पुर्तगाल से स्पेन तक...घर खरीदना रह जाएगा सपना! यूरोप ने क्यों बंद किए गोल्डन वीजा?
Advertisement
trendingNow12932759
Hindi Newsदुनिया

पुर्तगाल से स्पेन तक...घर खरीदना रह जाएगा सपना! यूरोप ने क्यों बंद किए गोल्डन वीजा?

Europe Golden Visa: यूरोप अपने गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स को वापस ले रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम उम्मीद के मुताबिक फायदे नहीं दे पाए. पुर्तगाल ने रियल एस्टेट वीजा बंद कर निवेश विकल्प दिए हैं. जबकि, ग्रीस में निवेश या संपत्ति खरीदना जरूरी है और इटली ने रणनीतिक निवेश के लिए स्पेशल वीजा शुरू किया है. स्पेन और आयरलैंड ने प्रोग्राम खत्म कर दिए हैं.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुर्तगाल से स्पेन तक...घर खरीदना रह जाएगा सपना! यूरोप ने क्यों बंद किए गोल्डन वीजा?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां दुनिया के अमीर लोगों को अमेरिका लाने के नए रास्ते बना रहे हैं, वहीं यूरोप इसके उलट कदम उठा रहा है. यूरोप अपने गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स को वापस ले रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम उम्मीद के मुताबिक फायदे नहीं दे पाए और कई मामलों में इसका असर उल्टा भी पड़ गया. खासतौर से पुर्तगाल में यह प्रोग्राम इतना लोकप्रिय हुआ कि विदेशी इन्वेस्टर्स ने घरों की कीमतें बढ़ा दीं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो गया. यूरोप में ज्यादातर देशों में रेजिडेंसी का लेवल अमेरिका के 'ट्रंप गोल्ड कार्ड' के 10 लाख डॉलर की तुलना में काफी कम था. ऐसे में, आइए जानते हैं यूरोप के गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स के बारे में.

पुर्तगाल 

पुर्तगाल ने साल 2023 में रियल एस्टेट इनवेस्ट के जरिए रेसिडेंसी परमिट का रास्ता बंद कर दिया, ताकि प्रॉपर्टी की कीमतें कम की जा सकें. लेकिन इसका एक वैकल्पिक तरीका अब भी मौजूद है. इस नए तरीके में लोग कम से कम €500,000 (लगभग $590,000) यानी 52080482 भारतीय रूपये किसी मंजूरशुदा इनवेस्ट या वेंचर कैपिटल फंड में डाल सकते हैं. ये फंड ऐसे होने चाहिए, जिनमें 60 फीसदी से ज्यादा इनवेस्ट पुर्तगाल की बॉन्ड, स्टॉक्स या लोकल प्रोजेक्ट्स जैसे खेती और सोलर पैनल्स में हो.

अगर कोई गैर-मुनाफाबख्श संस्था को दान देता है, तो रकम €250,000 हो जाती है, और अगर वह संस्था कम आबादी वाले इलाके की मदद करती है तो सिर्फ €200,000. इस प्रोग्राम में अमेरिकी, ब्राजीली और चीनी नागरिक ज्यादा हिस्सा लेते हैं. अमीर विदेशी पहले साल में सिर्फ एक हफ्ता पुर्तगाल में रहकर रेसिडेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और उसके बाद हर दो साल में 14 दिन रहने की जरूरत होती है. इससे कुछ अजीब असर भी हुए हैं, जैसे एवोकाडो फार्म की कीमत बढ़ना, स्टॉक मार्केट में फायदा, और एक छोटे गांव में क्लासिक कार म्यूजियम ने अपनी कलेक्शन सुधारने के लिए पैसे जुटाए.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रीस

वहीं,गैर-ईयू इन्वेस्टर्स ग्रीस में गोल्डन वीजा पा सकते हैं. लेकिन इसमें ये शर्त है कि उन्हें इसके लिए अथेन्स, थेस्सालोनिकी या बड़े द्वीपों में कम से कम €800,000 की संपत्ति खरीदनी होगी. अन्य जगहों पर कीमत €400,000 होनी चाहिए. कमर्शियल प्रॉपर्टी में €250,000 का इन्वेस्ट भी हो सकता है. संपत्ति 120 वर्ग मीटर से बड़ी होनी चाहिए और शॉर्ट-टर्म रेंट के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती. वीजा पांच साल के लिए होता है और निवेश बनाए रखने पर अनिश्चितकाल तक नवीनीकरण किया जा सकता है.

इटली

जबकि, 2017 में इटली ने इन्वेस्टर्स के लिए वीजा शुरू किया. इसके लिए कम से कम €2 मिलियन सरकारी बॉन्ड, €500,000 किसी कंपनी में, या €250,000 स्टार्टअप में निवेश करना होगा. 1 मिलियन यूरो दान करना भी ऑप्शन है. वीजा दो साल का होता है और गैर-रूसी/बेलारूसी नागरिकों के लिए है.

स्पेन: गोल्डन वीजा प्रोग्राम का मकसद

इसके अलावा, स्पेन ने पिछले साल गोल्डन वीजा प्रोग्राम खत्म कर दिया. पहले यह गैर-ईयू नागरिकों को €500,000 से ज्यादा की संपत्ति खरीदने पर वीजा देता था. इन्वेस्टर मुख्य रूप से चीन, रूस, अमेरिका और यूके से थे. इसका मकसद 2008 के आर्थिक संकट के बाद फंड जुटाना था, लेकिन अब इसे स्थानीय लोगों के लिए घर महंगे होने की वजह से बंद कर दिया गया.

आयरलैंड: गोल्डन वीजा प्रोग्राम 

अगर आयरलैंड की बात करें तो वहां की अर्थव्यवस्था अब मजबूत हो चुकी है, इसलिए उसने फरवरी 2023 में अपना गोल्डन वीजा प्रोग्राम बंद कर दिया. यह प्रोग्राम 2012 में शुरू किया गया था और इसका मकसद गैर-ईयू नागरिकों को कम से कम €2 मिलियन की संपत्ति होने पर वीजा देना था. ज्यादातर एप्लीकेशन चीन के अमीर नागरिकों से आए. सरकार ने 15 फरवरी की आखिरी तारीख तक प्राप्त सभी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस रखे. 2024 में 535 वीजा मंजूर हुए, जिनमें 97 फीसदी चीन के नागरिक थे. 2025 के पहले छह महीनों में 208 एप्लीकेशन मंजूर हुए, जिनमें 185 चीन और 11 अमेरिका के नागरिक थे. बचे हुए एप्लीकेशन पूरी तरह से निपटाने में कई साल लग सकते हैं.

नॉर्थ मैसेडोनिया: रिटेल और हॉस्पिटैलिटी 

नॉर्थ मैसेडोनिया में नागरिकता-इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है. इसमें कोई भी विदेशी नागरिक इन्वेस्ट करके नागरिकता ले सकता है. इसके लिए इनवेस्ट की रकम €200,000 से €400,000 तक होती है. नए व्यवसाय में कम से कम 10 नौकरीयां बनानी होती हैं, लेकिन रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इसमें शामिल नहीं हैं. देश यूरोपीय संघ का सदस्य बनने का उम्मीदवार है.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

EuropeGolden Visa

Trending news

पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
Air India Express
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
kolkata
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
GST
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
Digital Arrest Scam
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
;