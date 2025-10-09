Cameroon: हर चीज का एक रिटायरमेंट समय होता है, हालांकि सियासत एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें रिटायरमेंट का कोई आधिकारिक उम्र नहीं है. यही कारण है कि कुछ नेता लंबी-लंबी उम्र तक सत्ता बने रहते हैं. आज हम आपको इस खबर में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति से मिलवाने जा रहे हैं. जिनका नाम है पॉल बिय्या. बिय्या कैमरून के राष्ट्रपति हैं और उनकी उम्र 92 वर्ष है, दिलचस्प बात यह है कि वो आज भी चुनावी रेस में बने हुए हैं.

हालांकि युवाओं की एक बड़ी तादाद उनके खिलाफ है. कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि वो सिर्फ उन्हीं को राष्ट्रपति की कुर्सी पर देखकर बोर हो गए हैं. इन्हीं में से एक एल्विस नग्होबो हैं. 34 साल के नग्होबो कैमरून में चार अलग-अलग पेशेवर स्कूलों में दाखिला लेने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो सके. निराश होकर 34 वर्षीय नग्होबो यॉन्डे के एक मार्केटमें खाना बेचने लगे.

पॉल बिय्या को राष्ट्रपति देखना बोरिंग

नग्होबो का मानना है कि उनकी मुश्किलों की वजह भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली है, जो सिर्फ अमीर बच्चों को फायदा देती है. जैसे ही देश रविवार को राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहा है, उन्होंने कहा कि वह वोट देने नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा कि 92 वर्षीय पॉल बिय्या के लिए चुनाव पहले से तय है. बिय्या दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं और नग्होबो के पूरे जीवन में वही ही सत्ता में रहे हैं. उन्होंने कहा,'वे अब सरकार चलाने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं, और सिर्फ उन्हीं को राष्ट्रपति के रूप में देखना बोरिंग है.'

राष्ट्रपति से नाराज हैं कैमरून के लोग

बिय्या के प्रति युवाओं के बीच इसी तरह की नाराजगी आम है. कैमरून की आबादी का आधा हिस्सा 18 साल से कम उम्र का है और यह अफ्रीका में बुजुर्ग नेताओं और युवाओं के बीच बढ़ते तनाव की एक बड़ी मिसाल है. बिय्या आठवीं बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने 1982 में राष्ट्रपति पद संभाला और उसके बाद लगातार सात चुनाव जीत चुके हैं. स्वतंत्रता के बाद से देश में केवल दो नेता रहे हैं.

जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता: बिय्या

बिय्या ने अपनी फिर से उम्मीदवार होने की घोषणा करते हुए कहा,'बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बीच हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं. ऐसी स्थिति में मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता.' दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार की कमी का सामना करना पड़ रहा है. विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी दर 3.5% है लेकिन 18 से 35 साल की उम्र के 57% लोग अनौपचारिक रोजगार में काम करते हैं.