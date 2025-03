टेस्ला की गाड़ी पर शख्स ने बनाया हिंदू धर्म का ये निशान, भड़के एलन मस्क ने किया कमेंट

Elon Musk Cybertruck Attack: अमेरिका के ब्रुकलिन शहर में एक चौंकाने वाली घटना हुई है. यहां एक व्यक्ति ने दिनदहाड़े साइबरट्रक पर स्वास्तिक चिन्ह बना दिया. गुस्साए शख्स ने वॉशिंगटन एवेन्यू पर खड़ी 7 करोड़ की इलेक्ट्रिक टेस्ला साइबरट्रक पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया. 'न्यूयॉर्क पोस्ट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना 'न्यूयॉर्क पोस्ट' के एक रिपोर्टर के सामने हुई. टेस्ला साइबरट्रंक किसी यहूदी शख्स का था.

साइबरट्रक पर बनाया स्वास्तिक

घटना की जानकारी देते हुए एक एक 'X'यूजर ने वीडियो पोस्ट किया. कोलिन रग नाम के इस यूजर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा,' NYC में एक यहूदी व्यक्ति के साइबरट्रक पर स्वास्तिक बनाने के बाद वामपंथी को गिरफ्तार किया गया. उस व्यक्ति ने साइबरट्रक को देखा, अपनी सुबारू से बाहर निकला और फिर स्वास्तिक बनाया. वह अपनी कार के बिना घटनास्थल से भाग गया और एक घंटे बाद वापस आया जहां पुलिस उसका इंतजार कर रही थी.'

NEW: Leftist arrested after drawing a swastika on a Cybertruck belonging to a Jewish man in NYC.

The man saw the Cybertruck, got out of his Subaru & then drew the swastika.

He fled the scene without his car & came back an hour later where police were waiting.

The people… pic.twitter.com/F1wCl00tjV

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 15, 2025