यूं ही नहीं हम कहते 'वसुधैव कुटुंबकम', कोविड में भारत ने 100 देशों को चुपचाप की थी ये मदद, अब हुआ खुलासा

S Jaishankar: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 50 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे. अपने संबोधन के दौरान एस जयशंकर ने दुनिया में स्वास्थ्य संकट के दौरान भारत की भूमिका के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा कि हमारा देश दुनिया की 60 प्रतिशत वैक्सीन का उत्पादन करता है, साथ ही भारत 20 प्रतिशत जेनेरिक दवाइयों की सप्लाई भी दुनिया भर में करता है.

भारत में बायोटेक स्टार्टअप

विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कार्यक्रम में शामिल लोगों से उनकी बात पर गौर करने की गुजारिश भी की. इस दौरान उन्होंने बताया कि अफ्रीका से भारत में 60 प्रतिशत जेनेरिक दवाइयां आती हैं. विदेश मंत्री ने 2014 में कुल 50 बायोटेक स्टार्टअप की संख्या अब लगभग 11000 होने का भी दावा किया है. इतनी बड़ी संख्या में बायोटेक स्टार्टअप के चलते भारत दुनिया भर में ऐसा करने वाला तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन गया है. उन्होंने डिजिटल हेल्थ के मामले में भारत की तरक्की को हेल्थकेयर इन्वेस्टमेंट में तेजी से बढ़ोतरी के बारे में भी जानकारी दी है.

प्राइवेट सेक्टर का योगदान

एस जयशंकर ने रिसर्च नेटवर्क में भारत के पास आईसीएमआर, डीबीटी लैब्स, एडवांस बीएसएल-3 और बीएसएल-4 सुविधाएं होने की बात पर जोर दिया है. दरअसल, ये वो सुविधाएं हैं जो कई तरह के जैविक खतरों का पता लगाने में सक्षम होने के साथ-साथ उनका जवाब भी दे सकते हैं. इसके आगे बढ़ाने में उन्होंने भारत के मजबूत प्राइवेट सेक्टर के योगदान को बताया. प्राइवेट सेक्टर ने प्रोडक्शन बढ़ाने और दबाव में इनोवेट करने के अलावा ग्लोबल आउटरीच को मैनेज करने की अद्भुत क्षमता दिखाई है.

वसुधैव कुटुम्बकम

कोरोना काल का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने वैक्सीन फ्रेंडशिप का जिक्र किया और इसे वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से शुरू करना बताया. इसके चलते भारत ने 100 से ज्यादा कम विकसित और कमजोर देशों को लगभग 300 मिलियन वैक्सीन डोज और मेडिकल की मदद की थी. इतना ही नहीं इनमें से कई सुविधाएं भारत की तरफ से इन देशों को मुफ्त में दी गई थी. भारत ने इसके जरिए साफ संदेश दिया की जब दुनिया बड़े स्वास्थ्य संकट से जूझ रही है तो एकजुटता से जान बचाती है और भविष्य में भी भारत हमेशा एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार रहेगा.

इनपुट-आईएएनएस