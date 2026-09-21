/क्या इस साल नवंबर में खत्म हो जाएगी दुनिया? सामने आई विनाश की तारीख, 66 साल पुराने ‘डूम्सडे मॉडल’ से फैला डर

Will World End at end of This Year? ये दुनिया जैसे बनी थी, क्या वैसे ही खत्म होने वाली है. अगर हां, तो क्या प्रलय के उस दिन की तारीख करीब आ चुकी है? क्या वो तारीख शुक्रवार 13 नवंबर 2026 है? ये सवाल आजकल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. क्योंकि प्रलय की ये तारीख किसी भविष्यवक्ता की नहीं, बल्कि 66 साल पहले वैज्ञानिकों की रिसर्च में सामने आई थी.
अगर कयामत के दिन की तारीख 2026 का तेरह नवंबर है, तो क्या ये दुनिया कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगी? आखिर 66 साल पहले किस आधार पर वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों ने धरती के अंत का मॉडल तैयार किया था? दिलचस्प ये कि वो मॉडल दुनिया की मशहूर पत्रिका साइंस मैगजीन में छपा था और तब भी इस पर व्यापक चर्चा हुई थी. आज 66 साल पुराना मॉडल फिर से क्यों चर्चा में आ गया है?
उस मॉडल में वैज्ञानिकों ने धरती के अंत की संभावित वजहों में क्लाइमेट चेंज, जनसंख्या विस्फोट और बड़ी आबादी के सामने गंभीर खाद्य संकट के प्रभावों की गणना की थी. तो क्या 2026 में आज की दुनिया उसी वैज्ञानिक मॉडल के अनुमानों तक पहुंच चुकी है? दुनिया की आबादी आज 8.5 अरब हो चुकी है, तो जनसंख्या विस्फोट का आंकड़ा क्या है.
66 साल पहले वैज्ञानिकों ने जब ये गणितीय मॉडल तैयार किया था, तब दुनिया की आबादी 3 अरब थी, आज 8.5 अरब. यानी करीब तीन गुना. तो आखिर वो आंकड़ा क्या है, जिसे 66 साल पुराने गणीतिय मॉडल में धरती के अंत वाला जनसंख्या विस्फोट बाताया गया? आज के जी स्पेशल में कयामत की इसी तारीख की पड़ताल करेंगे, जो धरती को विनाश के करीब ले जा सकता है.
इस धरती पर बसा जीव-जगत खत्म होगा, अब तक इसकी परिकल्पना दार्शनिक और अपने दौर के दूरदर्शी भविष्यवक्ताओं की मानी जाती थी. जैसे नास्त्रेदमस, जैसे बाबा वेंगा और कई बार ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर प्रलय जैसे हालात की भविष्यवाणी की थी. जैसे ये साल 2026 है, इसे भारतीय ज्योतिषशास्त्रियों ने शुरू में ही कह दिया था. ये प्राकृतिक आपदाओं और भयानक घटनाओं का साल होगा.
नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा जैसे भविष्यवक्ताओं ने भी इस साल को प्रलय की तरफ बढ़ता निर्णायक साल कहा था.
नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा की नजर में
1. प्राकृतिक आपदा. 2. महाजंग. 2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने तीन तरह से दुनिया के अंत की बात कही थी. कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी या उल्कापिंडों का टकराव. दूसरा रूप महाजंग का हो सकता है, जो अबकी बार छिड़ा तो दुनिया बचेगी नहीं. तीसरी बात मौजूदा एआई को लेकर थी, जो इंसानों के लिए संकट पैदा कर सकता है.
दुनिया के मशहूर भविष्यवक्ताओं के अलावा ये पहली बार है. जब 66 साल पुराना वैज्ञानिकों का एक तार्किक मॉडल चर्चा में है. इसमें ना सिर्फ प्रलय की तारीख बताई गई है, बल्कि संभावित वजहों का भी जिक्र किया गया है.
इस मॉडल के मुताबिक, 13 नवंबर, 2026 तक इंसानी सभ्यता एक बेहद गंभीर संकट में पहुंच सकती है. यह भविष्यवाणी साल 1960 में अमेरिकी वैज्ञानिक पत्रिका साइंस में प्रकाशित एक शोध में की गई थी. इसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के तीन शोधकर्ताओं ने बनाया था. ये वैज्ञानिक थे- हेंज वॉन फोर्स्टर, पेट्रीशिया एम मोरा और लॉरेंस डब्ल्यू अमियोट. तीनों वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल में बढ़ती आबादी और पृथ्वी के सीमित संसाधनों के बीच अनुपातिक गणना की थी.
वैज्ञानिकों ने 1960 के दशक में दुनिया की बढ़ती आबादी और उसके तेजी से बढ़ने की रफ्तार का अध्ययन किया था. उनका मानना था कि अगर आबादी इसी गति से बढ़ती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी के संसाधन इंसानों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं रहेंगे.
