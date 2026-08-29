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कसाईनुमा मौत देने वाला वो 'राक्षस', जिसने 8000 मुस्लिमों की करवाई थी हत्या, महिलाओं से बलात्कार के लिए खुलवाया रेप हाउस, कहानी रात्को म्लादिच की

रात्को म्लादिच. ये नाम इतिहास के पन्नों में कसाई के रूप में दर्ज है. उसके जुर्म की खौफनाक कहानियां याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं. अपने देश में भले ही वह हीरो हो. लेकिन उसके किस्से खून से सने हैं, जिसमें बेहद दर्द है.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 29, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:12 AM IST
कसाईनुमा मौत देने वाला वो 'राक्षस', जिसने 8000 मुस्लिमों की करवाई थी हत्या, महिलाओं से बलात्कार के लिए खुलवाया रेप हाउस, कहानी रात्को म्लादिच की

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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