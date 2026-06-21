Burgenstock Resort Lake Lucerne: अमेरिका-ईरान के बीच डील साइन होने के बाद उसके क्रियान्वयन के लिए नेक्स्ट लेवल की बातचीत स्विटजरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में 21 जून की शाम शुरू हुई. मिडिल-ईस्ट में स्थायी शांति और दुनियाभर में तेल-गैस की सप्लाई चैन की बहाली के लिए बेहद जरूरी इस अहम बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट को चुना गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वेन्यू के लिए ईरान और अमेरिका दोनों एक बार में ही राजी हो गए थे. इस रिजॉर्ट की वेबसाइट को खंगालने पर इसका लोकेशन का इतिहास 1873 से जुड़ता है. पहाड़, झील और तमाम खूबसूरत कुदरती नजारों यानी अपनी खूबसूरत लोकेशन के चलते यह जगह करीब 150 सालों से सुर्खियों में है. इसकी सबसे बड़ी वजह इसका स्वामित्व यानी मालिकाना हक बताया जा रहा है.
दरअसल बेहद शानदार नजारों से घिरा यह पूरा वेन्यू, कतर के स्वामित्व वाला एक सुरक्षित और बेहद निजी लग्जरी रिसॉर्ट है. ये लूसेर्न झील से 1,128 मीटर ऊपर स्थित है. इसकी सुरक्षा व्यवस्था और एकांत माहौल के कारण इसे हाई प्रोफाइल कूटनीतिक वार्ता के लिए उपयुक्त माना गया.
यहां पहुंचने के लिए नाव और फनिक्युलर रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है. ये जगह चारों ओर से खास सुरक्षा इंतजामों से लैस है. स्विस अधिकारियों ने अमेरिका, ईरान के साथ कतर और पाकिस्तान मध्यस्थों के बीच चर्चा के बाद सुरक्षा इंतजामों का घेरा कड़ा कर दिया था.
हालांकि समझौते का मुख्य मसौदा 14 जून को डिस्टेंस मोड से तैयार हुआ था. बर्गेनस्टॉक में हो रही इस आमने-सामने की बैठक का मकसद 60 दिनों की तकनीकी प्रक्रिया शुरू करना है, ताकि युद्धविराम और अन्य प्रावधानों को असरदार और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके.
बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक वार्ताओं का गवाह रहा है. आइए बुलेट प्वाइंटर्स के जरिए जानते हैं इस जगह का चुनाव क्यों हुआ.
साल 2002 में यहां सूडान संघर्ष विराम वार्ता हुई थी, जिसने आगे चलकर दक्षिण सूडान के गठन का रास्ता तैयार किया. 2004 में यहां साइप्रस पुन: एकीकरण वार्ता हुई थी.
जून 2024 में यहां यूक्रेन शांति योजना पर शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ था, जिसमें 90 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था.
कतर की कंपनी कटारा हॉस्पिटैलिटी ने 2007 में इस संपत्ति को खरीदने के बाद इसे यूरोप के सबसे पॉपुलर लग्जरी डेस्टिनेशन में बदल दिया. इस जगह का चुनाव कतर की दोहरी भूमिका यानी कूटनीतिक मध्यस्थ और वैश्विक निवेशक दोनों को दिखाता है.
लेकिन अमेरिका और ईरान के लिए इस जगह का चुनाव इतिहास या प्रसिद्ध हस्तियों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसकी सुरक्षा, गोपनीयता और दुनिया की नजरों से दूर रहकर एक अहम समझौते को आगे बढ़ाने की क्षमता के कारण हुआ है.
आज शुरू हुई बातचीत में तेल निर्यात छूट, फ्रीज की गई संपत्तियों की वापसी, लेबनान में संघर्ष विराम और होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.
इस रिजॉर्ट से कुछ ही दूरी पर बने होटलों की वेबसाइट के मुताबिक एक रात का सिर्फ स्टे यानी किराया एक लाख से ज्यादा है.