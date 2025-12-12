1 लाख लोगों ने संसद घेर कर लगाए 'माफिया बाहर जाओ' के नारे, 5 साल में सात चुनावों के बाद भी गिरी सरकार

Anti Corruption Protest: बुधवार रात को बुल्गारिया देश के शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे. राजधानी सोफिया का केंद्र भीड़ से भर गया था. इसके बाद गुरुवार को बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रोसेन जेल्याजकोव और उनकी सरकार ने इस्तीफा दे दिया. यह फैसला तब लिया गया जब संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाली थी. यह कदम बुल्गारिया के यूरोजोन में शामिल होने से ठीक 20 दिन पहले उठाया गया है. प्रदर्शनकारियों ने जेल्याजकोव की सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था.

जेल्याजकोव का आया बयान

पिछले हफ्तों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने अगले साल के लिए अपनी विवादास्पद बजट योजना को पहले ही रद्द कर दिया था. प्रधानमंत्री जेल्याजकोव ने टीवी पर कहा, 'हम उन नागरिकों की बात सुन रहे हैं जो सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं'. 'युवा हो या बुजुर्ग सभी ने ही हमारे इस्तीफे के लिए अपनी आवाज उठाई है और नागरिकों की इस शक्ति को समर्थन और बढ़ावा मिलना चाहिए'.

बुल्गारिया में अब आगे क्या होगा?

इसके बारे में सरकार की वेबसाइट पर एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि जब तक नई सरकार नहीं चुनी जाती तब तक पुराने मंत्री अपने पदों पर बने रहेंगे. इससे पहले बुधवार शाम को राजधानी सोफिया के मुख्य इलाकों में 50,000 से 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे. उन्होंने सरकार से इस्तीफा दो और माफिया बाहर जाओ जैसे नारे लगाए थे. पिछले हफ्तों इन प्रदर्शनकारियों प्रेसीडेंट रूमेन रादेव का समर्थन मिला था.

क्या थी प्रदर्शन की वजह?

जेल्याजकोव की सरकार पहले ही 5 बार अविश्वास प्रस्ताव से बच चुकी थी. जानकारों के मुताबिक गुरुवार को छठे प्रस्ताव में भी सरकार का जीतना मुश्किल लग रहा था. बुल्गाकिया की न्यूज एजेंसी BTA के अनुसार कई प्रदर्शनकारी 2 बड़े नेताओं, डेलियन पीवस्की और पूर्व प्रधानमंत्री बोयको बोरिसोव, की भूमिका से बेहद नाराज हैं.

क्या था विरोध का कारण?

अरबपति पीवस्की पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन ने उन पर प्रतिबंध लगाए हैं. उनकी पार्टी ने जेल्याजकोव की सरकार को समर्थन देने में मदद की थी. ये प्रदर्शन 2026 के बजट के मसौदे के विरोध में शुरू हुए थे. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह बजट बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश है. सरकार ने पिछले हफ्ते इस्तीफे के बावजूद यह प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है.

क्या है यूरोजोन की तैयारी?

बुल्गारिया यूरोपीय संघ का सबसे गरीब देश है और यह देश 1 जनवरी को यूरोजोन (Eurozone) में शामिल होने वाला है. हालांकि सरकार के इस्तीफे के बावजूद यह प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशल नाम की संस्था है जो भ्रष्टाचार की लिस्ट बनाती है. इस लिस्ट में बुल्गारिया सबसे नीचले पायदान पर मौजूद सदस्य देशों में से एक है. बोयको बोरिसोव जो 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी सरकार के खिलाफ 2020 में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए थे. उसके बाद से अब तक 7 बार चुनाव हो चुके हैं.