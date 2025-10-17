Advertisement
रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ नहीं लगेगा? पुतिन से बैठक से पहले ट्रंप ने दिया ये बयान

Donald Trump Putin Meeting: डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें शांति चाहिए. इसके लिए उन्होंने यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पुतिन से फोन पर बातचीत की. जिसके बाद रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर लागू किए जाने वाले टैरिफ बिल पर रोक लगने की संभावना है. 

Edited By:  Sharda singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 12:49 PM IST
रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ नहीं लगेगा? पुतिन से बैठक से पहले ट्रंप ने दिया ये बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली संभावित बैठक से पहले बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह रिपब्लिकन नेताओं से अपील करेंगे कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने वाले विधेयक को फिलहाल रोक दिया जाए.

ट्रंप ने कहा कि मौजूदा समय में इस विधेयक को आगे बढ़ाना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे अमेरिका और रूस के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत पर असर पड़ सकता है. यह बयान उन्होंने पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद दिया. इस बातचीत में दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने की संभावनाओं पर चर्चा की.

इसे भी पढ़ें-  सेल पर नहीं है कनाडा... ये कहने वाले पीएम कार्नी से मिलने पर ट्रंप ने 51वें राज्‍य को लेकर फिर किया मजाक

अभी समय गलत है

ट्रंप का कहना है कि सीनेट में रिपब्लिकन नेता जॉन थुन ने 500 प्रतिशत टैरिफ वाला बिल पेश किया है, लेकिन यह सही समय नहीं है. मैं उनसे और सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन से बात करूंगा कि हमें सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए. ट्रंप ने आगे कहा कि कुछ नेता शायद नहीं जानते कि रूस के साथ संवाद बनाए रखना यूक्रेन में शांति लाने के लिए कितना जरूरी है.

रिपब्लिकन नेता टैरिफ बिल के पक्ष में

कुछ समय पहले ही रिपब्लिकन नेता जॉन थुन ने कहा था कि अब समय आ गया है कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत शुल्क लगाया जाए. यह प्रस्ताव ट्रंप के समय भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ से कई गुना ज्यादा है. थुन ने बताया कि यह कानून सीनेटर लिंडसे ग्राहम के साथ मिलकर तैयार किया गया है और इसे दोनों पार्टियों का समर्थन मिला है. ग्राहम के अनुसार, सीनेट के 84 सदस्य और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 100 सदस्य इस विधेयक के पक्ष में हैं.

बिल से प्रभावित होगी अमेरिका की विदेश नीति

अगर यह कानून लागू होता है, तो इसका असर अमेरिका की विदेश नीति पर पड़ सकता है, क्योंकि कई देश जैसे यूरोपीय संघ, चीन और तुर्की भी रूस से ऊर्जा आयात करते हैं. फिलहाल, अमेरिका का रूस के साथ करीब 5.2 अरब डॉलर का व्यापार है, जिसमें लगभग 2.4 अरब डॉलर का घाटा शामिल है.

पुतिन से मुलाकात की तैयारी

ट्रंप आने वाले दो हफ्तों में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं. उन्होंने कहा, “देखते हैं क्या होता है. यह बैठक इतनी सकारात्मक हो सकती है कि हम शांति हासिल कर लें. हम शांति चाहते हैं.” ट्रंप ने कहा कि पुतिन से बातचीत के बाद यूक्रेन युद्ध खत्म करने की नई उम्मीद जगी है. अगस्त में अलास्का में हुई पिछली मुलाकात में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन अब दोनों फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं.

ट्रंप ने भारत को लेकर दिया बयान

ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर ज्यादा टैरिफ सिर्फ भारत पर लगाया था, जबकि बाकी देशों को छूट दी गई थी. हाल ही में ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद कर देगा. हालांकि, भारत की ओर से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि रखता है और इस पर बातचीत जारी है.

(इनपुट- IANS)

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

