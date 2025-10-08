यह बहुत खास पल है... अमेरिका के एक और राज्य ने दिवाली पर बनाया अहम कानून

Diwali Holiday: अमेरिका के एक और राज्य ने भारत के राष्ट्रीय त्योहार दिवाली आधिकारिक राज्य अवकाश के तौर पर मान्यता दी है. कैलिफोर्निया अब अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है जिसने दिवाली यानी 'रोशनी का त्योहार' को आधिकारिक राज्य अवकाश के तौर पर मान्यता दी है. गवर्नर गैविन न्यूज़म ने मंगलवार को इस बिल पर दस्तखत किए, जो 1 जनवरी से लागू होगा.

बिल में क्या-क्या है

इससे पहले 2024 में पेंसिल्वेनिया दिवाली को राज्य अवकाश घोषित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य था, इसके बाद कनेक्टिकट ने भी इसी साल यह कदम उठाया था. नए कानून के तहत सरकारी स्कूल और सामुदायिक कॉलेज दिवाली के दिन बंद रह सकेंगे. राज्य के कर्मचारी उस दिन छुट्टी ले सकेंगे और स्कूल के छात्रों को दिवाली मनाने के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति होगी. नए कानून में यह भी माना गया है कि दिवाली सिर्फ हिंदुओं का नहीं, बल्कि सिखों, जैनों और बौद्धों का भी त्योहार है.

बाकी जीवन से अलग है यह अनुभव

बिल तैयार करने वालों में से एक सैन जोस के डेमोक्रेट विधायक एश कालरा ने कहा कि वे बचपन से अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते थे लेकिन यह अनुभव बाकी जीवन से अलग था. उन्होंने कहा,'अब दक्षिण एशियाई बच्चे गर्व से इस त्योहार को मना सकेंगे और दूसरों के साथ साझा कर सकेंगे, यह एक अहम पल है.'

कैलिफोर्निया में भारतीय समुदाय

सैन जोस कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में स्थित है, यहां भारतीय-अमेरिकियों की बड़ी तादाद रहती है. 2025 की प्यू सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कुल 49 लाख भारतीयों में से करीब 9.6 लाख यानी 20% कैलिफोर्निया में रहते हैं. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन और कोएलिशन ऑफ हिंदूज इन नॉर्थ अमेरिका जैसी संस्थाओं ने इस कानून के लिए अभियान चलाया था. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर कालरा ने कहा,'छात्रों को बिना किसी नुकसान के छुट्टी लेने और राज्य कर्मचारियों को वेतन समेत अवकाश देने की व्यवस्था इस त्योहार को सबके लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.'

क्या है दिवाली?

बता दें कि दिवाली इस साल 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. इसे रोशनी का त्योहार भी कह जाता है. इस दिन लोग दीप जलाकर अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक मनाते हैं. त्योहार पर दावतें, पूजा, आतिशबाजी और मेल-मिलाप का आयोजन होता है. हालांकि दिवाली मुख्य रूप से हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है लेकिन सिख, जैन और बौद्ध समुदाय भी इसे अपने-अपने तरीके से मनाते हैं.