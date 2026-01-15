Advertisement
trendingNow13075420
Hindi Newsदुनियाक्या पुरुष भी हो सकते हैं प्रेग्नेंट? अमेरिकी सीनेट में डॉक्टर से पूछा गया सवाल, जवाब से दुनिया रह गई दंग

'क्या पुरुष भी हो सकते हैं प्रेग्नेंट?' अमेरिकी सीनेट में डॉक्टर से पूछा गया सवाल, जवाब से दुनिया रह गई दंग

Men Pregnant News in Hindi: क्या पुरुष भी महिला की तरह प्रेग्नेंट  हो सकते हैं? अमेरिकी सीनेट में भारतीय मूल की एक डॉक्टर से यह अजब सवाल पूछा गया. लेकिन उनका जवाब और भी कूटनीतिक था. जिससे सभी सीनेटर्स चुप रह गए. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 15, 2026, 04:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'क्या पुरुष भी हो सकते हैं प्रेग्नेंट?' अमेरिकी सीनेट में डॉक्टर से पूछा गया सवाल, जवाब से दुनिया रह गई दंग

Can men also get pregnant: क्या महिलाओं की तरह पुरुष भी गर्भवती हो सकते हैं. इस सवाल के जवाब में अधिकतर लोग ना कहेंगे. लेकिन जब यही सवाल अमेरिका में एक चर्चित गायनालॉजिस्ट से पूछा गया तो उनका जवाब हर किसी को हैरान कर गया. उनके इस जवाब की अब दुनियाभर में चर्चा हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई पुरुष भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं.

सीनेट में गवाही देने पहुंची भारतीय मूल की डॉक्टर

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सीनेट में गर्भपात से जुड़े एक मामले की सुनवाई चल रही थी. सुनवाई का विषय 'गर्भपात की दवाओं की सुरक्षा' था. इसी दौरान एक भारतीय-अमेरिकी डॉक्टर, डॉ. निशा वर्मा को गवाही देने के लिए सीनेट में बुलाया गया. अपनी गवाही में उन्होंने कहा कि गर्भपात की दवाओं पर कई सालों से रिसर्च चल रही है और वे सुरक्षित मानी जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इसी सुनवाई में शामिल सीनेटर जोश हॉले ने डॉ. वर्मा से एक सीधा सवाल पूछ लिया, जिससे वे अचकचा गईं. उन्होंने पूछा, 'क्या पुरुष गर्भवती हो सकते हैं?' यह सवाल सुनकर माहौल अचानक गंभीर हो गया. डॉ. वर्मा ने सीधे हां या ना कहने के बजाय कहा कि वह अलग-अलग तरह की लैंगिक पहचान वाले लोगों का इलाज करती हैं.

'क्या पुरुष गर्भवती हो सकते हैं या नहीं'

हॉले इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए. उन्होंने कहा कि यह राजनीति का नहीं, बल्कि विज्ञान और जैविक सच्चाई का सवाल है. वे बार-बार जोर देते रहे कि बस इतना बताइए कि क्या पुरुष गर्भवती हो सकते हैं या नहीं.

डॉ. वर्मा ने कहा कि ऐसे सवाल बहुत जटिल होते हैं और उन्हें सिर्फ हां-ना में नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह अपने मरीजों के अनुभवों को भी ध्यान में रखती हैं और ध्रुवीकरण वाली भाषा से बचना चाहती हैं.

'केवल महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, पुरुष नहीं'

इस पर हॉले ने कहा कि जैविक रूप से गर्भ तो सिर्फ महिलाएं ही धारण करती हैं, पुरुष नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि डॉ. वर्मा एक बुनियादी वैज्ञानिक सच्चाई को भी स्वीकार नहीं कर रहीं. इसलिए उन पर एक वैज्ञानिक के रूप में भरोसा करना मुश्किल है.

आखिर में बहस काफी तीखी हो गई. हॉले ने कहा कि महिलाओं को एक जैविक सच्चाई के रूप में मानना और उनकी सुरक्षा करना जरूरी है. वहीं डॉ. वर्मा का कहना था कि वह विज्ञान के साथ-साथ अपने मरीजों की जटिल परिस्थितियों को भी समझने की कोशिश करती हैं.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Science news in Hindi

Trending news

दिल्ली में बड़ी घटना से बचा एयर इंडिया का विमान, कंटेनर से टकराकर खराब हुआ इंजन
AIR INDIA
दिल्ली में बड़ी घटना से बचा एयर इंडिया का विमान, कंटेनर से टकराकर खराब हुआ इंजन
I-PAC छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को झटका, SC ने सीएम ममता को जारी किया नोटिस
mamata banarjee
I-PAC छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को झटका, SC ने सीएम ममता को जारी किया नोटिस
मरकर भी धड़केगा अयोना का दिल, बच्ची की मौत से टूटे मां-बाप ने डोनेट किया ऑर्गन
Kerala News
मरकर भी धड़केगा अयोना का दिल, बच्ची की मौत से टूटे मां-बाप ने डोनेट किया ऑर्गन
CSPOC सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा- UPI से वैक्सीन तक, दुनिया में भारत की मौजूदगी
NARENDRA MODI SPEECH
CSPOC सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा- UPI से वैक्सीन तक, दुनिया में भारत की मौजूदगी
वे वही दोहरा रहे हैं..BMC चुनाव में स्याही की जगह मार्कर? राज ठाकरे ने सरकार को घेरा
BMC elections
वे वही दोहरा रहे हैं..BMC चुनाव में स्याही की जगह मार्कर? राज ठाकरे ने सरकार को घेरा
इनको वेतन कौन देता है? उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों की देरी पर उठाए गंभीर सवाल
Maharashtra municipal elections
इनको वेतन कौन देता है? उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों की देरी पर उठाए गंभीर सवाल
13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Supreme Court Harish Rana
13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
IPAC Raid
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
PM Modi
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
BMC Election 2026
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप