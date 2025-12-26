Advertisement
trendingNow13054292
Hindi Newsदुनियाथाईलैंड के F-16 ने कंबोडिया पर बरसाए 40 बम! गांव तबाह, घर उजड़े, शांति वार्ता के बीच युद्ध जैसे हालात

थाईलैंड के F-16 ने कंबोडिया पर बरसाए 40 बम! गांव तबाह, घर उजड़े, शांति वार्ता के बीच युद्ध जैसे हालात

कंबोडिया ने आरोप लगाया है कि थाईलैंड के F-16 फाइटर जेट्स ने उसके बॉर्डर गांव चोक चेई पर 40 बम गिराए, जिससे घर और सार्वजनिक इमारतें तबाह हो गईं. यह हमला शांति वार्ता चलते हुए हुआ. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देशों से कुआलालंपुर शांति समझौते को पूरी तरह लागू करने की अपील की है. पुराना बॉर्डर विवाद फिर भड़का.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 26, 2025, 03:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थाईलैंड के F-16 ने कंबोडिया पर बरसाए 40 बम! गांव तबाह, घर उजड़े, शांति वार्ता के बीच युद्ध जैसे हालात

दो पड़ोसी देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर पर तनाव फिर चरम पर पहुंच गया है. कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचेआता ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि थाईलैंड के F-16 फाइटर जेट्स ने बांते मींचेय प्रांत के चोक चेई गांव पर करीब 40 बम गिराए. इससे गांव में आम लोगों के घर और सार्वजनिक इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं. इसके अलावा, थाई सेना ने पोइपेट शहर के आसपास तोपों से गोले दागे, जिससे वहां रहने वाले लोग डर के मारे भागने लगे.

कंबोडिया का कहना है कि यह हमला बिना किसी उकसावे के किया गया और इससे आम नागरिकों को बहुत नुकसान हुआ.पुराना विवाद फिर भड़कायह झड़प कोई नई नहीं है. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर पर विवाद औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है. मई के अंत में सैन्य टकराव के बाद अक्टूबर में मलेशिया में आसियान समिट के दौरान दोनों देशों ने संयुक्त शांति घोषणा पर साइन किए थे. लेकिन सिर्फ दो महीने बाद ही हिंसा फिर शुरू हो गई.

थाई मीडिया के मुताबिक, थाई-कंबोडियन जनरल बॉर्डर कमिटी की मीटिंग चांताबुरी प्रांत में चल रही है, जहां दूसरे दिन भी बातचीत हुई. थाई सेना का कहना है कि बॉर्डर पर झड़पें कम हो रही हैं और गोलीबारी अब सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित है.

Add Zee News as a Preferred Source

मलेशिया के आसियान ऑब्जर्वर भी मीटिंग में मौजूद हैं.अमेरिका की अपील शांति के लिएइस ताजा हिंसा पर अमेरिका ने चिंता जताई है. 25 दिसंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कंबोडियन प्रधानमंत्री हुन मानेट से फोन पर बात की. उन्होंने कहा कि अमेरिका शांति और स्थिरता के लिए चर्चा में मदद करने को तैयार है.

रूबियो ने दोनों देशों से कुआलालंपुर शांति समझौते को पूरी तरह लागू करने पर जोर दिया. अमेरिका का मानना है कि दोनों देशों को पुरानी सहमति पर अमल करना चाहिए, ताकि बॉर्डर पर शांति बहाल हो सके.क्या होगा आगे?

फिलहाल दोनों तरफ से बातचीत चल रही है, लेकिन कंबोडिया के ताजा आरोपों से लगता है कि तनाव कम होने की बजाय बढ़ सकता है. आम लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं. घर छोड़कर भागना पड़ रहा है, कारोबार ठप हो गए हैं. उम्मीद है कि वार्ता से जल्द कोई हल निकलेगा, वरना यह छोटी झड़प बड़ा युद्ध बन सकती है.

 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Cambodia

Trending news

हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
Saamana
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
bengal elections
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
Telangana NEWS
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड