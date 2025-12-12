Advertisement
trendingNow13038936
Hindi Newsदुनियाबुल्गारिया में पांच साल में छठे प्रधानमंत्री का इस्तीफा, 72 घंटे में सरकार ने टेके घुटने; आखिर वजह क्या है?

बुल्गारिया में पांच साल में छठे प्रधानमंत्री का इस्तीफा, 72 घंटे में सरकार ने टेके घुटने; आखिर वजह क्या है?

Bulgaria news: बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रोसेन जेलियाजकोव ने संसद में इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा, 'हम नागरिकों की आवाज सुनते हैं. हमें उनकी मांगों के लिए आवाज उठानी चाहिए. युवा और बुजर्ग दोनों ने इस्तीफे के पक्ष में आवाज उठाई है. हम नागरिक भावनाओं का सम्मान करते हुए पद छोड़ रहे हैं'.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुल्गारिया में पांच साल में छठे प्रधानमंत्री का इस्तीफा, 72 घंटे में सरकार ने टेके घुटने; आखिर वजह क्या है?

Bulgaria PM resigns: बुल्गारिया में जनाक्रोश के सामने सरकार का सरेंडर हो गया है. राजधानी सोफिया में सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को गिनाते हुए सड़क पर उतरी भीड़ यानी जनाक्रोश को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री जेलियाजकोव ने इस्तीफा दे दिया. एशिया की देखादेखी यूरोप के देशों में भी सरकारी भ्रष्टाचार को लेकर भड़की चिंगारी शोल बनकर धधक रही है. सोफिया सिटी में लाखों की तादाद में उमड़ी भीड़ ने पीएम रोसेन जेलियाजकोव के इस्तीफे की मांग की थी.  

जनभावना का सम्मान

बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रोसेन जेलियाजकोव ने गुरुवार को इस्तीफ़ा दे दिया. संसद में अपनी कैबिनेट के इस्तीफे का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री जेलियाजकोव ने कहा, हम नागरिकों की आवाज सुनते हैं. हमें उनकी मांगों के लिए आवाज उठानी चाहिए. युवा और बुजर्ग दोनों ने इस्तीफे के पक्ष में अपनी आवाज उठाई. इस नागरिक भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.'

Add Zee News as a Preferred Source

72 घंटे में सरकार ने घुटने टेके!

पीएम ने कहा, 'एक चुनौती ये है कि प्रदर्शनकारियों को अब ये बताना होगा कि वे सरकार की कैसी रूपरेखा देखना चाहते हैं. देश के नागरिकों को विरोध करने वाले नेताओं से यह मांग करनी चाहिए. यह एक ऐसी सरकार की मांग है जो पिछली सरकारों की उपलब्धियों पर आगे बढ़े, लेकिन एक अच्छे बदलाव के जरिए.'

बुधवार को सोफिया में, प्रदर्शनकारी संसद, सरकारी और राष्ट्रपति भवन के पास एक सेंट्रल चौक पर इकट्ठा हुए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रोटेस्ट करने वालों ने संसद भवन पर "इस्तीफा, माफिया जाओ और निष्पक्ष चुनाव" जैसे शब्द प्रोजेक्ट करने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया.
मीडिया ने ड्रोन फुटेज के आधार पर अनुमान लगाया है कि विरोध करने वालों की संख्या 100,000 से ज्यादा थी. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बुल्गारिया की राजधानी में 150,000 तक लोग जमा हुए थे.

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सोफिया के विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए. विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि पिछले हफ्ते भी ऐसे विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे. इस प्रदर्शन में ये संख्या उससे ज्यादा थी. बुल्गारिया के 25 से ज्यादा बड़े शहरों में अलग-अलग जगहों पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें प्लोवदिव, वर्ना, वेलिको टार्नोवो और रजग्राद शामिल हैं.

प्लोवदिव में, सैडिनेनी स्क्वायर पर हजारों की संख्या में लोग जमा हुए. बर्गास में भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां लगभग 10,000 लोग इकट्ठा हुए और एक वीडियो वॉल पर स्केच और वीडियो प्रोजेक्ट करके अपनी मांगें रखीं.

रोसेन जेलियाजकोव पांच साल में इस पद पर आने वाले छठे व्यक्ति थे. बता दें कि लोगों का विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ, जब सरकार ने आने वाले साल के लिए एक विवादित ड्राफ्ट बजट पेश किया. इस बजट में इनकम टैक्स और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दोनों बढ़ाने का जिक्र था. सरकार लोगों का खर्च बढ़ाने के एक बड़े प्लान को फंड करने के लिए ये करना चाहती थी. ऐसे में विपक्षी दलों और आम नागरिकों ने इस ड्राफ्ट का विरोध शुरू कर दिया. (IANS)

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Bulgaria

Trending news

जुबीन गर्ग मौत मामले में 1200 पेज की चार्जशीट दायर, चचेर भाई का नाम भी शामिल
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में 1200 पेज की चार्जशीट दायर, चचेर भाई का नाम भी शामिल
मद्रास HC के जज पर महाभियोग... 56 पूर्व जजों ने क्यों कहा- 'ये लोकतंत्र पर हमला?'
Former Justice
मद्रास HC के जज पर महाभियोग... 56 पूर्व जजों ने क्यों कहा- 'ये लोकतंत्र पर हमला?'
वीकेंड का मजा खराब करेगी बारिश? सर्द हवाओं से लुढ़केगा तापमान; यहां बढ़ेगी ठंड
Weather
वीकेंड का मजा खराब करेगी बारिश? सर्द हवाओं से लुढ़केगा तापमान; यहां बढ़ेगी ठंड
सालभर हवाई किराए पर कैप नहीं लगा सकते... नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू के बयान पर रार!
airfares
सालभर हवाई किराए पर कैप नहीं लगा सकते... नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू के बयान पर रार!
एक्सीडेंट के बाद डीजल टैंकर में भीषण आग, बीच सड़क 'ज्वालामुखी' जैसा विस्फोट
diesel tanker accident
एक्सीडेंट के बाद डीजल टैंकर में भीषण आग, बीच सड़क 'ज्वालामुखी' जैसा विस्फोट
'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
Supreme Court
'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
Modi Cabinet
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
Coal Bowl of India
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
MNREGA Scheme
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
Mehbooba Mufti
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?