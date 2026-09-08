'बिजनेस भारत से, फैसले विदेशी वकीलों के हाथ', जस्टिस मनमोहन ने असमानता का मुद्दा, कहा- आर्बिट्रेशन में भारतीय वकीलों को मिले अवसर

Justice Manmohan Speech on International Arbitration Centre: सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) में भारतीय वकीलों को पर्याप्त संख्या में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त न किए जाने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. भारत के सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज जस्टिस मनमोहन ने इस मुद्दे पर अपनी गहरी चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि भारत SIAC के पास मामले रैफर कराने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल है. इसके बावजूद जब मध्यस्थ न्यायाधिकरणों में भारतीय वकीलों को नियुक्त करने की बात आती है तो उन्हें उनकी क्षमता और मामलों की संख्या के अनुपात में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिलता है.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मनमोहन ने हाल ही में आयोजित 'इंडिया-सिंगापुर लीगल ब्रिज' (India-Singapore Legal Bridge) सम्मेलन के दौरान यह बयान दिया. इस सम्मेलन का आयोजन 'जनरल काउंसल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (GCAI) और सिंगापुर की प्रमुख लॉ फर्म 'ड्रू एंड नेपियर' ने किया गया था. इस कार्यक्रम का मकसद भारत और सिंगापुर के बीच कानूनी संबंधों को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के समाधान में सुधार लाना था.
जस्टिस मनमोहन ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले वर्ष भारत से जुड़े पक्षों ने SIAC के पास लगभग 178 मामले दर्ज कराए. हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में मामले भेजने के बावजूद भारतीय वकीलों और विशेषज्ञों को मध्यस्थ के रूप में केवल 31 ट्रिब्यूनल सीटें ही मिल सकीं. इसका मतलब हुआ कि SIAC में आने वाले बिजनेस और राजस्व का बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों से तो आता है. लेकिन अधिकांश मामलों में सुनवाई और फैसला सुनाने की जिम्मेदारी विदेशी वकीलों खासकर ब्रिटेन, सिंगापुर और दूसरे पश्चिमी देशों के वकीलों को दी जाती है.
अपने संबोधन में जस्टिस मनमोहन ने भारतीय कानूनी क्षेत्र में आए बड़े बदलाव का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि आज भारत की सबसे बेहतरीन युवा प्रतिभाएं कानून का रुख कर रही हैं. यह एक ऐसा बदलाव है जो पहले केवल इंजीनियरिंग या मेडिकल क्षेत्रों तक सीमित था. भारत में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से निकलने वाले युवा वकील अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वाणिज्यिक विवादों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं. इसके बावजूद, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मंचों की ओर से इस विशाल प्रतिभा पूल का पर्याप्त उपयोग न किया जाना निराशाजनक है.
जस्टिस मनमोहन ने जोर देकर कहा कि भारत सरकार और भारतीय न्यायपालिका दोनों ने देश को एक भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं. संसद ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम में संशोधन करके अदालती हस्तक्षेप को कम किया है. इसके साथ ही विवादों के निपटारे के लिए सख्त समय-सीमा तय की है. इसके अलावा, भारतीय अदालतों ने भी 'सार्वजनिक नीति' के नाम पर मध्यस्थता फैसलों को रद्द करने के अपने अधिकार का प्रयोग बहुत ही सीमित और कड़े आधारों पर करना शुरू कर दिया है, जिससे भारत में मध्यस्थता निर्णयों के लागू होने की दर में सुधार हुआ है.
जस्टिस मनमोहन ने इस बात पर जोर दिया कि SIAC जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को अपने मध्यस्थों के पैनल में विविधता लानी चाहिए. साथ ही, भारतीय वकीलों को उनकी क्षमता के अनुरूप निष्पक्ष अवसर प्रदान करने चाहिए. इसके साथ ही सम्मेलन में यह बात भी उठी कि भारत को अपने घरेलू मध्यस्थता केंद्रों जैसे कि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है.
लीगल एक्सपर्टों के मुताबिक, यह स्थिति न केवल भारतीय वकीलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसरों को सीमित करती है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि जब भारतीय कानून और व्यावसायिक वातावरण से जुड़े मामले हों, तो उनमें स्थानीय कानूनी समझ रखने वाले मध्यस्थों की उपस्थिति क्यों सुनिश्चित नहीं की जाती.