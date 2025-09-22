पुर्तगाल से स्पेन तक...घर खरीदना रह जाएगा सपना! यूरोप ने क्यों बंद किए गोल्डन वीजा?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां दुनिया के अमीर लोगों को अमेरिका लाने के नए रास्ते बना रहे हैं, वहीं यूरोप इसके उलट कदम उठा रहा है. यूरोप अपने गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स को वापस ले रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम उम्मीद के मुताबिक फायदे नहीं दे पाए और कई मामलों में इसका असर उल्टा भी पड़ गया. खासतौर से पुर्तगाल में यह प्रोग्राम इतना लोकप्रिय हुआ कि विदेशी इन्वेस्टर्स ने घरों की कीमतें बढ़ा दीं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो गया. यूरोप में ज्यादातर देशों में रेजिडेंसी का लेवल अमेरिका के 'ट्रंप गोल्ड कार्ड' के 10 लाख डॉलर की तुलना में काफी कम था. ऐसे में, आइए जानते हैं यूरोप के गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स के बारे में.

पुर्तगाल

पुर्तगाल ने साल 2023 में रियल एस्टेट इनवेस्ट के जरिए रेसिडेंसी परमिट का रास्ता बंद कर दिया, ताकि प्रॉपर्टी की कीमतें कम की जा सकें. लेकिन इसका एक वैकल्पिक तरीका अब भी मौजूद है. इस नए तरीके में लोग कम से कम €500,000 (लगभग $590,000) यानी 52080482 भारतीय रूपये किसी मंजूरशुदा इनवेस्ट या वेंचर कैपिटल फंड में डाल सकते हैं. ये फंड ऐसे होने चाहिए, जिनमें 60 फीसदी से ज्यादा इनवेस्ट पुर्तगाल की बॉन्ड, स्टॉक्स या लोकल प्रोजेक्ट्स जैसे खेती और सोलर पैनल्स में हो.

अगर कोई गैर-मुनाफाबख्श संस्था को दान देता है, तो रकम €250,000 हो जाती है, और अगर वह संस्था कम आबादी वाले इलाके की मदद करती है तो सिर्फ €200,000. इस प्रोग्राम में अमेरिकी, ब्राजीली और चीनी नागरिक ज्यादा हिस्सा लेते हैं. अमीर विदेशी पहले साल में सिर्फ एक हफ्ता पुर्तगाल में रहकर रेसिडेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और उसके बाद हर दो साल में 14 दिन रहने की जरूरत होती है. इससे कुछ अजीब असर भी हुए हैं, जैसे एवोकाडो फार्म की कीमत बढ़ना, स्टॉक मार्केट में फायदा, और एक छोटे गांव में क्लासिक कार म्यूजियम ने अपनी कलेक्शन सुधारने के लिए पैसे जुटाए.

ग्रीस

वहीं,गैर-ईयू इन्वेस्टर्स ग्रीस में गोल्डन वीजा पा सकते हैं. लेकिन इसमें ये शर्त है कि उन्हें इसके लिए अथेन्स, थेस्सालोनिकी या बड़े द्वीपों में कम से कम €800,000 की संपत्ति खरीदनी होगी. अन्य जगहों पर कीमत €400,000 होनी चाहिए. कमर्शियल प्रॉपर्टी में €250,000 का इन्वेस्ट भी हो सकता है. संपत्ति 120 वर्ग मीटर से बड़ी होनी चाहिए और शॉर्ट-टर्म रेंट के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती. वीजा पांच साल के लिए होता है और निवेश बनाए रखने पर अनिश्चितकाल तक नवीनीकरण किया जा सकता है.

इटली

जबकि, 2017 में इटली ने इन्वेस्टर्स के लिए वीजा शुरू किया. इसके लिए कम से कम €2 मिलियन सरकारी बॉन्ड, €500,000 किसी कंपनी में, या €250,000 स्टार्टअप में निवेश करना होगा. 1 मिलियन यूरो दान करना भी ऑप्शन है. वीजा दो साल का होता है और गैर-रूसी/बेलारूसी नागरिकों के लिए है.

स्पेन: गोल्डन वीजा प्रोग्राम का मकसद

इसके अलावा, स्पेन ने पिछले साल गोल्डन वीजा प्रोग्राम खत्म कर दिया. पहले यह गैर-ईयू नागरिकों को €500,000 से ज्यादा की संपत्ति खरीदने पर वीजा देता था. इन्वेस्टर मुख्य रूप से चीन, रूस, अमेरिका और यूके से थे. इसका मकसद 2008 के आर्थिक संकट के बाद फंड जुटाना था, लेकिन अब इसे स्थानीय लोगों के लिए घर महंगे होने की वजह से बंद कर दिया गया.

आयरलैंड: गोल्डन वीजा प्रोग्राम

अगर आयरलैंड की बात करें तो वहां की अर्थव्यवस्था अब मजबूत हो चुकी है, इसलिए उसने फरवरी 2023 में अपना गोल्डन वीजा प्रोग्राम बंद कर दिया. यह प्रोग्राम 2012 में शुरू किया गया था और इसका मकसद गैर-ईयू नागरिकों को कम से कम €2 मिलियन की संपत्ति होने पर वीजा देना था. ज्यादातर एप्लीकेशन चीन के अमीर नागरिकों से आए. सरकार ने 15 फरवरी की आखिरी तारीख तक प्राप्त सभी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस रखे. 2024 में 535 वीजा मंजूर हुए, जिनमें 97 फीसदी चीन के नागरिक थे. 2025 के पहले छह महीनों में 208 एप्लीकेशन मंजूर हुए, जिनमें 185 चीन और 11 अमेरिका के नागरिक थे. बचे हुए एप्लीकेशन पूरी तरह से निपटाने में कई साल लग सकते हैं.

नॉर्थ मैसेडोनिया: रिटेल और हॉस्पिटैलिटी

नॉर्थ मैसेडोनिया में नागरिकता-इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है. इसमें कोई भी विदेशी नागरिक इन्वेस्ट करके नागरिकता ले सकता है. इसके लिए इनवेस्ट की रकम €200,000 से €400,000 तक होती है. नए व्यवसाय में कम से कम 10 नौकरीयां बनानी होती हैं, लेकिन रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इसमें शामिल नहीं हैं. देश यूरोपीय संघ का सदस्य बनने का उम्मीदवार है.