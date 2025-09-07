WATCH: ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच इस मुस्लिम देश ने भारत के साथ किया 14 अरब डॉलर का अनाज समझौता, वायरल हो रहा वीडियो, क्या है सच्चाई?
WATCH: ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच इस मुस्लिम देश ने भारत के साथ किया 14 अरब डॉलर का अनाज समझौता, वायरल हो रहा वीडियो, क्या है सच्चाई?

Burkina Faso news: बुर्किना फासो एक मुस्लिम बहुल देश है, हालांकि, यह देश धार्मिक रूप से विविध है, यहां ईसाई और स्वदेशी अफ्रीकी पारंपरिक (एनिमिस्ट) धार्मिक आबादी भी अच्छी-खासी है. इस देश के राष्ट्रपति को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है? 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 07, 2025, 11:11 PM IST
WATCH: ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच इस मुस्लिम देश ने भारत के साथ किया 14 अरब डॉलर का अनाज समझौता, वायरल हो रहा वीडियो, क्या है सच्चाई?

Burkina Faso President viral video:अमेरिकी टैरिफ को लेकर तनातनी के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत अपने लिए नए-नए मार्केट बना रहा है. इस दावे के साथ जो वीडियो पोस्ट हुआ उसे एक मुस्लिम देश बुर्किना फासो (Burkina Faso) के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रेरेरे का बताया जा रहा है. 1.12 मिनट के इस वीडियो में  भारत के साथ 14 अरब डॉलर का अनाज खरीदने का डील किया है 

आप खुद सुनिए यह भारत के बारे में क्या बता रहे हैं.

सच्चाई क्या है?

बुर्किना फ़ासो के अंतरिम राष्ट्रपति इब्राहिम त्राओरे का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा निर्मित वीडियो माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर वायरल हो गया है. इस वीडियो में वे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत के साथ 14 अरब डॉलर का अनाज समझौता किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है. इस वीडियो को कई एक्स यूजर्स ने खारिज करते हुए बताया कि यह एक डीपफेक है. बाद में यूज़र्स ने इस पोस्ट के साथ एक कम्युनिटी नोट भी जोड़ा, जिसमें वीडियो को गलत सूचना बताया गया. स्पष्टीकरण में कहा गया है, 'फेक वीडियो में किए गए दावे झूठे और मनगढ़ंत हैं. ये वीडियो AI की मदद से बना है, जिसे एक कंटेंट क्रिएटर ने महज मनोरंजन के मकसद से बनाया था.'

ये भी पढ़ें- Stop Stop वरना! दिल्ली जितनी आबादी वाले देश ने दे डाली चीन को खुली चुनौती, 1000 Kg मछली फेंककर भागा 'ड्रैगन'; फिर...

FAQ-

सवाल- कैसे हुआ खुलासा?
जवाब- न तो बुरकिना फासो की  सरकार और ना ही भारतीय विदेश मंत्रालय और बुर्किना फासो स्थित भारतीय दूतावास सहित किसी भी समाचार एजेंसी ने बुर्किना फासो और भारत के बीच 14 अरब डॉलर के इस कथित अनाज सौदे के बारे में कहीं कोई टिप्पणी या रिपोर्ट नहीं लगाई है. 

सवाल - भारत-बुरकिना फासो के बीच कैसे रिश्ते हैं?
जवाब- अच्छे रिश्ते हैं. भारत ने वहां कई विकास कार्यों में मदद की है. महीनेभर पहले बुर्किना फासो में एक बांध का निर्माण भारत-यूएन के सहयोग से पूरा हुआ जो 50,000 लोगों को फायदा पहुंचाएगा. ये बांध पोआ कम्यून के लिए चार दशक से भी ज्यादा समय से एक सपना था. नियांगडो बांध के पूरा होने की खबर UN स्थित भारतीय मिशन द्वारा साझा हुई थी. X पर एक पोस्ट में, भारतीय मिशन ने कहा, 'आजीविका को सहारा देने के लिए #IndiaUNFund के तहत #BurkinaFaso में एक बांध बनाया गया है जो 5000 हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करेगा. 400 किसानों जिनमें से 60% महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया. कुछ को बागवानी सिखाई गई और पुनर्वासित परिवारों के लिए 40 शौचालयों का निर्माण हुआ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Burkina Faso

