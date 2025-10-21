कचरे से खाने जुगाड़, टेक्नोलॉजी से हैं कोसो दूर.. इस देश में सपने जैसा है पक्का घर

Poorest Country: दुनिया भर के लोग आधुनिकता से जुड़ रहे हैं. लगभग सभी देशो में 5G की सुविधा पहुंच रही है. लोगों तक सड़क, पानी सहित सभी कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. हालांकि इस दुनिया में एक देश ऐसा है जिसके लिए सड़क, पक्का घर और लाइट सपने जैसा है, ये लोग टेक्नोलॉजी से कोसों दूर हैं. आइए जानते हैं इस देश के बारे में विस्तार के साथ.

भरपेट मिलता है खाना

यह देश सबसे गरीब देशों के मामले में दूसरे स्थान पर आता है. यहां पर लोग दो टाइम के जुगाड़ में अपना जीवन गुजार देते हैं. रोजमर्रा के लिए इनके सामने तमाम चुनौतियां हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काफी संख्या में यहां पर लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता है. जिसकी वजह से लोग समय से पहले ही दम तोड़ देते हैं.जहां एक तरफ दुनिया के तमाम देशों में हाईटेक मकान बन रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इस देश में आज भी काफी ज्यादा संख्या में कच्चे मकानों में आबादी रहती है.

कुछ हिस्सों में है बिजली पानी

दुनिया के तमाम देश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऑटो, बाइक, कार का यूज करते हैं. वहीं इस देश में साइकिल टैक्सी चलती है. ऐसा कहा जाता है कि यहां पर बिजली, गैस जैसी चीजें देश के कुछ हिस्सों में है. जहां बिजली पहुंच पाई है वहां पर केवल एक ही चार्जिंग पॉइंट है, जिसके जरिए लोग फोन चार्ज करते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस देश की 85 प्रतिशत आबादी गांवों और छोटे कस्बों में रहती है. यहां की आधिकारिक भाषा रुंडी और फ्रेंच है.

कौन सा है देश

हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है बुरुंडी. इसकी पॉलिटिकल राजधानी Gitega है और आर्थिक राजधानी Bujumbura है. बुरुंडी पूर्वी अफ्रीका का एक देश है. इस देश की सीमाएं रवांडा, तंजानिया और कांगो मिलती हैं. यहां के लोग काफी गंदी जगहों पर रहते हैं.