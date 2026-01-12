Advertisement
पथरी के दर्द का इलाज करवाने अस्पताल पहुंची महिला, काले पड़ गए हाथ-पैर; कटवानी पड़ी उंगलियां

Septic Shock In Woman: ब्रिटेन में पथरी का इलाज करवाने पहुंची एक महिला के साथ ऐसी घटना हुई, जिसने उसके पूरे जीवन को गंभीर खतरे में डाल दिया. मामूली से बीमारी मिहला के लिए घातक साबित हो गई. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 12, 2026, 10:05 PM IST
World News In Hindi: ब्रिटेन में एक महिला से जुड़ा हैरान कर देने वाला मामला देखने को मिला है. यहां 48 साल की महिला किडनी में पथरी के दर्द को लेकर अस्पताल पहुंची थी, हालांकि यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी लाइफ को बड़े रिस्क में डाल दिया. इससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे मामूली बीमारियां भी कितनी तेजी से घातक साबित हो सकती हैं. एक छोटे से किडनी स्टोन के दर्द ने महिला के जीवन को गंभीर खतरे में डाल दिया था. 

पथरी के इलाज ने बिगाड़ी स्थिति 

वेल्स के स्वानसी की रहने वाली लुईस मार्शल्से को जुलाई साल 2022 में पहली बार तेज दर्द का अनुभव हुआ. उन्होंने इसे किडनी स्टोन माना. इसके इलाज के लिए वह अस्पताल गईं, जहां डॉक्टरों ने इसे ठीक कर उन्हें घर लौटने की सलाह दी, हालांकि उसी रात महिला की हालत अचानक बिगड़ गई और उन्हें बार-बार बेहोशी के दौरे पड़ने लगे. महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पता चला कि उसे सेप्टिक शॉक हो गया है. यह इंफेक्शन के कारण होने वाली एक गंभीर और जानलेवा स्थिति है.  

ये भी पढ़ें- मूर्ति को भगवान बुद्ध समझकर सालों तक पूजा, वह असल में निकला कार्टून कैरेक्टर; सच्चाई जानकर क्या बोली महिला? 

काटनी पड़ी उंगलियां 

डॉक्टरों ने महिला के महत्वपूर्ण अंगों को बचाने के लिए उसके शरीर में ब्लड फ्लो को सीमित किसका, हालांकि इसके और विनाशकारी परिणाम हो गए. महिला के हाथ-पैर बर्फ की ठंडे पड़ने लगे और धीरे-धीरे उसके टिशू गलने लगे, जिससे उसके हाथ काले और बैंगनी रंग के हो गए. मार्शल्से ने बताया कि सबसे दर्दनाक पल वह था जब वह जागीं और पाया कि वह अपनी उंगलियां हिला नहीं पा रही थीं. उन्होंने कहा,' मेरी उंगलियां मानो बेजान हो गई थीं.' इसके बाद अक्टूबर साल 2022 तक डॉक्टरों ने इंफेक्शन को फैलने से रोकने के लिए डॉक्टरों ने महिला के दोनों हाथों और पैरों की सभी उंगलियां काट दीं. 

ये भी पढ़ें- 'मैं उन्हें सुप्रीम लीडर नहीं मानती...,' कौन है खामेनेई की तस्वीर से सीगरेट जलाने वाली क्रांतिकारी पोस्टर गर्ल, ईरान में बगावत का बनीं चेहरा  

 

महिला को मिला नया जीवनदान 

उंगलियां कटने के बाद महिला चलने, खाने और नहाने जैसे रोज के कामों के लिए अपने पेरेंट्स पर निर्भर हो गईं, हालांकि प्रॉस्थेटिक लिंब्स के इवैलुएशन के दौरान उनकी मुलाकात एक टेक्नीशियन से हुई, जिनके हाथ पुरानी तस्वीरों में उनके अपने हाथों से काफी मिलते-जुलते थे. एक्सपर्ट्स ने इस दुर्लभ समानता का इस्तेमाल करते हुए एक रियलिस्टिक आर्टिफीशियल हाथ बनाने में सफलता हासिल की, जिनमें स्पष्ट नसें और उंगलियों के जोड़ भी दिखाई देते हैं. मार्शल्सय का कहना है कि वह उस भयावह अनुभव से बचने के लिए आभारी हैं, जिसने लगभग उनकी जान ले ली थी और अब वह इसे जीने का दूसरा मौका मानती हैं. 

