताया कि लूसी और उनके पिता के बीच अक्सर बहस होती रहती थी. उनके पिता के पास बंदूक होने को लेकर लूसी नाराज रहती थीं. घटना वाले दिन सुबह, जब दोनों एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे तभी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी राजनीति को लेकर पिता-बेटी में बहस तेज हो गई. उस समय ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले थे.

Add Zee News as a Preferred Source

बहस के दौरान क्या हुआ?
गवाही के मुताबिक बहस इतनी बढ़ गई कि लूसी रोते हुए ऊपर के कमरे में चली गईं थीं. इसी दौरान लूसी ने अपने पिता से पूछा कि अगर उनके साथ कभी यौन हमला हो जाए तो उन्हें कैसा लगेगा. इस पर पिता ने जवाब दिया कि उनकी दो और बेटियां हैं और इससे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. इस तरह की बातों ने लूसी को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया.

कमरे में ले जाकर मारी गोली
करीब आधे घंटे बाद क्रिस हैरिसन लूसी को हाथ पकड़कर नीचे अपने बेडरूम में ले गए. सैम लिटलर ने बताया कि लगभग 15 सेकंड बाद ही उन्होंने तेज आवाज सुनी जो गोली चलने की थी. इसके बाद क्रिस अपनी पत्नी हीदर को जोर-जोर से आवाज देने लगे. जब सैम कमरे में पहुंचे थे तो लूसी बाथरूम के दरवाजे के पास फर्श पर पड़ी थीं.

सीने में लगी गोली
जांच में सामने आया कि लूसी की मौत सीने में लगी एक गोली से हुई थी. इस घटना ने पूरे परिवार और दोस्तों को झकझोर कर रख दिया था. बता दें, लूसी की मां जेन कोट्स ने अदालत में कहा कि उनकी बेटी बहुत जिंदादिल थी. वह सामाजिक मुद्दों में दिलचस्पी रखती थी. खुलकर बहस करना पसंद करती थी. वह जहां जाती थी वहां अपनी मौजूदगी महसूस करा देती थी.

पिता पर नहीं चला कोई आपराधिक मामला
अदालत को यह भी बताया गया कि क्रिस हैरिसन पहले शराब की लत का इलाज करा चुके थे. वह ब्रिटेन में हुई इस जांच में खुद मौजूद नहीं थे. टेक्सास के प्रॉस्पर शहर की पुलिस ने इस मामले की जांच की और इसे गैर इरादतन हत्या मानकर देखा गया है. हालांकि कॉलिन काउंटी की ग्रैंड जूरी ने क्रिस हैरिसन पर आरोप तय करने से इनकार कर दिया है. 

यह भी पढ़ें: क्या ब्रिटेन की अलगी PM होगी मुस्लिम महिला? जानें कौन हैं शबाना महमूद, जो रच सकती हैं इतिहास

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Woman shot dead

Trending news

विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
New AI Rule
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
Punjab
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
om birla
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
Who is Malegaon New Mayor
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'