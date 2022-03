बिल्डर को दरवाजे पर एक ही दिन में मिले 51 चालान, 6 लाख का जुर्माना देख उड़े होश

नई दिल्ली: ब्रिटेन में लंदन का एक शख्स उस समय हैरान रह गया जब उसे एक ही दिन में 51 चालान मिले. चालान भी उस गलती के थे, जो उसने की ही नहीं. जुर्माने की राशि भी 6 लाख रुपये के करीब की थी.

Mirror की खबर के अुनसार, 54 वर्षीय बिल्डर जॉन बैरेट का कहना है कि उन पर 6 महीने की अवधि में आरोप लगाए गए हैं लेकिन वे सभी चालान इस महीने की शुरुआत में उनके दरवाजे पर पहुंच गए. ये जुर्माने 6 महीने की अवधि के थे. जुर्माना 6 लाख 41 हजार रुपये का था .प्रत्येक जुर्माना 13 हजार रुपये के करीब का था.

Builder receives 51 driving fines in one day after repeatedly using residents-only roadhttps://t.co/G3i0RY9hoc pic.twitter.com/Bk2vQnPynN

