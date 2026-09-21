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क्या इस साल नवंबर में खत्म हो जाएगी दुनिया? सामने आई विनाश की तारीख, 66 साल पुराने ‘डूम्सडे मॉडल’ से फैला डर

Will World End on 13 November 2026? क्या दुनिया में कयामत की तारीख आ गई है? 66 साल पुराने ‘डूम्सडे मॉडल’ से इस वक्त दुनिया में अजीब डर क्यों फैल रहा है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Sep 21, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:06 PM IST
क्या इस साल नवंबर में खत्म हो जाएगी दुनिया? सामने आई विनाश की तारीख, 66 साल पुराने ‘डूम्सडे मॉडल’ से फैला डर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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