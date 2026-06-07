दिल्ली से लखनऊ अब 15 मिनट में पहुंचेंगे! आसमान के राजा को मिलने वाले हैं 'पंख', तहलका मचाने आ रहा 'X-59'

World First Supersonic Plane: अगर आपको दिल्ली से लखनऊ जाना हो तो ट्रेन से अब तक आपको 9-10 घंटे लगते हैं. वहीं प्लेन से जाने पर डेढ़-दो घंटे का वक्त लग जाता है. लेकिन अब यह सारी महज कुछ मिनटों में सिमटने वाली है. अब आप इसी दूरी को महज 15 मिनट में पूरा कर पाएंगे.
असल में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक्स-59 सुपरसोनिक विमान की सारी टेस्टिंग पूरी कर ली है. यह विमान 1.4 मैक की रफ्तार से 55 से 60 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा. इसे कॉन्कर्ड विमान का बेटा कहा जा रहा है. हालांकि, यह सोनिक बूम नहीं होगा. इस विमान पर 2016 से काम चल रहा था और अब जाकर ये तैयार हुआ है.
कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस पर अपनी परीक्षण उड़ान के दौरान विमान ने मैक 1.1 की अधिकतम गति हासिल की. आसान शब्दों में बताएं तो मैक 1.1 का मतलब ये है कि विमान ध्वनि की गति से 1.1 गुना तेज़ उड़ रहा था. यानी कि वह करीब 1147 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ रहा था.
दुनिया में सबसे तेज स्पीड वाले इस विमान को बनाने के लिए नासा के इंजीनियरों ने X-59 को अनोखा आकार दिया. उसकी नोज लगभग 30 फीट लंबी है. उसका यह आकार हवा की दबाव तरंगों को एक साथ मिलने से रोकता है.
इसकी वजह से वह एक बड़े शॉक के बजाय कई छोटी और कमजोर तरंगें पैदा करता है, जो ज़मीन की ओर जाते समय अलग-अलग रहती हैं. जब ये तरंगें किसी व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तो वे खिड़कियां हिलाने वाले बूम के बजाय एक नरम आवाज जैसी महसूस होती हैं.
इस विमान में इंजन को ऊपर लगाया गया है, जिससे विमान का शरीर एक ढाल की तरह काम करे और ज़मीन पर मौजूद लोगों से आवाज को दूर रखे. इसका यही अनोखा डिजाइन सॉनिक बूम की जगह शांत थंप पैदा करता है.
दिलचस्प बात ये है कि सुपरसोनिक फ्लाइट की तेज उड़ान कान फाड़ने वाला सॉनिक बूम पैदा करती है. इस परेशान करने वाली आवाज के कारण दुनिया भर में सुपरसोनिक विमानों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. X-59 इसी चुनौती को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. तेज़ बूम की जगह यह विमान एक नरम थंप पैदा करता है, जो दूर से कार का दरवाज़ा बंद होने जितनी ही आवाज़ करता है.
टीम अब आने वाले दिनों में इस विमान की स्पीड को मैक 1.4 यानी लगभग 1488 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाने की तैयारी कर रही है. यह विमान आने वाले समय में कितना क्रांतिकारी साबित होने वाला है, इसे आप दिल्ली-लखनऊ के उदाहरण से समझ सकते हैं.
दोनों शहरों की हवाई दूरी लगभग 420–430 किलोमीटर है. इस दूरी को प्लेन से कवर करने में लगभग 1 घंटा 10 मिनट का समय लग जाता है. लेकिन X-59 प्लेन इसी दूरी को महज 15 मिनट में समेट देगा. जरा सोचिए, आप कुछ देर पहले दिल्ली में बैठे हों और कुछ ही मिनट बाद आप लखनऊ में अपने परिवार के साथ लंच कर रहे हों.
थोड़ी देर बाद आप फिर से वापस दिल्ली लौट आते हैं. फिलहाल यह ट्रायल यूएस में चल रहा है लेकिन आने वाले वक्त में यह तकनीक भारत समेत पूरी दुनिया में फैलते देर नहीं लगेगी. उसके बाद दुनिया और नजदीक हो जाएगी.