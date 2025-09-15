मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं! सख्त हुआ ये राज्य, सोशल मीडिया पर तंबाकू स्टाइल के दिखाने होंगे डिस्क्लेमर
Advertisement
trendingNow12923715
Hindi Newsदुनिया

मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं! सख्त हुआ ये राज्य, सोशल मीडिया पर तंबाकू स्टाइल के दिखाने होंगे डिस्क्लेमर

Social Media: युवाओं के मेंटल हेल्थ पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच कैलिफोर्निया के सांसदों ने एक विधेयक पारित किया है. इसके तहत बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया ऐप्स पर चेतावनी लेबल लगाना अनिवार्य होगा.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं! सख्त हुआ ये राज्य, सोशल मीडिया पर तंबाकू स्टाइल के दिखाने होंगे डिस्क्लेमर

आज के वक्त में बच्चों पर सोशल मीडिया का असर बढ़ता जा रहा है. यही कारण है कि मेंटल हेल्थ को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं. ऐसे में कैलिफोर्निया के सांसदों ने एक नया कदम उठाया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा की जा सके. यहां एक नया बिल पास किया है, जिसके तहत बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मशहूर सोशल मीडिया ऐप्स पर स्वास्थ्य चेतावनी दिखाना जरूरी होगा. इस बिल का नाम AB 56 है. इसके तहत स्नैपचैट, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर बच्चों को चेतावनी दिखाई जाएगी कि सोशल मीडिया उनके मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है. यह चेतावनी 2023 में जारी सर्जन जनरल की रिपोर्ट पर आधारित है.

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, चेतावनी को तंबाकू उत्पादों की चेतावनी की तरह दिखाया जाएगा. जब बच्चा अपना अकाउंट लॉग इन करेगा तो 10 सेकंड के लिए चेतावनी दिखाई देगी और तीन घंटे तक इस्तेमाल करने के बाद हर बार 30 सेकंड तक ये चेतावनी दोहराई जाएगी.

गवर्नर गेविन न्यूसम के पास इस कानून पर साइन करने या न करने का फैसला करने के लिए 13 अक्टूबर तक का वक्त है. यह बिल सैन फ्रांसिस्को बे एरिया की डेमोक्रेटिक असेंबली मेंबर रेबेका बाउर-कहान ने पेश किया है और कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बॉंटा ने इसका सपोर्ट किया है. रेबेका बाउर-कहान ने कहा, 'हम एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट के बीच हैं. और उन्होंने इस कानून को इस समस्या का जरूरी समाधान बताया.'

Add Zee News as a Preferred Source

मिनेसोटा ऐसा कानून बनाने वाला बना था पहला राज्य

मिनेसोटा जुलाई में ऐसा कानून पास करने वाला पहला राज्य बना, जिसमें सभी यूजर्स को चेतावनी दिखानी होती है. वहीं न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल भी ऐसा ही कानून लाने पर विचार कर रही हैं. पूर्व अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने भी ऐसे नियमों का सपोर्ट किया. उन्होंने 2024 में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा, जिसमें सोशल मीडिया पर नियम लागू करने की तुलना अन्य इमरजेंसी हेल्थ उपायों से की, जैसे कि खराब खाने की चीज़ों को वापस बुलाना या खराब विमान को उड़ान से रोकना. लेख में मूर्ति ने लिखा, 'जब सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान उतने ही गंभीर और व्यापक हैं जितने कि असुरक्षित गाड़ियां, विमान या भोजन से होते हैं. तो फिर हम इनके खिलाफ कदम उठाने में क्यों असफल रहे हैं?'

 42 राज्यों के अटॉर्नी जनरल का प्रपोजल का समर्थन 

उन्होंने कहा कि ये नुकसान बच्चों की मरजी  या पालन-पोषण की कमी की वजह से नहीं होते, बल्कि यह इसलिए होता है क्योंकि पावरफुल टेतक्नोलॉजी को बिना सुरक्षा उपाय, पारदर्शिता और जवाबदेही के इस्तेमाल किया जा रहा है. उनके लेख के प्रकाशित होने के बाद 42 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने इस प्रपोजल का समर्थन किया. लेबल्स का सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि ये सोशल मीडिया यूजर्स को उन जोखिमों के बारे में चेतावनी देने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि चिंता, डिप्रेशन और शरीर को लेकर नकारात्मक सोच.

'सोशल मीडिया कंपनियों ने मेंटल हेल्थ क्राइसिस से निपटने की कोई इच्छा नहीं दिखाई'

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बॉंटा ने पिछले साल इस कानून का सपोर्ट करते हुए कहा, 'सोशल मीडिया कंपनियों ने मेंटल हेल्थ क्राइसिस से निपटने की कोई इच्छा नहीं दिखाई है. इसके बजाय वे लत लगाने वाले फीचर्स और नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री का इस्तेमाल सिर्फ मुनाफे के लिए कर रही हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'चेतावनी लेबल्स कोई जादुई इलाज नहीं हैं, लेकिन ये मानसिक स्वास्थ्य संकट से निपटने और भविष्य की पीढ़ी के बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मददगार उपाय हैं.' 

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

social mediaCalifornia

Trending news

श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
;