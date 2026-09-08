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'बिजनेस भारत से, फैसले विदेशी वकीलों के हाथ', जस्टिस मनमोहन ने असमानता का मुद्दा, कहा- आर्बिट्रेशन में भारतीय वकीलों को मिले अवसर

Justice Manmohan Speech on Singapore International Arbitration Centre: भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनमोहन ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर असमानता का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि ये सेंटर बिजनेस भारत से करत हैं जबकि पैरवी और फैसले सुनाने के अधिकार विदेशी वकीलों को देते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 08, 2026, 05:09 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:09 AM IST
'बिजनेस भारत से, फैसले विदेशी वकीलों के हाथ', जस्टिस मनमोहन ने असमानता का मुद्दा, कहा- आर्बिट्रेशन में भारतीय वकीलों को मिले अवसर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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