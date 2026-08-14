/प्रिंस एंड्रयू के बाद अब महारानी एलिजाबेथ के पोते छोड़ेंगे रॉयल टाइटिल, शाही खानदान से दूर क्यों चुना सामान्य जीवन?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रिंस एडवर्ड और सोफी की बेटी लुईस को पिछले महीने 'सेंट एंड्र्यूज यूनिवर्सिटी' से ग्रेजुएशन पर रॉयट टाइटल के बदले लुईस माउंटबेटन विंडसर कहा गया. वहीं, सोफी ने साल 2020 में 'द संडे टाइम्स' के साथ बातचीत में कहा था,' हम उन्हें इस समझ के साथ बड़ा करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें अपना जीवन गुजारने के लिए काम करना पड़ सकता है. इसलिए, हमने रॉयल टाइटल का उपयोग न करने का फैसला किया.' सोफी ने बताया था कि उनके बच्चे 18 साल की उम्र से ही HRH टाइटिल का इस्तेमाल करने या न करने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे.