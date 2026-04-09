चीन लैब्स में टेस्ट नहीं हो सकेंगे कैमरे, फोन और लैपटॉप, US बना रहा प्लान, बिलबिलाया ड्रैगन बोला- ये गलत है

FCC Ban on Chinese Labs News in Hindi: चीन और यूएस में वर्चस्व को लेकर अंदरखाने चल रहे शीतयुद्ध में एक और चैप्टर जुड़ गया है. अमेरिका ने अपने मोबाइल, कंप्यूटर और कैमरे जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की चीनी लैब में टेस्टिंग पर बैन लगाने का फैसला किया है. इसके लिए देश में जल्द ही जनता की राय ली जाएगी, उसके बाद इस फैसले का एलान कर दिया जाएगा. यूएस के इस एक्शन की संभावना से चीन बिलबिला गया है. उसने कहा है कि ऐसा करना दोनों देशों के रिश्तों को और नीचे ले जाने जैसा होगा, जिससे अमेरिका को बचना चाहिए.

'चीन, अमेरिका के इस कदम का कड़ा विरोध करता है'

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने गुरुवार को एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही. माओ ने कहा, 'चीन, अमेरिका के इस कदम का कड़ा विरोध करता है. यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को ज़रूरत से ज़्यादा खींचता है और चीनी - अमेरिकी कंपनियों के बीच सामान्य आर्थिक और व्यापारिक लेन-देन में गंभीर बाधा डालता है.'

चीनी प्रवक्ता ने कहा, 'यूएस का यह फैसला अमेरिकी व्यवसायों और उपभोक्ताओं सहित सभी पक्षों के हितों के खिलाफ जाता है. चीन, U.S. फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन की उस प्रस्ताव पर वोट करने की योजना का विरोध करता है, जिसके तहत अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की टेस्टिंग करने से सभी चीनी लैब पर बैन लगा दिया जाएगा. वह अपने वैध अधिकारों और हितों की मज़बूती से रक्षा करता रहेगा.'

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चीनी लैब्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की टेस्टिंग पर लगेगा बैन

बताते चलें कि अमेरिकी संघीय संचार आयोग (FCC) ने बुधवार को कहा कि वह इस महीने उस प्रस्ताव पर वोट करने जा रही है, जिसमें सभी चीनी लैबोरेटरीज को स्मार्टफोन, कैमरा और कंप्यूटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की टेस्टिंग करने से रोकने की बात है. ये डिवाइस अमेरिका में बेचे जाते हैं, लेकिन बिक्री से पहली उनकी चीन में बनी अनेक लैब में टेस्टिंग की जाती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, FCC ने पिछले साल चीनी सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित लैबों की ओर से अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स की टेस्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस फैसले के बाद 23 लैबों पर रोक लगाई गई थी. लेकिन एजेंसी का कहना है कि चीन में बहुत सारी लैब ऐसी हैं, जो यूएस में बिकने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की टेस्टिंग कर रही हैं. उसका यह भी मानना है कि करीब 75% इलेक्ट्रॉनिक्स की टेस्टिंग चीन की लैबों में होती है. यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, जिस पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है.

टेलीकम्युनिकेशन में चीन के बढ़ते दखल से यूएस को खतरा!

एफसीसी के मेंबर्स इस मुद्दे पर 30 अप्रैल को वोट करेंगे. इसके बाद जनता की प्रतिक्रिया मांगी जाएगी. दोनों काम होने के बाद टेस्टिंग पर बैन को अंतिम रूप दिया जाएगा. FCC का यह भी कहना है कि वह उन चीनी कंपनियों के उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव कर रही है, जिन्हें 2022 के आदेश से पहले अमेरिका में बिक्री के लिए मंजूरी दी गई थी. एजेंसी ने पिछले महीने चीनी बने कंज्यूमर राउटरों (वे बॉक्स जो कंप्यूटर, फोन और स्मार्ट डिवाइसों को इंटरनेट से जोड़ते हैं) के नए मॉडलों के आयात पर भी रोक लगा दी थी.