Advertisement
trendingNow12952302
Hindi Newsदुनिया

यह बहुत खास पल है... अमेरिका के एक और राज्य ने दिवाली पर बनाया अहम कानून

Diwali 2025 Holiday in America: दिवाली 2025 से पहले अमेरिका के एक और राज्य ने बड़ा कदम उठाते हुए अहम कानून बनाया है. बिल के कानून बनने के बाद भारतीय समुदाय में खुशी की लहर है और विधायकों का कहना है कि यह पहल बहुत खास है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यह बहुत खास पल है... अमेरिका के एक और राज्य ने दिवाली पर बनाया अहम कानून

Diwali Holiday: अमेरिका के एक और राज्य ने भारत के राष्ट्रीय त्योहार दिवाली आधिकारिक राज्य अवकाश के तौर पर मान्यता दी है. कैलिफोर्निया अब अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है जिसने दिवाली यानी 'रोशनी का त्योहार' को आधिकारिक राज्य अवकाश के तौर पर मान्यता दी है. गवर्नर गैविन न्यूज़म ने मंगलवार को इस बिल पर दस्तखत किए, जो 1 जनवरी से लागू होगा.

बिल में क्या-क्या है

इससे पहले 2024 में पेंसिल्वेनिया दिवाली को राज्य अवकाश घोषित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य था, इसके बाद कनेक्टिकट ने भी इसी साल यह कदम उठाया था. नए कानून के तहत सरकारी स्कूल और सामुदायिक कॉलेज दिवाली के दिन बंद रह सकेंगे. राज्य के कर्मचारी उस दिन छुट्टी ले सकेंगे और स्कूल के छात्रों को दिवाली मनाने के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति होगी. नए कानून में यह भी माना गया है कि दिवाली सिर्फ हिंदुओं का नहीं, बल्कि सिखों, जैनों और बौद्धों का भी त्योहार है.

यह भी पढ़ें:
दिवाली कब है, 20 या 21 अक्‍टूबर? तुरंत दूर करें कंफ्यूजन वरना फंस जाएगा मामला

Add Zee News as a Preferred Source

बाकी जीवन से अलग है यह अनुभव

बिल तैयार करने वालों में से एक सैन जोस के डेमोक्रेट विधायक एश कालरा ने कहा कि वे बचपन से अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते थे लेकिन यह अनुभव बाकी जीवन से अलग था. उन्होंने कहा,'अब दक्षिण एशियाई बच्चे गर्व से इस त्योहार को मना सकेंगे और दूसरों के साथ साझा कर सकेंगे, यह एक अहम पल है.' 

कैलिफोर्निया में भारतीय समुदाय

सैन जोस कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में स्थित है, यहां भारतीय-अमेरिकियों की बड़ी तादाद रहती है. 2025 की प्यू सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कुल 49 लाख भारतीयों में से करीब 9.6 लाख यानी 20% कैलिफोर्निया में रहते हैं. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन और कोएलिशन ऑफ हिंदूज इन नॉर्थ अमेरिका जैसी संस्थाओं ने इस कानून के लिए अभियान चलाया था. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर कालरा ने कहा,'छात्रों को बिना किसी नुकसान के छुट्टी लेने और राज्य कर्मचारियों को वेतन समेत अवकाश देने की व्यवस्था इस त्योहार को सबके लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.'

यह भी पढ़ें:
दिवाली पर रंगोली से घर की खूबसूरती में लगाएं चार चांद, देखें यूनिक डिजाइंस

क्या है दिवाली?

बता दें कि दिवाली इस साल 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. इसे रोशनी का त्योहार भी कह जाता है. इस दिन लोग दीप जलाकर अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक मनाते हैं. त्योहार पर दावतें, पूजा, आतिशबाजी और मेल-मिलाप का आयोजन होता है. हालांकि दिवाली मुख्य रूप से हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है लेकिन सिख, जैन और बौद्ध समुदाय भी इसे अपने-अपने तरीके से मनाते हैं. 

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

DiwaliCaliforniadiwali news

Trending news

सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
Weather
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
DNA
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
jammu kashmir encounter
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
DNA Analysis
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
CJI BR Gavai
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?