5 फीट 8 इंच का हट्टा-कट्टा था हमलावर, 9 mm हैंडगन से 40 से ज्यादा राउंड किए थे फायर... ब्राउन यूनिवर्सिटी गोलीबारी में क्या निकला सच?

Brown University Shooting:  ब्राउन यूनिवर्सिटी में शनिवार को हुई गोलीबारी में दो छात्रों की मौत और नौ घायल हैं. संदिग्ध अभी फरार है. पुलिस ने नया वीडियो जारी किया और प्रोविडेंस स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाई है. पीड़ितों में से कुछ अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं. छात्र एक-दूसरे का साथ दे रहे हैं. जांच जारी है, टिप्स मांगे जा रहे हैं.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 17, 2025, 08:01 AM IST
Brown University Shooting New Update: अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में शनिवार को हुई गोलीबारी के बाद संदिग्ध अभी भी फरार है.मंगलवार को अधिकारियों ने संदिग्ध का नया वीडियो जारी किया और प्रोविडेंस के स्कूलों में पुलिस तैनात की, ताकि माता-पिता, बच्चों और टीचर्स को भरोसा दिलाया जा सके. जांचकर्ता नए सबूतों की तलाश में जुटे हैं. आइए जानते हैं इस हमले और तलाश के बारे में क्या-क्या पता चला है.

संदिग्ध की तलाश में नया वीडियो और विवरण
अधिकारियों ने शनिवार के हमले से एक घंटे पहले का वीडियो टाइमलाइन जारी किया, जिसमें संदिग्ध को कैंपस के पास शांत रिहायशी इलाकों में भागते हुए दिखाया गया है.वीडियो में संदिग्ध का चेहरा थोड़ा साफ है.पहले जारी वीडियो में उसका चेहरा मास्क से ढका था या मुड़ा हुआ था, इसलिए सिर्फ इतना ही बताया गया था कि वो मोटा-तगड़ा है और करीब 5 फुट 8 इंच (173 सेंटीमीटर) लंबा है.

एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस (एपी) को नाम न बताने की शर्त पर बताया कि बंदूकधारी ने 9 एमएम हैंडगन से 40 से ज्यादा राउंड फायर किए. पुलिस ने पब्लिक से टिप्स मांगे हैं और मंगलवार तक करीब 200 टिप्स मिल चुके हैं. प्रोविडेंस पुलिस चीफ कर्नल ऑस्कर पेरेज ने कहा कि लोग अपने इलाके के कैमरा सिस्टम चेक करें और एक हफ्ते पुराना फुटेज भी देखें. रविवार को एक दूसरे व्यक्ति को संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया क्योंकि वो हमले में शामिल नहीं था. प्रोविडेंस पुलिस की प्रवक्ता क्रिस्टी डॉसरीस ने कहा कि इस हिरासत से जांच पर कोई असर नहीं पड़ा. 

हमला इंजीनियरिंग बिल्डिंग की पहली मंजिल के क्लासरूम में हुआ था, जहां छात्र एग्जाम की तैयारी कर रहे थे.स्कूलों में बढ़ी सुरक्षा, तनाव बरकरारप्रोविडेंस में माहौल अभी भी तनावपूर्ण है.डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट जेवियर मोंटानेज ने बताया कि दस स्टेट ट्रूपर्स को लोकल पुलिस की मदद के लिए भेजा गया है, जो स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा रहे हैं.

डिस्ट्रिक्ट ने इस हफ्ते आफ्टर-स्कूल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स इवेंट और फील्ड ट्रिप्स रद्द कर दिए हैं, सावधानी के तौर पर.हमले और संदिग्ध के भागने से कैंपस सिक्योरिटी पर सवाल उठे हैं, जैसे कैमरों की कमी और दरवाजों पर बेहतर लॉक की जरूरत. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि असली समस्या बंदूकें हैं. सीनियर छात्रा जोई कास ने कहा, "समस्या दरवाजे नहीं, बंदूकें हैं.और ये सब 'दरवाजे लॉक होने चाहिए' वाली बातें, मैं समझती हूं माता-पिता डरे हुए हैं.लेकिन अगर दरवाजे लॉक भी होते तो कोई भी छात्र उस आदमी के लिए दरवाजा खोल सकता था."

अधिकारियों ने बताया कि ब्राउन की इंजीनियरिंग बिल्डिंग में ज्यादा कैमरे नहीं हैं, इसलिए शूटर का ज्यादा वीडियो नहीं मिला. 

पीड़ितों की जानकारी सामने आई
मंगलवार तक दो घायल छात्रों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, ब्राउन की प्रवक्ता अमांडा मैकग्रेगर ने बताया. बाकी सात में से एक की हालत गंभीर है, पांच गंभीर लेकिन स्थिर हैं और एक स्थिर है, प्रोविडेंस मेयर ब्रेट स्माइली ने कहा.घायलों में से 18 साल के फ्रेशमैन स्पेंसर यांग (न्यूयॉर्क सिटी से) ने न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्राउन डेली हेराल्ड को बताया कि बंदूकधारी कमरे में घुसा तो अफरा-तफरी मच गई.वो जमीन पर गिर गए और पैर में गोली लगी.मारे गए छात्रों में 18 साल के फ्रेशमैन मुखम्मदअजीज उमुरजोकोव (ब्रैंडरमिल, वर्जीनिया से) थे, जो न्यूरोसर्जन बनना चाहते थे, और 19 साल की सोफोमोर एला कुक (बर्मिंघम, अलबामा के सबअर्ब से), जो कैंपस रिपब्लिकन्स की स्टूडेंट लीडर थीं.

18 साल के फ्रेशमैन जैकब स्पीयर्स (इवांस, जॉर्जिया से) को पेट में गोली लगी, लेकिन एड्रेनालिन और हिम्मत से वो बाहर भागे और दूसरों ने मदद की, उनके लिए बने गोफंडमी साइट पर लिखा है. डरहम एकेडमी (नॉर्थ कैरोलाइना) ने कन्फर्म किया कि उनकी हाल की ग्रेजुएट केंडल टर्नर घायल हुई हैं.

छात्र एक-दूसरे का साथ दे रहे हैं
छात्र और स्टाफ पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने की तैयारी कर रहे हैं. बुधवार को ऑनलाइन इंटरफेथ प्रेयर सर्विस होगी और विंटर ब्रेक के बाद क्लास शुरू होने पर बड़ा इवेंट है. ब्राउन के सीनियर लेवी न्यूविर्थ ने कहा कि छात्र और कम्युनिटी एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा दयालु हो गए हैं. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

Brown University Shooting

