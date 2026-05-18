बांग्लादेश में ‘ट्रंप’ और ‘नेतन्याहू’ का जलवा, चारों ओर गूंज रहा नाम! ईद पर अल्लाह के नाम हो जाएंगे कुर्बान

Bangladesh 'Trump' and 'Netanyahu' Bhainsa News: ईद-अल-अजहा नजदीक है और बांग्लादेश में जानवरों के बाजार की रौनक बढ़ने लगी है. इसी बीच यहां दो खास भैंसें लोगों के बीच लाइमलाइट में आ गए हैं. इन भैंसों के नाम ‘डोनाल्ड ट्रंप’ और ‘बेंजामिन नेतन्याहू’ रखे गए हैं. ये दोनों एल्बिनो (गुलाबी-श्वेत) प्रजाति के भैंसे हैं. उन्हें ईद पर बिक्री के लिए नारायणगंज के खेतों में रखा गया है. ये दोनों गजब भैंसे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

700 किलो वजन का है 'ट्रंप'

द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, भैंसों में जिसका निकनेम ‘डोनाल्ड ट्रंप’ है, उसका वजन लगभग 700 किलोग्राम बताया जा रहा है. वह भूरे रंग का है, जिसके सिर पर करीने से काढ़े गए बाल नजर आए हैं. अपना भैंसा फेमस होने से मालिक जियाउद्दीन बहुत खुश है.

जियाउद्दीन ने एक स्थानीय मीडिया हाउस को बताया कि यह निकनेम असल में उनके छोटे भाई ने दिया था. उसके भाई ने भैंसे की अनोखी बनावट पर गौर किया और उसे ‘ट्रंप’ का नाम दिया. वहीं दूसरे भैंसे का नाम नेतन्याहू रखा गया.

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गुस्सैल स्वभाव वाला है 'नेतन्याहू'

‘ट्रंप’ नाम का भैंसा करीब 700 किलोग्राम वजनी है. उसकी खासियत उसके चेहरे पर सुनहरे रंग के बालों का गुच्छा है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मशहूर हेयरस्टाइल की याद दिलाता है. वहीं ‘नेतन्याहू’ नाम का भैंसा आक्रामक स्वभाव के लिए मशहूर है. जियाउद्दीन का कहना है कि उस भैंसे की गुस्सैल हरकतें इजरायली प्रधानमंत्री की छवि से मिलती-जुलती हैं. इस वजह से उसका यह नाम रखा गया.



मालिक जियाउद्दीन ने बताया कि यह भैंसा उन्होंने करीब 10 महीने पहले राजशाही के बाजार से खरीदा था. इसके बाद मक्का, सोयाबीन और चोकर जैसे पोषक आहार देकर बिक्री के लिए तैयार किया.

ईद से पहले दोनों भैंसे बने ‘सेलिब्रिटी’

दोनों भैंसों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं. लोग दूर-दूर से नारायणगंज पहुंचकर इन ‘सेलिब्रिटी’ जानवरों को देख रहे हैं.जियाउद्दीन ने बताया कि ट्रंप नाम का भैंसा पहले ही 550 टका प्रति किलो के भाव पर बिक चुका है. उसे ईद से पहले नए मालिक को सौंप दिया जाएगा. वहीं दूसरे भैंसे के लिए भी कई ग्राहक लग रहे हैं.

जियाउद्दीन ने बताया कि एल्बिनो प्रजाति के भैंसे आमतौर पर बहुत शांत स्वभाव के होते हैं. जब तक उन्हें उकसाया न जाए, वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते. उसने कहा कि 'ट्रंप' भैंसा भी बहुत शांत और विनम्र है, लेकिन सच ये है कि यह असली ट्रंप के स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता. यह बात खुद मालिक मजाक में कहते हैं.