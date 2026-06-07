दिल्ली से लखनऊ अब 15 मिनट में पहुंचेंगे! आसमान के राजा को मिलने वाले हैं 'पंख', तहलका मचाने आ रहा 'X-59'

दिलचस्प बात ये है कि सुपरसोनिक फ्लाइट की तेज उड़ान कान फाड़ने वाला सॉनिक बूम पैदा करती है. इस परेशान करने वाली आवाज के कारण दुनिया भर में सुपरसोनिक विमानों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. X-59 इसी चुनौती को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. तेज़ बूम की जगह यह विमान एक नरम थंप पैदा करता है, जो दूर से कार का दरवाज़ा बंद होने जितनी ही आवाज़ करता है.