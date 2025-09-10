US में बुराड़ी जैसा कांड, पति की मौत के बाद 4 बच्चों के साथ झील में कूदी 40 साल की महिला, 4 साल के बच्चे की मौत
Advertisement
trendingNow12915746
Hindi Newsदुनिया

US में बुराड़ी जैसा कांड, पति की मौत के बाद 4 बच्चों के साथ झील में कूदी 40 साल की महिला, 4 साल के बच्चे की मौत

Amish Mother Accused of Killing 4years Old: अमिश समुदाय की महिला ने अपने 4 साल के बेटे को झील में डुबोकर मार डाला. यही नहीं, इसके बाद उसने अपने बाकी तीन बच्चों को लेकर एक गोल्फ कार्ट में बैठकर उसी झील में उतर गई.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US में बुराड़ी जैसा कांड, पति की मौत के बाद 4 बच्चों के साथ झील में कूदी 40 साल की महिला, 4 साल के बच्चे की मौत

अमेरिका के ओहायो स्टेट में दिल्ली के बुराड़ी कांड जैसे मामला सामने आया है. एक 40 साल की महिला का दावा है कि ईश्वर ने उससे और उसके पति से सीधे बात की. अपनी आस्था को साबित करने के लिए झील में कूदने के लिए कहा. जिसके बाद महिला और उसके पति ने परिवार समेत लेक में उतरने का फैसला लिया. 

टस्करावास काउंटी के शेरिफ ऑरविस कैंपबेल ने बताया कि महिला के पति 45 साल के मार्कस जे. मिलर ने सबसे पहले सुबह झील में छलांग लगाई और डूब गए. उनका शव रविवार शाम झील से बरामद किया गया. यह घटना शनिवार सुबह ओहायो के एटवुड झील में हुई, जब पूरा परिवार वहां कैंपिंग के लिए आया हुआ था. पुलिस के अनुसार, महिला और उसका पति यह मानते थे कि ईश्वर उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- डॉक्टर या साइको किलर? खुद ही मरीजों को देता था जहर, फिर करता था इलाज की नौटंकी, भगवान बनने के शौक में चढ़ा दी 12 लोगों की बलि

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चे को भगवान को सौंप दिया

पति की मौत के करीब दो घंटे बाद, 40 वर्षीय महिला ने अपने चार साल के बेटे विंसेंट को गोल्फ कार्ट में बैठाया और इलाके में तेज रफ्तार से घूमती रही. फिर वह उसे लेकर डॉक तक गई, जहां उसने बेटे को झील में डुबो दिया. जिससे बच्चे की मौत हो गयी. महिला ने बाद में पुलिस को खुद यह बात कबूल की कि उसने बेटे को जानबूझकर डुबोया. उसने अपने बच्चे को भगवान को सौंप दिया. शाम करीब 6 बजे विंसेंट का शव झील से बाहर निकाला गया.

तीन अन्य बच्चों समेत झील में कूदी

इसके बाद महिला ने अपने बाकी तीन बच्चों 15 साल की बेटी और 18 साल के जुड़वां बेटों को लेकर गोल्फ कार्ट सहित झील में उतर गई. गनीमत रही कि तीनों बच्चे तैरकर बाहर निकल आए और तुरंत पुलिस को सूचना दी. महिला समेत सभी बच्चे सुरक्षित है. 

भगवान का आदेश था

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला धार्मिक भ्रम में थी और यह मान रही थी कि उसने जो किया वह भगवान का आदेश था. बयान लेने के बाद पुलिस को यह साफ हुआ कि मामला हत्या का है. फिलहाल महिला को मेंटल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बाकी बच्चों की जिम्मेदारी परिवार के अन्य सदस्यों ने संभाल ली है.

 

 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

Atwood Lake murder case

Trending news

चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
;