Firing Video : एक दूसरे का गला दबाया फिर होने लगी फायरिंग, 6 की मौत

सैक्रामेंटोः अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटों के एक व्यस्त इलाके में गोलीबारी में छह लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए. गोलीबारी करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस ने यह जानकारी दी. सैक्रामेंटो पुलिस के प्रमुख काथी लेस्टर ने कहा कि स्थानीय समयानुसार रात लगभग दो बजे गोलीबारी की घटना हुई. उन्होंने कहा कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो छह लोगों के शव मिले. घटना में घायल हुए 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी गई है. फिलहाल अधिकारियों को यह नहीं पता कि गोलीबारी में कितने लोग शामिल थे.

पुलिस ने गोलीबारी करने वाले व्यक्ति के बारे में लोगों को सूचनाएं देने के लिए कहा है. कैलिफोर्निया के गवर्नर गविन न्यूसम ने एक बयान में कहा कि उनका प्रशासन कानूनी एजेंसियों के साथ निकटता से काम कर रहा है. सैक्रामेंटो के मेयर डेरेल स्टीनबर्ग ने घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने गोलीबारी की बढ़ती घटनाओं को राज्य, देश के लिए चिंताजनक बताया.

BREAKING:USA: Multiple people k!IIed and injured in mass shooting incident in downtown Sacramento, California; sound of automatic gunfire captured on amateur video pic.twitter.com/aHwco0UZG6

— OSINT Updates (@OsintUpdates) April 3, 2022