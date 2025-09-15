मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं! सख्त हुआ ये राज्य, सोशल मीडिया पर तंबाकू स्टाइल के दिखाने होंगे डिस्क्लेमर

आज के वक्त में बच्चों पर सोशल मीडिया का असर बढ़ता जा रहा है. यही कारण है कि मेंटल हेल्थ को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं. ऐसे में कैलिफोर्निया के सांसदों ने एक नया कदम उठाया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा की जा सके. यहां एक नया बिल पास किया है, जिसके तहत बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मशहूर सोशल मीडिया ऐप्स पर स्वास्थ्य चेतावनी दिखाना जरूरी होगा. इस बिल का नाम AB 56 है. इसके तहत स्नैपचैट, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर बच्चों को चेतावनी दिखाई जाएगी कि सोशल मीडिया उनके मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है. यह चेतावनी 2023 में जारी सर्जन जनरल की रिपोर्ट पर आधारित है.

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, चेतावनी को तंबाकू उत्पादों की चेतावनी की तरह दिखाया जाएगा. जब बच्चा अपना अकाउंट लॉग इन करेगा तो 10 सेकंड के लिए चेतावनी दिखाई देगी और तीन घंटे तक इस्तेमाल करने के बाद हर बार 30 सेकंड तक ये चेतावनी दोहराई जाएगी.

गवर्नर गेविन न्यूसम के पास इस कानून पर साइन करने या न करने का फैसला करने के लिए 13 अक्टूबर तक का वक्त है. यह बिल सैन फ्रांसिस्को बे एरिया की डेमोक्रेटिक असेंबली मेंबर रेबेका बाउर-कहान ने पेश किया है और कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बॉंटा ने इसका सपोर्ट किया है. रेबेका बाउर-कहान ने कहा, 'हम एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट के बीच हैं. और उन्होंने इस कानून को इस समस्या का जरूरी समाधान बताया.'

Add Zee News as a Preferred Source

मिनेसोटा ऐसा कानून बनाने वाला बना था पहला राज्य

मिनेसोटा जुलाई में ऐसा कानून पास करने वाला पहला राज्य बना, जिसमें सभी यूजर्स को चेतावनी दिखानी होती है. वहीं न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल भी ऐसा ही कानून लाने पर विचार कर रही हैं. पूर्व अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने भी ऐसे नियमों का सपोर्ट किया. उन्होंने 2024 में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा, जिसमें सोशल मीडिया पर नियम लागू करने की तुलना अन्य इमरजेंसी हेल्थ उपायों से की, जैसे कि खराब खाने की चीज़ों को वापस बुलाना या खराब विमान को उड़ान से रोकना. लेख में मूर्ति ने लिखा, 'जब सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान उतने ही गंभीर और व्यापक हैं जितने कि असुरक्षित गाड़ियां, विमान या भोजन से होते हैं. तो फिर हम इनके खिलाफ कदम उठाने में क्यों असफल रहे हैं?'

42 राज्यों के अटॉर्नी जनरल का प्रपोजल का समर्थन

उन्होंने कहा कि ये नुकसान बच्चों की मरजी या पालन-पोषण की कमी की वजह से नहीं होते, बल्कि यह इसलिए होता है क्योंकि पावरफुल टेतक्नोलॉजी को बिना सुरक्षा उपाय, पारदर्शिता और जवाबदेही के इस्तेमाल किया जा रहा है. उनके लेख के प्रकाशित होने के बाद 42 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने इस प्रपोजल का समर्थन किया. लेबल्स का सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि ये सोशल मीडिया यूजर्स को उन जोखिमों के बारे में चेतावनी देने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि चिंता, डिप्रेशन और शरीर को लेकर नकारात्मक सोच.

'सोशल मीडिया कंपनियों ने मेंटल हेल्थ क्राइसिस से निपटने की कोई इच्छा नहीं दिखाई'

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बॉंटा ने पिछले साल इस कानून का सपोर्ट करते हुए कहा, 'सोशल मीडिया कंपनियों ने मेंटल हेल्थ क्राइसिस से निपटने की कोई इच्छा नहीं दिखाई है. इसके बजाय वे लत लगाने वाले फीचर्स और नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री का इस्तेमाल सिर्फ मुनाफे के लिए कर रही हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'चेतावनी लेबल्स कोई जादुई इलाज नहीं हैं, लेकिन ये मानसिक स्वास्थ्य संकट से निपटने और भविष्य की पीढ़ी के बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मददगार उपाय हैं.'