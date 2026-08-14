/प्रिंस एंड्रयू के बाद अब महारानी एलिजाबेथ के पोते छोड़ेंगे रॉयल टाइटिल, शाही खानदान से दूर क्यों चुना सामान्य जीवन?

Britain Royal Family: ब्रिटेन में एक के बाद एक शाही परिवार के कई सदस्य अपना टाइटिल छोड़ रहे हैं. बताया जा रहा है कि दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के दूसरे पोते जेम्स यानी र्ल ऑफ वेसेक्स बड़े होकर अपने शाही टाइटिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि रॉयल फैमिली ने उनके भविष्य से जुड़े प्लान के बारे में कुछ जरूरी बातें सामने रखी हैं.
इससे पहले अक्टूबर 2025 में प्रिंस एंड्रयू ने यौन अपराध के आरोपी जेफरी एपस्टीन के साथ संबंध के चलते अपना शाही टाइटिल छोड़ा था. उन्होंने 'ड्यूक ऑफ यॉर्क' समेत अपने सभी प्रमुख शाही खिताबों और सम्मानों का इस्तेमाल न करने और उन्हें त्यागने का ऐलान किया था. वहीं, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने भी जनवरी 2020 में रॉयल फैमिली के एक्टिव सदस्यों के रूप में हटने का फैसला किया था. उन्होंने अपने HRH यानी हिज/हर रॉयल हाइनेस टाइटल का इस्तेमाल न करने का फैसला किया था.
बता दें कि 18 साल के जेम्स प्रिंस एडवर्ड और सोफी के बेटे हैं. उन्होंने अपने करियर की अगली सीढ़ी चढ़ते हुए A-लेवल एग्जाम में जरूरी ग्रेड हासिल. गुरुवार 13 अगस्त 2026 को बकिंघम पैलेस की ओर से घोषणा की गई कि जेम्स इस ऑटम से सायरनसेस्टर के ग्लूसेस्टरशायर में 'रॉयल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी' में अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे. इसको लेकर पैलेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि जेम्स 'रॉयल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी' में रूरल लैंड एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की पढ़ाई करने जाएंगे. इसके लिए वह ईयर गैप नहीं लेंगे.
जेम्स दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के पोते होने के नाते सीधे तौर पर सार्वजनिक रूप से शाही टाइटल HRH का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है. हालांकि, 'पीपुल' की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अपनी बड़ी बहन 22 साल की लेडी लुईस की तरह अलग रास्ता चुनने का फैसला किया है. जेम्स और लुईस को उनके माता-पिता ने पहले ही ऑप्शन दे दिया था कि वे 18 साल के होने के बाद अपने रॉयल टाइटल का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं. अब दोनों में से एक भी इस टाइटिल का इस्तेमाल करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रिंस एडवर्ड और सोफी की बेटी लुईस को पिछले महीने 'सेंट एंड्र्यूज यूनिवर्सिटी' से ग्रेजुएशन पर रॉयट टाइटल के बदले लुईस माउंटबेटन विंडसर कहा गया. वहीं, सोफी ने साल 2020 में 'द संडे टाइम्स' के साथ बातचीत में कहा था,' हम उन्हें इस समझ के साथ बड़ा करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें अपना जीवन गुजारने के लिए काम करना पड़ सकता है. इसलिए, हमने रॉयल टाइटल का उपयोग न करने का फैसला किया.' सोफी ने बताया था कि उनके बच्चे 18 साल की उम्र से ही HRH टाइटिल का इस्तेमाल करने या न करने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे.