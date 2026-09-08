'बिजनेस भारत से, फैसले विदेशी वकीलों के हाथ', जस्टिस मनमोहन ने असमानता का मुद्दा, कहा- आर्बिट्रेशन में भारतीय वकीलों को मिले अवसर

Justice Manmohan Speech on International Arbitration Centre: सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) में भारतीय वकीलों को पर्याप्त संख्या में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त न किए जाने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. भारत के सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज जस्टिस मनमोहन ने इस मुद्दे पर अपनी गहरी चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि भारत SIAC के पास मामले रैफर कराने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल है. इसके बावजूद जब मध्यस्थ न्यायाधिकरणों में भारतीय वकीलों को नियुक्त करने की बात आती है तो उन्हें उनकी क्षमता और मामलों की संख्या के अनुपात में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिलता है.