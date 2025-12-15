Brown University: US आर्मी का स्नाइपर रह चुका है संदिग्ध, राष्ट्रपति की सुरक्षा में भी किया है काम, कैसे हाथ लगा सुराग?

Advertisement
Brown University Shooting: अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी की वजह से पूरे देश में दहशत का माहौल है. अब अधिकारियों ने संदिग्ध बंदूकधारी बेंजामिन एरिक्सन की पहचान कर ली है. वो राष्ट्रपति की सुरक्षा में भी काम कर चुका है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 15, 2025, 07:09 AM IST
Brown University Shooting: अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी की वजह से पूरे देश में दहशत का माहौल है. इस हमले के बाद यूनिवर्सिटी को खाली करा दिया गया. गोलीबारी के बाद से ही हमलावर की तलाश हो रही थी, अब एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. अधिकारियों ने संदिग्ध बंदूकधारी बेंजामिन एरिक्सन की पहचान कर ली है. वह एक डेकोरेटेड पेंटागन स्नाइपर रह चुका है और वह राष्ट्रपति की सुरक्षा में भी काम कर चुका है. जानिए संदिग्ध तक कैसे पहुंचा गया. 

कैसे हाथ लगा सुराग?
द US सन के अनुसार अधिकारियों ने सेलफोन जियो-लोकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एरिक्सन का पता लगाया, जिससे वे ब्राउन के प्रोविडेंस कैंपस से लगभग 15 मील दूर एक होटल तक पहुंचे. उस तक पहुंचने के लिए सेलुलर एनालिसिस सर्वे टीम ने अहम भूमिका निभाई. उसकी गिरफ्तारी के बाद FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि गिरफ्तारी प्रोविडेंस पुलिस से मिली “लीड के आधार पर” की गई, जिसमें फेडरल और लोकल अधिकारी रोड आइलैंड के कोवेंट्री में एक हैम्पटन इन में इकट्ठा हुए थे.

 

जारी हुआ था वीडियो
इससे पहले अधिकारियों के द्वारा एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें एक आदमी गहरे रंग के, ढीले-ढाले कपड़े पहने  कैंपस एरिया से दूर जाता हुआ दिखाई दिया था. वह गोलीबारी शुरू होने के तुरंत बाद पास की एक गली में मुड़ता हुआ दिखाई दिया था. फिलहाल संदिग्ध को हिरासत में रखा गया है.

हुई थी गोलीबारी
14 दिसंबर को US के रोड आइलैंड राज्य की ब्राउन यूनिवर्सिटी में सामूहिक गोलीबारी हुई थी. इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 9 लोग घायल हो गए थे, जिस समय ये गोलीबारी हुई यूनिवर्सिटी में फाइनल परीक्षा चल रही थी. दहशत के माहौल को देखते हुए अधिकारियों ने शेल्टर-इन-प्लेस ऑर्डर लगा दिया था. इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी को खाली करा दिया गया था. यहां पर पढ़ाई करने वाले बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था.  इससे पहले अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास भी गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया गया था.

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

