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दिल्ली से लखनऊ अब 15 मिनट में पहुंचेंगे! आसमान के राजा को मिलने वाले हैं 'पंख', तहलका मचाने आ रहा 'X-59'

Supersonic X-59 Plane: दिल्ली से लखनऊ अब आप महज 15 मिनट में पहुंच सकेंगे! आसमान के राजा को अब इस असंभव उड़ान के लिए पंख मिलने वाले हैं. 'X-59' प्लेन अब तहलका मचाने दुनिया में आ रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 07, 2026, 04:03 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:03 AM IST
दिल्ली से लखनऊ अब 15 मिनट में पहुंचेंगे! आसमान के राजा को मिलने वाले हैं 'पंख', तहलका मचाने आ रहा 'X-59'

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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