2 की मौत और 9 घायल! ब्राउन यूनिवर्सिटी में धड़ाधड़ फायर करने वाले वालेंटिनी का मिला शव, पुलिस ने बताया आत्महत्या

Brown University shooting suspect dies: ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई शूटिंग की घटना, जिसमें दो छात्रों की मौत और नौ अन्य घायल हुए थे, उसके मुख्य संदिग्ध अपराधी को पुलिस ने एक स्टोरेज फैसलिटी में मृत पाया है. पुलिस के मुताबिक, संदिग्ध ने गुरुवार रात खुदकुशी की थी. प्रोविडेंस, रोड आइलैंड पुलिस विभाग के प्रमुख ऑस्कर पेरेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "उसने आज रात अपनी जान ले ली" पुलिस ने संदिग्ध की पहचान 48 वर्षीय क्लाउडियो नेविस वालेंटिनी के रूप में की, जो ब्राउन यूनिवर्सिटी का छात्र था.

न्यू हैम्पशायर के सेलम मिला शव

पुलिस अधिकारियों और स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, शव न्यू हैम्पशायर के सेलम स्थित एक स्टोरेज साइट में मिला था. पुलिस ने गुरुवार शाम 8 बजे से पहले भारी सुरक्षा बल के साथ वहां प्रवेश किया. अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया था, और खोज अभियान में टैक्टिकल गियर पहने ऑफिसर्स भी शामिल थे.

इस घटना से कुछ घंटे पहले ही राज्य अधिकारियों ने बताया था कि रविवार को हिरासत में लिए गए एक संदिग्ध को छोड़ दिया गया था. प्रोविडेंस के मेयर ब्रेट स्माइली ने कहा कि इस फैसले ने समुदाय में नई चिंता और तनाव पैदा कर दिया है.

प्रोफेसर की हत्या से जोड़ा जा रहा है केस

संदिग्ध क्लाउडियो नेविस वालेंटिनी के ब्राउन यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के साथ-साथ, उन्हें मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर की हत्या से भी जोड़ा जा रहा है. पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी एक कानूनी स्रोत के हवाले से दी है.

इस घटना ने विश्वविद्यालय समुदाय और आसपास के क्षेत्र में दहशत और चिंता पैदा कर दी है. छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. प्रशासन ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के बाद संदिग्ध के मोबाइल और अन्य रिकॉर्ड की जांच की जा रही है ताकि शूटिंग के पीछे के कारण और उसके अन्य संभावित अपराधों का पता लगाया जा सके.