1960 में तीन अमेरिकी वैज्ञानिकों के मॉडल से पहले भी जनसंख्या विस्फोट को लेकर चेतावनी दी जा चुकी थी. साल 1798 में अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस ने भी चेतावनी दी थी कि एक समय मानव आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि खाद्य संकट की वजह से बड़ी तबाही हो सकती है.
हालांकि, आज तक ऐसी स्थिति उस रूप में सामने नहीं आई. इसके बाद 1990 के दशक में एक वैज्ञानिक ने हेज वॉन फोर्स्टर ने एआई के खतरों को लेकर चेताया था, अगर मशीनें इंसानों की तरह सोचने लगें, तो धरती पर इंसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा.
वैज्ञानिकों के मॉडल के मुताबिक, धरती पर 8.8 अरब इंसान अपने आप में ही एक दूसरे के लिए खतरा बन चुके हैं. ऊपर से इंसानों का बनाया ये मशीन, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आगे बढ़कर अपनी बुद्धि से काम करने लगा है.
इंसानों के सामने एआई से खतरे को बहस अब भी तेज है- एक पक्ष कहता है कि एआई को एडवांस बनाने की स्पीड धीमी कर देनी चाहिए, तो दूसरा पक्ष कहता है, इसे पूरी तरह बैन कर देना चाहिए.
ये मांग एआई कंपनियों के भीतर से ही उठी है. क्योंकि इसी सितंबर महीने में एंथ्रोपिक और गूगल डीप माइंड जैसे दो बड़ी कंपनियों के रिसर्चर्स ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया, कि ये जानते हुए भी कि एआई 2030 तक इंसानों को मारने लगेगा, एआई कंपनियां इस खतरे को लेकर गंभीर नहीं है.
इस खतरे को लेकर भविष्यवाणी 1990 के दशक में ही कर दी गई थी. 2020 से 30 के बीच जनसंख्या विस्फोट और इंसानों से तेज सोचने वाले मशीनों का खतरा धरती पर बड़ा मानवीय संकट खड़ा करेगा.
दुनिया के दो बड़े मोर्चे पर छिड़ी जंग, कब तीसरे विश्वयुद्ध में बदल जाए, ये कोई नहीं जानता. लेकिन अनुमान ये है कि कोई भी पक्ष आक्रामक हुआ तो दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ने से कोई रोक नहीं सकता.
अमेरिका और रूस दुनिया के दो सबसे बड़ी परमाणु शक्ति हैं और किसी न किसी तरह से दोनों ही मोर्चो पर जंग में आमने सामने है. अगर इनके टकराव से परमाणु युद्ध शुरू हुआ, तो 2026 में दुनिया को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकता.
खगोल वैज्ञानिकों ने धरती पर एक बड़ी तबाही का अंदेशा जताया है, जो एस्टेरॉयड की वजह से हो सकती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि कम से कम 40,000 क्षुद्रग्रहों की पहचान की है, जो धरती को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
एक्सपर्ट का मानना है कि पृथ्वी के करीब मौजूद क्षुद्रग्रह कुछ फीट से लेकर कई मील चौड़े हो सकते हैं. वे ऐसे ऑर्बिट पर चल रहे हैं, जो उन्हें पृथ्वी के करीब ला सकते हैं. वैज्ञानिकों को आशंका है कि 40,000 चट्टानी क्षद्रग्रहों में से 2,000 एस्टोरायड्स, पृथ्वी से टकराकर तबाही मचा सकते हैं.
2026 का एक साल और कितनी तबाहियों की आहट, तमाम आशंकाएं. इसकी लिस्ट यहीं तक नहीं है. यूं कहें कि अगर 2026 में प्रलय जैसी तबाही से ये धरती बच भी गई, तो 2027 में एक बड़ा संकट मौसमी परिवर्तन की वजह से खड़ा हो सकता है.
इसकी भविष्यवाणी दुनिया के 180 वैज्ञानिकों ने की है. इस भविष्यवाणी का आधार है- प्रशांत महासागर का बढ़ता तापमान और 100 साल में सबसे ताकतवर एल-नीनो का खतरा. ये खतरा कैसे धरती पर संकट लाएगा, समझिए जी स्पेशल के इस हिस्से में.
ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते धरती पहले से काफी गर्म है, बल्कि यूं कहिए, कि धरती के तापमान में हर साल उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है. इसकी वजह से ग्लेशियर्स के पिघलने की दर पिछली सदी से ज्यादा हो चुकी है. दुनिया के कई देशों में शहरों के समुद्र में डूबने का खतरा मंडरा रहा है.
ऐसे में प्रशांत महासागर में दैत्याकार होते एल नीनो से तपामान अचानक और बढ़ेगा तो क्या होगा, इसकी कल्पना ही डराने वाली है.
