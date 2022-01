कमर दर्द से परेशान थी महिला, 3 महीने बाद CT स्कैन से खुला खौफनाक राज

Bullet stuck in spine for 3 month, god saves life in west bank: आदि की रीढ़ की हड्डी में दर्द था तो उन्होंने सोचा कि नस खींच गई होगी. असलियत जब सामने आई तो लोग हैरान रह गए. दरअसल तीन महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जो उनके शरीर में समा गया लेकिन उन्हें पता नहीं चला.