भैंसों का ब्यूटी पेजेंट! थाईलैंट के इस शहर में मनाया जाता है ये अनोखा त्योहार, खींच रहा दुनिया भर का ध्यान

Buffalo Beauty Pageants: थाईलैंडके के चोनबुरी शहर में भैंसों का ब्यूटी पेजेंट रखा गया. दरअसल यहां एक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें भैंसों की रेस और सुंदरता की प्रतियोगिता करवाई जाती है.  

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:34 AM IST
Chonburi Beauty Pageants: कभी आपने सोचा है कि खेतों में काम करने वाली भैंसों की खूबसूरती की बात हो सकती है? तो आपको बता दें, थाईलैंड में भैंसों की ब्यूटी पेजेंट रखी गई, जो दुनिया भर में लोगों का ध्यान खींच रहा है. दरअसल थाईलैंड के चोनबुरी शहर में हर साल एक खास तरह का त्योहार मनाया जाता है, इस त्योहार में भैंसों की दौड़ और सुंदरता की प्रतियोगिता करवाई जाती है. इतना ही नहीं यह किसानों को भी एक नई पहचान और उम्मीद देती है. यह त्योहार खेती के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है. 

 

भैंसों की ब्यूटी पेजेंट
आमतौर पर भैंस खेत जोतने और भारी सामान ढोने का काम करते थे, लेकिन मशीनों ने उनकी जगह ले ली है. ऐसे में खेती में काम न आने पर इन भैंसों को अक्सर मांस के लिए बेच दिया जाता है. ऐसे में इस त्योहार के जरिए भैंसें ब्यूटी पेजेंट में भाग लेती हैं और इनकी कीमत लाखों में होती है. आपको जान कर हैरानी होगी, कि 2024 में एक सफेद भैंस को 18 मिलियन बाट यानी लगभग 5.5 करोड़ रुपये में बेचा गया था. 

कैसे मनाया जाता है ये त्योहार?
चोनबुरी का ये त्योहार है, इसकी शुरुआत रंग-बिरंगी परेड और ट्रेडिशनल डांस के साथ होती है. वहीं भैंसों को सजाया जाता है, उनके सिर पर फूलों के ताज पहनाए जाते हैं और ट्रेडिशनल लकड़ी की गाड़ियों में उन्हें जोता जाता है. इतना ही नहीं, यहां भैंसों की दौड़ भी होती है, इसमें उन्हें 100 मीटर तक दौड़ाया जाता है. लोग इस त्योहार को खूब मजे से देखते हैं. 

 

सरकार का प्रोत्साहन
सरकार भी भैंसों को पालने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है. इसके लिए यहां 2017 में सरकार ने "थाई भैंस संरक्षण दिवस" घोषित किया है. इसके साथ सरकार द्वारा किसानों को भैंसों को पालने में मदद भी दी जाती है. इससे भैंसों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ नए उद्योग भी विकसित हुए हैं. 

