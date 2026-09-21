/क्या इस साल नवंबर में खत्म हो जाएगी दुनिया? सामने आई विनाश की तारीख, 66 साल पुराने ‘डूम्सडे मॉडल’ से फैला डर

वैज्ञानिकों को आशंका है कि नवंबर 2026 से अगले साल तक भारत समेत, यूरोप और अमेरिका में मौसमी बदलाव की वजह से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है. सबसे बडा असर अनाज की आपूर्ति पर पड़ेगा. इसकी वजह ये है कि बाढ और सूखे की वजह से दुनिया के 40 फीसदी हिस्से पर फसलें तबाह हो सकती हैं. इस तबाही की आशंका 20वीं सदी के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा से लेकर एथोस जैसे रहस्यवादी लोग पहले ही जाहिर कर चुके थे.