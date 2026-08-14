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प्रिंस एंड्रयू के बाद अब महारानी एलिजाबेथ के पोते छोड़ेंगे रॉयल टाइटिल, शाही खानदान से दूर क्यों चुना सामान्य जीवन?


Elizabeth Grandson To Give Up Royal Title: प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस हैरी के बाद ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य जेम्स यानी र्ल ऑफ वेसेक्स ने भी अपना शाही टाइटिल छोड़ने का फैसला किया है. उनकी बड़ी बहन ने भी शाही टाइटिल छोड़ा था.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 14, 2026, 11:57 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:57 PM IST
प्रिंस एंड्रयू के बाद अब महारानी एलिजाबेथ के पोते छोड़ेंगे रॉयल टाइटिल, शाही खानदान से दूर क्यों चुना सामान्य जीवन?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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