एल-नीनो जब सर्दियों में चरम पर पहुंचता है, तो इसका असर अगले साल दिखाई देता है. इस बार एल-नीनो सितंबर-अक्टूबर में चरम पर होगा, जिसका असर 2027 में दिखेगा. एल-नीनो की वजह से 2027 के सबसे गर्म साल के तौर पर होने की संभावना बहुत ज्यादा है.
इससे पहले सबसे गर्म साल के रूप में 2024 रिकार्ड किया गया था. गर्मी बढने से दुनिया के बड़े हिस्से में सूखे की स्थिति बन सकती है. भारत सहित कई एशियाई देशों में मानसून कमजोर होगा और पैदावार कम होगी. सूखे की वजह से खेती प्रभावित होगी, जिसकी वजह से अन्न संकट बड़ा होगा. पैदावार घटने से वैश्विक स्तर पर खाद्य महंगाई और भूखमरी बढ़ने की आशंका है.
वर्ष 2026 में होर्मुज संकट की वजह से पहले ही दुनिया में उर्जा और खाद्य महंगाई उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है. ऐसे में अगले साल एल-नीनो की मार दुनिया भर में इस संकट को और बना सकती है.
वैज्ञानिकों को आशंका है कि नवंबर 2026 से अगले साल तक भारत समेत, यूरोप और अमेरिका में मौसमी बदलाव की वजह से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है. सबसे बडा असर अनाज की आपूर्ति पर पड़ेगा. इसकी वजह ये है कि बाढ और सूखे की वजह से दुनिया के 40 फीसदी हिस्से पर फसलें तबाह हो सकती हैं. इस तबाही की आशंका 20वीं सदी के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा से लेकर एथोस जैसे रहस्यवादी लोग पहले ही जाहिर कर चुके थे.
बाबा वेंगा ने साल 2026 को प्रलय का साल बताया था, अपनी भविष्यवाणी में दावा किया था, कि धरती के 8 फीसदी हिस्से पर कुदरती तबाही होगी. 2026 के शुरुआती महीनों से ही बाढ़, भूकंप, तूफान और दूसरी प्राकृतिक घटनाओं ने कई देशों को प्रभावित किया है.
बाबा वेंगा भविष्यवाणियों में आर्थिक संकट का भी जिक्र किया जाता है. दावा है कि बड़ी वित्तीय संस्थाओं के संकट में आ सकते हैं. कुछ देशों की करेंसी कमजोर होने की संभावना भी है. बाबा वेंगा के नाम से जुड़ी सबसे डरावनी भविष्यवाणियों में एक तीसरे विश्व युद्ध की भी है. दावा किया जाता है कि 2026 में दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच तनाव इतना बढ़ सकता है कि यह बड़े युद्ध में बदल जाए.
आज दुनिया में रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव हैं. अमेरिका-चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है. ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच टकराव की आशंका दिखाई दे रही है. साल 2026 के बीते सात महीनों में जो कुछ हुआ, क्या उसे पहले ही देख लिया गया था?
2026 की शुरूआत के साथ 16वीं सदी के भविष्यवक्ता मिशेल डी नास्त्रेदमस की कुछ भविष्यवाणियां चर्चा मे आई थीं. अब जिंदा नास्त्रेदमस कहे जाने वाले एथोस सालोमे एक नई भविष्यवाणी के सच होने का दावा कर रहे हैं.
ब्राजील के रहने वाले एथोस ‘लिविंग नास्त्रेदमस’ के नाम से मशहूर है. एथोस का दावा है, कि 2026 के लिए उन्होंने की जो 3 भविष्यवाणियां की थी, उनमें से 2 सच साबित हो चुकी हैं. उनकी तीसरी भविष्यवाणी अब सच साबित होने के करीब दिख रही है.
एथोस ने दिसंबर 2025 में 10 भविष्णवाणियां की थी. उसमें से दो भविष्यवाणियां साल के पहले 7 महीने में सच हुई. पहली भविष्यवाणी थी मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंचने की. दूसरी भविष्यवाणी थी स्पेन के FIFA वर्ल्ड कप जीतन के की.
तीसरी भविष्यवाणी है NATO और रूस के बीच सीधा टकराव का. एथोस का दावा है, कि रूस आर्कटिक क्षेत्र में मिसाइल प्रणाली तैनात कर रहा है. इस क्षेत्र में नए समुद्री रास्ते और उर्जा संसाधनों पर कंट्रोल को लेकर संघर्ष होगा.
सालोमे ने कहा था कि 2026 में मिडिल ईस्ट का तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा. ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर विवाद पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करेगा. हाल के महीनों में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़े सैन्य तनाव के बाद उनके समर्थक इस भविष्यवाणी को सही बता रहे हैं.